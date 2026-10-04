3வது ஒருநாள் போட்டி: ஜடேஜா விஷயத்தில் நடந்தது இதுதான் - கேப்டன் கில் விளக்கம்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் மூத்த ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் யூகங்களை இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் நிராகரித்தார். இந்த நடவடிக்கை, அணியின் பணிச்சுமையை நிர்வகிப்பதற்கும், மாற்று வீரர்களின் பலத்தை சோதிப்பதற்கும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
சுப்மன் கில் தெரிவித்த கூற்றுப்படி, இந்தியா மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரை முதல் இரண்டு ஆட்டங்களிலேயே கைப்பற்றியதால், அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் உலக கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக, வேகப்பந்து ஆல்-ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் அறிமுக வீரர் அன்ஷுல் கம்போஜ் போன்ற மாற்று வீரர்களை சோதிக்கும் நோக்கில், மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்க அணி நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.
இறுதி ஆட்டத்தில் ஜடேஜாவுக்கு ஓய்வளித்த முடிவு குறித்து பேசிய கில், குறுகிய இருதரப்பு தொடர்களில் அணியில் இடம்பிடிக்காத வீரர்களுக்கு விளையாடும் வாய்ப்பை வழங்குவதில் உள்ள சிரமத்தை வலியுறுத்தினார்.
"ஜடேஜா அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக நான் நினைக்கவில்லை இன்று மற்ற வீரர்களுக்கு விளையாடும் வாய்ப்பை வழங்க எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்ததால், நாங்கள் அவருக்கு ஓய்வளித்தோம்.
ஒரு தொடர் வெறும் மூன்று போட்டிகளைக் கொண்டதாக இருக்கும்போது, பெஞ்சில் அமர்ந்திருக்கும் வீரர்களுக்கு அனுபவத்தைக் கொடுப்பது மிகவும் கடினமாகிவிடும்," என்று சனிக்கிழமை நடந்த மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கு பிறகு நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் சுப்மன் கில் கூறினார்.
மூன்று முதன்மை சுழற்பந்து ஆல்-ரவுண்டர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா, அக்சர் படேல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் முழுமையாக கிடைக்கும்போது ஏற்படவிருக்கும் தேர்வு நெருக்கடியை அணி நிர்வாகம் எவ்வாறு கையாளத் திட்டமிட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் கில்லிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், அணி சேர்க்கை தேவைகள் மற்றும் உலகக் கோப்பை நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்பவே முடிவுகள் கண்டிப்பாக எடுக்கப்படும் என்று கூறினார்.
அன்ஷுல் மற்றும் ஆகிப் ஆகிய இருவரும் இனிவரும் காலங்களிலும் எங்கள் அணியில் நீடிக்கப்போகும் வீரர்கள். பிரசித் கிருஷ்ணா காயமடைந்ததால், தொடரை ஏற்கெனவே வென்ற நிலையில், வெவ்வேறு வீரர்களைச் சோதித்து பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது.
அன்ஷுல் எட்டாவது இடத்தில் பேட் செய்யக்கூடியவர், அது எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இடமாகும். வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது, நெருக்கடியான சூழலில் யாரால் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும் என்பதை நாங்கள் பார்க்க விரும்புகிறோம் என்று சுப்மன் கில் கூறினார்.