வெற்றிக்கு பின் ஆசிய கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ளாத விவகாரம் - பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா கருத்து

மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து ஆசிய கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ள இந்திய மகளிர் அணி மறுத்தது வாரியத்தின் "கூட்டு முடிவு" என்றும், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரும் இதற்கு "எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை" என்றும் பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா தெரிவித்தார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை துபாயில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா இலங்கையை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு 26 பேர் உயிரிழந்த பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலை தொடர்ந்து, ஆண்கள் அணி கடைப்பிடித்த நடைமுறையை பின்பற்றி, இந்திய மகளிர் அணியும் நக்வியிடம் இருந்து கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை.
"நாங்கள் இது குறித்து எங்களுக்குள் விவாதித்து, அவரிடமிருந்து (நக்வி) கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தோம். இது எங்கள் கூட்டு முடிவு. அவரும் (நக்வி) இதற்கு எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை," என்று அணியுடன் இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த பிறகு சுக்லா செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
"நாங்கள் எங்கள் அணிக்கு அதற்கேற்ப தகவல் தெரிவித்தோம்; அவர் யாருக்கு வழங்க வேண்டுமோ அவருக்கு அதை வழங்கிவிட்டுச் சென்றார்," என்றும் சுக்லா மேலும் கூறினார்.
இந்த மூத்த நிர்வாகியின் கருத்துக்கள் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைகியாவின் நிலைப்பாட்டைப் பிரதிபலிப்பதாக அமைந்திருந்தன.
"தற்போதைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்திருந்தோம். இத்தகைய சூழலில் கோப்பை வழங்கும் நிகழ்வில் இந்திய அணி பங்கேற்காது என்பது குறித்து ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலுக்கு (ACC) முன்பே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது," என்று சைகியா முன்னதாக பிடிஐ-யிடம் கூறியிருந்தார்.
ஆசியக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியின் போது சைகியா நக்வியுடன் பேசுவது போன்ற சில படங்கள் முன்னதாக வெளியாகியிருந்தன; ஆனால் அது வெறும் "வழக்கமான உரையாடல்" மட்டுமே என்று சுக்லா கூறினார்.
"சைகியா ஜி கூறியது முற்றிலும் சரியானது. ஒரு போட்டியின் போது அனைவரும் அங்கு இருப்பார்கள், தொழில்முறை ரீதியாக ஒருவருக்கொருவர் உரையாடுவார்கள். அது குறித்து இவ்வளவு விமர்சனங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை," என்று அவர் கூறினார்.
ஆசியக் கோப்பை வெற்றிக்காக அணிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சுக்லா, ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் அணி சிறப்பாகச் செயல்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"நாங்கள் ஆசியக் கோப்பை சாம்பியன்களாகிவிட்டோம். எங்கள் வீராங்கனைகள் மீண்டும் ஒருமுறை எங்களுக்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்; எதிர்காலத்திலும் நாங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவோம். அணி இப்போது ஜப்பானுக்குச் செல்கிறது; அங்கேயும் நாங்கள் வெற்றியைப் பெறுவோம் என்பதில் முழு நம்பிக்கை உள்ளது," என்று அவர் கூறினார்.