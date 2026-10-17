கிரிக்கெட்

கோவாவில் டிசம்பர் 16-ம் தேதி ஐபிஎல் மினி ஏலம்

கடந்த 3 சீசன்களாக ஐ.பி.எல். ஏலம் வெளிநாடுகளில் நடைபெற்றது.
IPL
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2027-ம் ஆண்டுக்கான ஐ.பி.எல். மினி ஏலம் கோவாவில் டிசம்பர் 16-ம் தேதி நடத்தப்படும் என தகவல் வெளியானது.

இந்தியாவில் நடந்து வரும் ஐ.பி.எல். தொடரின் மூலம் சிறந்த வீரர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்கள் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

ஐபிஎல் ஏலம்

இதற்கான வீரர்களை தேர்வு செய்வதற்காக ஏலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். ஏலம் இந்தியாவில் நடத்தப்பட்டது.

கடந்த 3 சீசன்களில் ஐ.பி.எல். ஏலம் வெளிநாடுகளில் நடைபெற்றது. 2024-ம் ஆண்டு ஏலம் துபாயிலும், 2025-ம் ஆண்டு மெகா ஏலம் சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டாவிலும், 2026-ம் ஆண்டு ஏலம் அபுதாபியிலும் நடைபெற்றது.

இதற்கிடையே, அடுத்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் ஏலம் மீண்டும் இந்தியாவில் நடைபெறும் என பிசிசிஐ அறிவித்தது.

அடுத்த ஐபிஎல் தொடர் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 10-ம் தேதி தொடங்கி மே 15-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

டிசம்பரில் மினி ஏலம்

இந்நிலையில், 2027-ம் ஆண்டுக்கான ஐ.பி.எல். மினி ஏலம் கோவாவில் டிசம்பர் 16-ம் தேதி நடத்தப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கோவாவில் உள்ள ஐசிடி கிராண்ட் எனும் ஐந்து நட்சத்திர விடுதியில் மினி ஏலம் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா, இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஒருநாள் போட்டி டிசம்பர் 16-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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