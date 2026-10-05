2026 ஃபார்முலா 1: மலேசியாவில் மக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பனுக்கு முதல் வெற்றி; 18-வது இடத்தில் இருந்து மேடைக்கு மீண்ட லூயிஸ் ஹாமில்டன்!

தொடக்கத்தில் மெர்சிடீஸ் வீரர்களிடம் முதலிடத்தை இழந்த போதிலும், 9-வது சுற்றில் பாதுகாப்புக் கார் விலகிய பிறகு மக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் மீண்டும் முதலிடத்தைக் கைப்பற்றினார்.
மலேசியாவின் செபாங் சர்க்யூட்டில் பலத்த மழை, தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் வியூகக் குழப்பங்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரீ பந்தயத்தில், ரெட் புல் அணியின் முன்னணி வீரர் மக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் இந்த ஆண்டின் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மலேசிய களத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான பந்தயத்தில், மெர்சிடீஸ் அணியின் இளம் வீரர் கிமி அன்டோனெல்லி இரண்டாவது இடத்தையும், ஃபெராரி அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
பந்தயம் தொடங்குவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக பந்தய தொடக்கம் இருமுறை தாமதப்படுத்தப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து களத்தில் அனைத்து கார்களும் வலம் வந்த போது, 2026 ஆம் ஆண்டின் புதிய பவர் யூனிட் மென்பொருளில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக பல கார்கள் களத்திலேயே நின்றன. இதனால் பந்தய நடைமுறைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு, FIA அமைப்பின் மென்பொருள் மாற்றங்களுக்குப் பிறகே கார்கள் மீண்டும் தொடக்க வரிசைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன.
ஈரப்பதம் குறையத் தொடங்கிய களத்தில் ஃபெராரி மற்றும் மெக்லாரன் அணிகள் 'ஸ்லிக்' (உலர்ந்த களத்திற்கான) டயர்களைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தன. ஆனால் பாதை இன்னும் வழுக்கலாக இருந்ததால் இந்த முடிவு தவறாக முடிந்தது. இதனால் லூயிஸ் ஹாமில்டன் பந்தயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே 18-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார்.
இருப்பினும், பொறுமையாகவும் அதே சமயம் அதிவேகமாகவும் காரைச் செலுத்திய ஹாமில்டன், களச்சூழல் உகந்ததாக மாறும் வரை காத்திருந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எதிரணிக் கார்களை முந்தி, 18-வது இடத்தில் இருந்து 3-வது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் ஃபெராரி அணியின் 5 பந்தய போடியம் வறட்சி முடிவுக்கு வந்தது.
தொடக்கத்தில் மெர்சிடீஸ் வீரர்களிடம் முதலிடத்தை இழந்த போதிலும், 9-வது சுற்றில் பாதுகாப்புக் கார் விலகிய பிறகு மக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் மீண்டும் முதலிடத்தைக் கைப்பற்றினார். இறுதிவரை எந்தத் தவறும் செய்யாமல் முதலிடத்தை தக்கவைத்து செக்கர் கொடியை முதலாவதாகக் கடந்தார். ரெட் புல் நிறுவனம் தனது சொந்த பவர் யூனிட் தயாரிப்பில் பெற்ற முதல் வெற்றி இதுவாகும்.
பந்தயத்தின் இறுதி 5 சுற்றுகள் எஞ்சியிருந்த நிலையில், 3-வது இடத்தில் இருந்த மெர்சிடீஸ் வீரர் ஜார்ஜ் ரஸ்ஸலின் காரில் பவர் யூனிட் கோளாறு ஏற்பட்டதால் அவர் பந்தயத்தில் இருந்து வெளியேறினார். இதனால் 2-வது இடம் பிடித்த கிமி அன்டோனெல்லி சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலில் தனது சக வீரரான ரஸ்ஸலை விட 84 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்று வலுவான இடத்தில் உள்ளார்.
1-மக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன்- ரெட் புல்
2-கிமி அன்டோனெல்லி- மெர்சிடீஸ்
3-லூயிஸ் ஹாமில்டன்- ஃபெராரி
4-சார்லஸ் லெக்லெர்க்- ஃபெராரி
5-ஐசக் ஹாட்ஜார்- ரெட் புல்
6-ஆஸ்கார் பியாஸ்ட்ரி- மெக்லாரன்
7-லியாம் லாசன்- ரேசிங் புல்ஸ்
8-ஃபெர்னாண்டோ அலோன்சோ- ஆஸ்டன் மார்ட்டின்
9-லாண்டோ நோரிஸ்- மெக்லாரன்
10-ஆர்விட் லிண்ட்ப்ளாட்- ரேசிங் புல்ஸ்
அடுத்ததாக ஃபார்முலா 1 தொடரின் ஸ்பிரின்ட் பந்தயத்தைக் கொண்ட சிங்கப்பூர் கிராண்ட் பிரீ இந்த வாரம் நடைபெறவுள்ளது.