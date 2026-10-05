பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் அதிரடி மாற்றம்.. கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா நீக்கம்

பாகிஸ்தான் டி20 அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பாகிஸ்தான் டி20 கிரிக்கெட் கேப்டன் பதவியிலிருந்து சல்மான் அலி ஆகா நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், இலங்கைக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான அணியிலிருந்தும் அவர் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடர் வெள்ளிக்கிழமை ராவல்பிண்டியில் தொடங்குக உள்ள நிலையில்
அவருக்குப் பதிலாக சாஹிப்சாதா பர்ஹான் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சல்மானின் தலைமையில், பாகிஸ்தான் அணி எதிர்பார்த்தபடி செயல்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு ஆசியக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவிடம் தோற்றது.
2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கும் அதனால் தகுதி பெற முடியவில்லை. மறுபுறம், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாஹிப்சாதா பர்ஹான் பாகிஸ்தானை வழிநடத்தினார். இருப்பினும், இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவிடம் தோற்று வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றது.
முன்னாள் கேப்டன் பாபர் அசாமுக்கும் டி20 அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு, தேர்வாளர்கள் பல வீரர்களை நீக்கிவிட்டு, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்துள்ளனர்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக 96 ரன்கள் எடுத்த ஹசன் நவாஸ், அணியில் தனது இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
அப்துல் சமத், மஸ் சதாக்கத், அரஃபத் மின்ஹாஸ் மற்றும் சுஃப்யான் மொகிம் ஆகியோரும் டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
வேகப்பந்து வீச்சாளர் நசீம் ஷாவும் டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தானின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றிய ராஜவுல்லா, முதல் முறையாக வெள்ளைப்பந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி டி20 அணியில் இடம்பெறவில்லை. அக்டோபர் 18 முதல் தொடங்கும் இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் முத்தரப்புத் தொடரின் கேப்டனாக அவர் உள்ளார். டி20 கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட சல்மான், ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.