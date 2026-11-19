தென் ஆப்பிரிக்கா- வங்கதேசம் அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஜோகன் னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
வங்கதேசம் முதல் இன்னிங்சில் 400 ரன் குவித்தது. இதற்கு தென் ஆப்பிரிக்கா பதிலடி கொடுத்தது. அந்த அணி முதல் இன்னிங்சில் 557 ரன் குவித்தது. பின்னர் 2-வது இன்னிங்சை ஆடிய வங்காளதேசம் 4-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 100 ரன் எடுத்து இருந்தது. அந்த அணி இன்னும் 57 ரன் பின்தங்கி இருக்கிறது.
நேற்றைய ஆட்டத்தில் வங்கதேச விக்கெட் கீப்பர் லிட்டன்தாஸ் புதிய உலக சாதனை படைத்தார். அவர் 8 பேரை அவுட் செய்ய காரணமாக திகழ்ந்தார். 6 கேட்ச் பிடித்தார். 2 வீரர்களை ஸ்டம்பிங் செய்தார்.
இதற்கு முன்பு விக்கெட் கீப்பர்களில் ஒரு இன்னிங்சில் 7 பேர் அவுட் ஆக காரணமாக இருந்ததே சாதனையாக இருந்தது. இதை லிட்டன் தாஸ் முறியடித்தார்.
வாசிம் பாரி (பாகிஸ்தான்), பாப் டெய்லர் (இங்கிலாந்து), இயன் சுமித் (நியூசிலாந்து), ரிட்லே ஜேக்கப், ஜோசுவா சில்வா (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) ஆகியோரின் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது. இவர்கள் 7 வீரர்கள் அவுட் ஆக காரணமாக இருந்தனர். இவர்கள் அனைவருமே 7 கேட்ச் பிடித்து இருந்தனர்.