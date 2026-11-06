டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்தார் முகமது ஷமி

இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி தனது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு சமூக வலைதளத்தில் காணொளி மூலம் அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
36 வயது வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஷமி, 64 போட்டிகளில் 229 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பிறகு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதி போட்டிக்கு பிறகு ஷமி இந்திய அணியில் இடம்பெறவில்லை. காயம் காரணமாக அவர் பெரும்பாலான போட்டிகளில் பங்கேற்கவில்லை.
வங்காள அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி போட்டி கிரிக்கெட்டிற்கு திரும்பிய போதிலும், முகமது ஷமிக்கு இந்திய அணியில் தொடர்ந்து இடம் கிடைக்கவில்லை. வீடியோ மூலம் தனது டெஸ்ட் ஓய்வை அறிவித்த ஷமி, வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாடப் போவதாகத் தெரிவித்தார்.
"நான் வெள்ளை ஜெர்சிக்கு விடை கொடுக்கிறேன், ஆனால் அதனுடன் தொடர்புடைய நினைவுகளுக்கு ஒருபோதும் விடை கொடுக்க மாட்டேன். நான் முதன்முறையாக இந்தியாவின் டெஸ்ட் ஜெர்சியை அணிந்தபோது, என் நாட்டிற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு கனவு மட்டுமே எனக்கு இருந்தது.
அன்று முதல், ஒவ்வொரு விக்கெட்டும், ஒவ்வொரு போராட்டமும், ஒவ்வொரு காயமும், ஒவ்வொரு மீள்வருகையும் எனக்கு ஏதோ ஒன்றைக் கற்று கொடுத்திருக்கிறது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எனக்கு வெறும் ஒரு வடிவம் மட்டுமல்ல, அது என் வாழ்வில் மிகவும் சிறப்பான ஓர் அங்கமாகவே இருந்துள்ளது.
இன்று, கனத்த இதயத்துடனும் எண்ணற்ற அழகான நினைவுகளுடனும், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து எனது ஓய்வை அறிவிக்கிறேன். இந்தப் பயணத்தில் எனக்கு ஆதரவளித்து, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் என் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த ஒவ்வொரு சக வீரருக்கும், பயிற்சியாளருக்கும், குடும்ப உறுப்பினருக்கும், கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்," என்று ஷமி இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் எழுதியிருந்தார்.
ஷமி இந்த வடிவத்தில் கடைசியாக ஜூன் 2023-இல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடினார்.
"என் திறமையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, நான் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கி, எனது கிரிக்கெட் பயணத்தில் முக்கிய பங்காற்றிய பிசிசிஐ மற்றும் வங்காள கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கும் (சிஏபி) எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். உங்கள் ஆதரவும் நம்பிக்கையும் எனக்கு என்றென்றும் சிறப்புமிக்கதாக இருக்கும். களத்தில் எனது கடைசி டெஸ்ட் பந்து வீசப்பட்டிருந்தாலும், இந்தியாவுக்காக விளையாடிய பெருமை என் இதயத்தில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும். நன்றி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்," என்று ஷமி தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.