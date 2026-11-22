149 ஆண்டுகால டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இன்றுவரை உலகில் வேறு எந்த அணியும் சாதிக்க முடியாத உலக சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது.
வெலிங்டனில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி சரித்திரம் படைத்துள்ளது.
இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை 720/9 என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்கோரில் டிக்ளேர் செய்தது. இது நியூசிலாந்து மண்ணில் எந்தவொரு வெளிநாட்டு அணியும் எடுத்த மிக உயர்ந்த டெஸ்ட் ஸ்கோர் ஆகும்.
மேலும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் முதல் ஏழு விக்கெட்டுகளுக்கு 50 ரன்களுக்கும் அதிகமான பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.
கிட்டத்தட்ட 149 ஆண்டுகால டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஒரே இன்னிங்ஸில் முதல் ஏழு விக்கெட்டுகளுக்கு ஒரு அணி தொடர்ச்சியாக 50 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இதற்கு முன்னர், 2007ல் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா ஒரு இன்னிங்ஸில் 8 அரைசத பார்ட்னர்ஷிப்களை அமைத்திருந்தது. ஆனால் அவை தொடர்ச்சியானவை அல்ல.
இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (85) மற்றும் கே.எல். ராகுல் முதல் விக்கெட்டுக்கு 130 ரன்கள் எடுத்தனர்.
பின்னர் ராகுல் (136), தேவ்தத் படிக்கலுடன் (80) இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 165 ரன்கள் சேர்த்தார்.
அதன்பிறகு, கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுடன் மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 91 ரன்கள் சேர்த்தார். மிடில் ஆர்டரில், கில் (98) மற்றும் ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் நான்காவது விக்கெட்டுக்கு சரியாக 100 ரன்கள் சேர்த்து இந்தியாவின் மொத்த ரன்களை உயர்த்தினர்.
சுப்மன் கில் ஆட்டமிழந்த பிறகு, ரிஷப் பந்த் (128) அன்ஷுல் கம்போஜுடன் (38) ஐந்தாவது விக்கெட்டுக்கு 68 ரன்களும், துருவ் ஜூரலுடன் ஆறாவது விக்கெட்டுக்கு 75 ரன்களும் சேர்த்தார்.
இறுதியாக, ஜூரல் (78) மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் (24) ஏழாவது விக்கெட்டுக்கு 54 ரன்கள் சேர்த்து இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உலக சாதனையை உறுதி செய்தனர்.
நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் மொத்தமான 368 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் இந்தியா 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 720 ரன்கள் எடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸில் 352 ரன்கள் என்ற மிகப்பெரிய முன்னிலையைப் பெற்றது.
இன்றைய நான்காம் நாள் ஆட்ட முடிவில், நியூசிலாந்து தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு 119 ரன்கள் எடுத்து, இந்தியாவை விட 233 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
இறுதி நாளான (நவம்பர் 23) போட்டி விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.