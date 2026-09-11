சி.எஸ்.கே. பங்குகளை வாங்க எம்.எஸ். தோனி முயற்சி செய்யவில்லை: மூத்த அதிகாரி

ஐ.பி.எல். தொடங்கிய காலக்கட்டத்தில் இருந்து எம்.எஸ். தோனி, சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி வருகிறார். சிஎஸ்கே அணியில் தொடர்ந்து விளையாடி வரும் அவர், அந்த அணியின் பங்குகளை தோனி வாங்க முயன்றதாகக் கூறப்படுவதை அணி நிர்வாகம் மறுக்கிறது. இருப்பினும் அவர் ஏற்கனவே சில பங்குகளை வைத்துள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியில் பங்கு வாங்க மகேந்திர சிங் தோனி விரும்பினாரா? இது குறித்து பல்வேறு செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, தோனி CSK-வில் பங்கு வாங்க ஆர்வம் காட்டினார். ஆனால் முன்னாள் கேப்டனான எம்.எஸ். தோனி முன்வைத்த நிபந்தனைகளை நிர்வாகம் ஏற்கவில்லை எனச் செய்திகள் வெளியாகினது.
ஆனால், இதுகுறித்து தோனியுடன் எந்த விவாதமும் நடத்தப்படவில்லை என்று CSK-வின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். எம்.எஸ். (தோனி) இது பற்றி எங்களிடம் ஒருபோதும் கேட்டதில்லை. நாங்கள் இதுகுறித்து விவாதிக்கவும் இல்லை. என். சீனிவாசனிடம் அவர் இது பற்றிப் பேசியது குறித்த எந்தத் தகவலும் எங்களிடம் இல்லை" என்று அந்த மூத்த அதிகாரி கூறினார்.
அதே சமயம், அந்த அணியில் தோனிக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. பங்குகள் விற்பனைக்கு வந்தபோது அவர் சில பங்குகளை வாங்கியதாக சென்னை வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. CSK பங்குகள் பங்குச் சந்தையில் (open market) வர்த்தகம் செய்யப்படுவதில்லை என்றாலும் (நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படவில்லை), சந்தைக்கு வெளியே நடைபெறும் தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அவற்றை வாங்க முடியும்.
கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின்படி, தோனி ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பங்குகளை வைத்துள்ளார். ஆனால், மொத்தப் பங்கு அமைப்பில் இது மிகச்சிறிய பகுதியாகும். பொதுமக்களிடம் 30 கோடிக்கும் அதிகமான பங்குகள் உள்ளன, இது அணியின் மொத்தப் பங்கு மூலதனத்தில் சுமார் 40 சதவீதமாகும். எனவே, தோனியின் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பங்குகள், பொதுமக்களிடம் உள்ள பங்குகளின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே குறிக்கின்றன. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சீனிவாசன் குடும்பத்தினர் அணியில் 55 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கட்டுப்பாட்டுப் பங்குகளை (controlling stake) வைத்துள்ளனர்.
ஐபிஎல் அணியின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் (கடைசியாக ஒரு ஐபிஎல் அணி 16,600 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக விற்கப்பட்டது), அவரது பங்குகளின் மதிப்பு 2.6 முதல் 3 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கலாம். சர்வதேச கிரிக்கெட், ஐபிஎல் மற்றும் விளம்பரங்கள் மூலம் அவரது 21 ஆண்டுகால விளையாட்டு வாழ்க்கையில் அவர் ஈட்டிய வருமானத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது மிகக் குறைவான தொகையாகும். தோனி உலகின் பணக்கார கிரிக்கெட் வீரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு சுமார் 1,200 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.