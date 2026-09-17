இன்று 3வது போட்டி: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரை ஒயிட்வாஷ் செய்யுமா இந்தியா?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என கைப்பற்றி ஒயிட்வாஷ் செய்யுமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
இந்தியா வந்துள்ள ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது. முதல் இரு ஆட்டங்களில் இந்திய அணி எளிதில் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியது.
இந்நிலையில், இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண்ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் இன்று இரவு நடக்கிறது.
முதல் இரு ஆட்டங்களில் இந்தியா டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இரு ஆட்டங்களிலும் ஆப்கானிஸ்தானை 160 ரன்னுக்குள் மடக்கிய இந்தியா 15 ஓவருக்குள் அதை சேசிங் செய்து அசத்தியது.
தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் ஆகியோர் ரன் மழை பொழிந்தனர். தற்போது தொடரை வசப்படுத்தி விட்டதால் வெளியில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் அய்யர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, வைபவ் சூர்யவன்ஷிவுக்கு இன்று வாய்ப்பு அளிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அவர் இறங்கி மட்டையை சுழற்றுவதை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
பந்துவீச்சில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தாக்குர் இடம்பெறலாம். மற்றபடி தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக வெல்லும் உத்வேகத்துடன் இந்திய அணி தயாராக உள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் இரு ஆட்டத்திலும் தொடக்கம் சொதப்பியது. அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ரமனுல்லா குர்பாஸ் இரு முறையும் டக் அவுட்டானார். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் அதிரடியாக ஆட முயற்சிப்பார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு எதிராக இதுவரை ஆடிய 10 ஆட்டங்களிலும் தோல்வியை தழுவியது. எனவே, முதல் வெற்றியைப் பெற அந்த அணியினர் தீவிரம் காட்டுவார்கள்.
இந்தப் போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதனை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் டென் 5, சோனி மேக்ஸ் ஆகிய சேனல்கள் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கின்றன.
இந்தியா
அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயஸ் அய்யர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, அக்ஷர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ்குமார் ரெட்டி, ஷிவம் துபே, ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, யாஷ் தாக்குர், வைபவ் சூர்யவன்ஷி.
ஆப்கானிஸ்தான்
ரமனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராகிம் ஜட்ரன் (கேப்டன்), குல்பதின் நைப், செடியுல்லா அடல், டார்விஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா ஒமர்ஜாய், முகமது நபி, ரஷித் கான், முஜுப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமது, பசல்ஹக் பரூக்கி, நாங்கேயாலியா கரோட்டி, அப்துல்லா அஹமது சாய், நுர் உல் ரஹ்மான், நவீன் உல்-ஹக்.