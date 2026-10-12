ஆசிய விளையாட்டு தங்கப் பதக்கம்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியினரைச் சந்திக்கிறார் பிரதமர் மோடி

ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணியினரை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் சந்திக்கவுள்ளார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியினரை, வரும் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி நாட்டின் தலைநகரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் நேரில் சந்திக்கவுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற இந்திய வீரர்களைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் இந்தச் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி வீரர்கள் இந்தப் பெருமைமிக்க சந்திப்பில் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, இறுதிப் போட்டியில் எதிர் அணியான பாகிஸ்தானை 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை தக்கவைத்துக்கொண்டது. அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த விறுவிறுப்பான இறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து 211 ரன்களைக் குவித்தது. தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 28 பந்துகளில் 61 ரன்களும், திலக் வர்மா 22 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 51 ரன்களும் விளாசினர். பின்னர் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியை 192 ரன்களுக்குக் கட்டுப்படுத்தி இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இறுதிப் போட்டிக்கு முந்தைய கட்டங்களில் இந்திய அணியின் செயல்பாடு மிகவும் அசாத்தியமாக இருந்தது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான காலிறுதிப் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணி நேரடியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. அரையிறுதியில் இலங்கைக்கு எதிராக போட்டியிட்ட இந்திய அணி, 169 ரன்களை எடுத்ததுடன், பந்துவீச்சில் மிரட்டி இலங்கையை வெறும் 45 ரன்களுக்குச் சுருட்டி 124 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பெற்றது. இந்தத் தொடரில் இஷான் கிஷன் ஆட்டமிழக்காமல் 80 ரன்கள் விளாசியது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதமர் மோடியை சந்திக்கும் இந்தத் தருணம், இந்திய அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான தற்போதைய டி20 தொடரில் விளையாடிவரும் பரபரப்பான சூழலில் வந்துள்ளது. இந்தத் தொடரின் நான்காவது போட்டி வரும் 14 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கு அடுத்த நாளே வீரர்கள் பிரதமரைச் சந்திக்கவுள்ளனர். இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி தற்போது 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிய விளையாட்டுத் தங்கப் பதக்க வெற்றியும், அதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பிரதமரிடமிருந்து கிடைக்கும் பாராட்டும் இளம் வீரர்களுக்குச் மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமையும்.