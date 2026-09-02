மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரை நடத்தும் இந்தியா

2027-ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள முதலாவது ஐசிசி (ICC) மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரை இந்தியா நடத்தவுள்ளது. பிப்ரவரி 14 முதல் 28 வரை நடைபெறவுள்ள இத்தொடரில் மொத்தம் ஆறு அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்தப் போட்டிகள் மும்பை மற்றும் வதோதரா நகரங்கள் இணைந்து நடத்தவுள்ளன.
ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, இந்தியா, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இலங்கை ஆகிய அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரை, மும்பையில் உள்ள 'கிரிக்கெட் கிளப் ஆஃப் இந்தியா' மற்றும் வதோதரா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஆகியவை நடத்தவுள்ளதாக ஐ.சி.சி. அறிவித்தது.
இத்தொடரில் பாகிஸ்தான் பங்கேற்காது. ஜூலை 6-ஆம் தேதி வரையிலான ஐ.சி.சி. மகளிர் டி20 சர்வதேச அணிகளின் தரவரிசையில் உள்ள இடங்களின் அடிப்படையில் பங்கேற்கும் ஆறு அணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன.
இத்தொடர் 'ரவுண்ட்-ராபின்' (round-robin) முறையில் நடைபெறும்; இதில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற ஐந்து அணிகளுடன் மோதும். லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் பிப்ரவரி 28 அன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும்.
இத்தொடரை நடத்தும் உரிமை முதலில் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், ஐ.சி.சி. அறிவுறுத்திய நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருவதால், தற்போது இந்த உரிமம் இந்தியாவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற வருடாந்திர கூட்டத்தில், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நிர்வாகம் குறித்து ஐ.சி.சி. வாரியம் கவலை தெரிவித்திருந்தது. திருத்தப்பட்ட அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் முன்னேற்றம் கண்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட அதே வேளையில், விரைவில் தேர்தல்களை நடத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் ஐ.சி.சி. வலியுறுத்தியது. மேலும், தற்காலிகமாக ஐ.சி.சி. வாரியக் கூட்டங்களில் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் பிரதிநிதித்துவம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
மாற்று நடத்துநர்களாக பரிசீலிக்கப்பட்ட வங்கதேசம், இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளை, ஐ.சி.சி.யின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு அளவுகோல்களின்படி ஆய்வு செய்த பிறகு இந்தியா பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இந்த முடிவு பின்னர் ஐ.சி.சி. வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
2025 மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை நடத்திய பிறகு, மற்றொரு முக்கிய மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரை நடத்தும் வாய்ப்பு இதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் ஒரு முக்கிய மகளிர் கிரிக்கெட் தொடரை நடத்த வேண்டும் என்ற ஐ.சி.சி. முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை அமைவதுடன், மகளிர் கிரிக்கெட் காலண்டரில் மற்றொரு முக்கிய போட்டியாகவும் இது இணைகிறது.