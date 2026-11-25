ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள டெஸ்ட் பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்தியாவின் பும்ரா அதிரடியாக முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. முதலில் ஆடிய நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் ஹென்ரி நிகோல்சின் சதத்தால் 368 ரன் எடுத்தது.
அடுத்து ஆடிய இந்தியா முதல் இன்னிங்சில் கே.எல்.ராகுல், ரிஷப் பண்ட் சதத்தாலும், சுப்மன் கில், ஜெய்ஸ்வால், படிக்கல், துருவ் ஜுரல் ஆகியோரின் அரை சதத்தாலும் 720 ரன்கள் குவித்தது.
தொடர்ந்து ஆடிய நியூசிலாந்து 2வது இன்னிங்சில் 5 விக்கெட்டுக்கு 239 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால் இந்தப் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இந்நிலையில், ஐசிசி வெளியிட்ட டெஸ்ட் வீரர்கள் தரவரிசையில், இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா 3 இடம் முன்னேறி பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் 2-ம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
பும்ரா முன்னேற்றம்
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் பும்ரா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதால் தரவரிசையில் 3 இடம் முன்னேறியுள்ளார். பும்ரா இங்கிலாந்தின் ஒல்லி ராபின்சனுடன் 2-வது இடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். பும்ரா, ராபின்சனைவிட ஸ்டார்க் 25 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்காவின் ககிசோ ரபாடா வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் 8 விக்கெட் வீழ்த்தியதால் 2 இடம் முன்னேறி 6-ம் இடம் பிடித்துள்ளார்.