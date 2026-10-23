2-ஆவது டி20 போட்டி: காயம் காரணமாக விலகிய இஷான் கிஷனுக்கு மாற்று வீரரை அறிவித்த பிசிசிஐ

காயம் காரணமாக விலகிய இஷான் கிஷனுக்கு மாற்றாக, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரரான விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் குமார் குஷாக்ரா சேர்க்கப்பட்டார்.
தொடரின் முதல் போட்டியில் வலது தொடை தசைகளில் லேசான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டதால், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் இருந்து கிஷன் விலக்கப்பட்டுள்ளார்.
"நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியின் போது விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் இஷான் கிஷனுக்கு வலது தொடை தசைகளில் லேசான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இருந்து அவர் விலக்கப்பட்டுள்ளார்," என பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இரண்டாவது டி20 போட்டிக்கான மாற்று வீரராக குமார் குஷாக்ராவை ஆண்கள் தேர்வு குழு அணியில் சேர்த்துள்ளது. தற்போது இந்திய 'ஏ' அணியுடன் கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் இருக்கும் குஷாக்ரா, இரண்டாவது டி20 போட்டிக்காக இந்திய அணியுடன் இணைவார். கிஷனின் உடல்நிலை முன்னேற்றத்தை பிசிசிஐ மருத்துவ குழு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது," என்று வாரியம் மேலும் கூறியது.
சனிக்கிழமை லிங்கனில் தொடங்கும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் தொடரில் நியூசிலாந்து 'ஏ' அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ள இந்திய 'ஏ' அணியில் குஷாக்ரா இடம்பெற்றுள்ளார்.
இரண்டாவது டி20 போட்டி சனிக்கிழமையன்று கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறும். கிஷன் 67 டி20 போட்டிகளில் 31.03 சராசரி மற்றும் 148.55 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 1,955 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் அவர் இடம்பெற்றுள்ளார்.
முதல் போட்டியில் நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்று இந்தியா இரண்டாவது டி20 போட்டியில் களமிறங்குகிறது.
இந்தியாவின் நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் ஐந்து டி20 போட்டிகளும், அதனை தொடர்ந்து ஐந்து ஒருநாள் போட்டிகளும் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளும் இடம்பெறுகின்றன.