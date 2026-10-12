சீன ஓபன் டென்னிஸ்: கின்வென் ஜாங் பட்டம் வென்று சாதனை

சீன ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி பீஜிங் நகரில் நடந்தது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையரில் நேற்று அரங்கேறிய இறுதி ஆட்டத்தில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனான சீனாவின் கின்வென் ஜாங், பிரெஞ்சு ஓபன் சாம் பியனான மிரா ஆன்ட்ரீவாவுடன் (ரஷியா) மல்லுக்கட்டினார்.
முதல் செட்டில் 5-5 என்று வரை நீயா-நானா என கடும் சவால் நீடித்தது. 11-வது கேமில் ஆன்ட்ரீவாவின் சர்வீசை முறியடித்த ஜாங், அந்த செட்டை வசப்படுத்தினார்.
2-வது செட்டிலும் ஆக்ரோஷமாக ஆடிய அவர்கள் 4-4 என சமநிலையில் இருந்தனர். அதன் பிறகு அடுத்த இரு கேம்களில் ஜாங்கின் கை ஓங்கியது. இறுதியில் ஒரு ஏஸ் சர்வீசுடன் வெற்றிக்கனியை பறித்தார்.
ஒரு மணி 43 நிமிடங்கள் நீடித்த ஆட்டத்தின் முடிவில் கின்வென் ஜாங் 7-5, 6-4 என்ற நேர் செட்டில் ஆன்ட்ரீவாவை தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை உச்சி முகர்ந்தார்.
22 ஆண்டுகால சீன ஓபன் டென்னிஸ் வரலாற்றில் சீன வீராங்கனை ஒருவர் மகுடம் சூடுவது இதுவே முதல் முறையாகும். மொத்தத்தில் இது அவரது 6-வது பட்டமாகும்.
கின்வென் ஜாங்குக்கு ரூ.11 கோடி பரிசும், ஆயிரம் தரவரிசை புள்ளிகளும் கிடைத்தது. ஆன்ட்ரீவா ரூ.6 கோடியை பரிசாக பெற்றார்.
உலக தரவரிசையில் 54-வது இடம் வகிக்கும் 24 வயதான கின்வென் ஜாங் இந்த வெற்றியின் மூலம் இன்று வெளியாகும் புதிய தரவரிசையில் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுழைகிறார்.
சீனாவில் நடந்து வரும் ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆண்கள் ஒற்றையர் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அமெரிக்க ஓபன் சாம்பியனும், 2-ம் நிலை வீரருமான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 6-4, 6-7 (8-10), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் குயன்டின் ஹேலிசை (பிரான்ஸ்) தோற்கடித்து 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இந்த ஆண்டில் அவர் ருசித்த 60-வது வெற்றி இதுவாகும். அலெக்ஸ் டி மினார் (ஆஸ்திரேலியா). ஜாக்குப் மென்சிக் (செக்குடியரசு), ஹூபெர்ட் ஹர்காக்ஸ் (போலந்து), கரண் கச்சனோவ் (ரஷியா), டேவிடோவிச் போகினா (ஸ்பெயின்) ஆகியோரும் தங்களது ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றனர்.
அதே சமயம் 4-ம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-7 (5-7), 6-7 (3-7) என்ற செட்டில் பிரான்சின் ஆர்துர் கியாவிடம் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.