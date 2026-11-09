இந்தியா- நியூசிலாந்து `ஏ' டெஸ்ட்: மழையால் 3-வது நாள் முழுவதுமாக வீண்..!

இந்தியா- நியூசிலாந்து `ஏ' அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற 4 நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டி லிங்கனில் கடந்த 7-ந்தேதி தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி இந்தியா `ஏ' அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
ஜெய்ஸ்வால் 102 ரன்களும், சாய் சுதர்சன் 88 ரன்களும் விளாசினர். துருவ் ஜூரல் 71 ரன்களும், திலக் வர்மா ஆட்டமிழக்காமல் 81 ரன்களும் எடுக்க இந்தியா `ஏ' முதல் இன்னிங்சிலவ் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 464 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.
பின்னர் நியூசிலாந்து `ஏ' அணி முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. நேற்றைய 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 36 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்க இருந்தது. ஆனால் கனமழை காரணமாக போட்டியை தொடங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் 3-வது நாள் ஆட்டம் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக பும்ரா இந்த போட்டியை பயிற்சி போட்டியாக எடுத்துக் கொண்டார். ஆனால், அவரால் நேற்று 6 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசினார். 11 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து விக்கெட் ஏதும் வீழ்த்தவில்லை.