ஆப்கானிஸ்தான், இந்தியா இடையே அடுத்த மாதம் டி20 தொடர்

இந்தியாவிற்கு எதிரான இருதரப்பு தொடர் ஒன்றை ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய மண்ணில் நடத்த உள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் பிசிசிஐ உடன் இணைந்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்தியாவில் நடத்துகிறது.
இந்நிலையில், இந்தத் தொடர் செப்டம்பர் 13-ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 17-ம் தேதி வரை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தத் தொடர் செப்டம்பர் 19 முதல் ஜப்பானில் தொடங்கவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு முன் இரு அணிகளுக்கும் ஒரு சிறந்த பயிற்சியாக அமையும் என கருதப்படுகிறது.
அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஆப்கானிஸ்தான் அணி தங்களின் 'உள்நாட்டு' தொடர்களை இந்தியாவில் நடத்தி வருகிறது.
இந்தத் தொடரானது இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு மற்றும் நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒரு இருதரப்பு தொடரை ஆப்கானிஸ்தான் அணி, இந்திய மண்ணிலேயே தனது உள்நாட்டுத் தொடராக நடத்துவது சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.