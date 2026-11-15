2026 வார ராசிபலன்- சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

மனச்சங்கடங்கள் அகலும் வாரம். ராசியில் குரு, செவ்வாய், கேது சேர்க்கை உள்ளது. உங்கள் மீது பதிந்த வீண் சங்கடங்கள் அவமானங்கள் பழிச் சொற்கள் நீங்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிம்மதி ஏற்படும். நிலுவைச் சம்பளம் வரவும், வராக்கடன்கள் வசூலும் மனதை மகிழ்விக்கும். படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கும். உங்களின் செயல்பாடுகள், எண்ணங்கள் சுத்தமாகும். பணம், செல்வாக்கு இருந்தாலும் ஆடம்பரத்தை விரும்பாதவராக மாறிவிடுவார்கள். புகழ், அங்கீகாரம், பணம், அந்தஸ்து கவுரவம் உயரும். சுப பலன்கள் மிகுதியாகும். தடையாக இருந்த ஒரு சில காரியங்கள் தானாக நடைபெறும். மன நிம்மதியை குறைத்த கடன் பிரச்சினை ஓரளவு குறையும். கடந்த கால இழப்புகளை ஈடு செய்யும் விதத்தில் தொழிலில் உயர்வு உண்டாகும். பெற்றோர்களால் ஏற்பட்ட மன பாரம் குறையும். 19.11.2026 அன்று நள்ளிரவு 12.50 மணி முதல் 22.11.2026 அன்று அதிகாலை 5.55 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதிகமாகும்.கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலை வரலாம். சிவ வழிபாடு செய்வதால் மேன்மையான பலன்கள் கிடைக்கும்.
செயல்பாடுகள் மாறும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் பங்கு சந்தை ஆதாயம் மனதை மகிழ்விக்கும். பூர்வீகம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறையும். மன நிம்மதியும், முன்னேற்றமும் அதிகமாகும். தந்தையின் மூலம் பெரும் பணம், பொருள் கிடைக்கும். எதிரிகள் தொல்லை குறையும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் சொந்த வீட்டிற்கு செல்வார்கள். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளுக்கு சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். மனதிற்கு பிடித்த வரன் அமையும். எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய வலிமை உருவாகும். கவுரவப் பதவிகள், பெயர், புகழ், சலுகைகள் என வெற்றிப் பாதையை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள். ஆரோக்கிய குறைபாடு அகலும். புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும். பிரிந்து வாழ்ந்த தம்பதிகள் ஒன்றாக இணைவார்கள். விவகாரத்து வரை சென்ற வழக்குகள் சாதகமாகும். சனிக்கிழமைகளில் கருட வழிபாடு செய்ய மன நிம்மதி கூடும்.
நிதானம் தைரியம் குடிபுகும். ராசி அதிபதி சுக்ரன் நீச்சபங்க ராஜயோக நிலையில் சஞ்சரிக்கிறார். அனுபவ அறிவும் தன்னைத்தானே உணரும் சக்தியும் அதிகரிக்கும். குறுக்கு சிந்தனைய பயன்படுத்தி குறுகிய காலத்தில் அதிகமாக சம்பாதிப்பீர்கள். மனத் தடுமாற்றம் நீங்கி விவேகத்துடன் கூடிய வேகம், நிதானம், தைரியம் மற்றும் தெம்பு உங்களுக்குள் குடிபுகும். அந்தஸ்து கெளரவத்திற்கு ஏற்ற ஆடம்பர வீடு கட்டுவீர்கள். வீட்டிற்கு தேவையான சுகபோக ஆடம்பர பொருட்களை வாங்குவீர்கள் உங்களின் நீண்ட நாள் லட்சியம் கனவு பலி தமாகும். ஒரு சிலருக்கு திருமண சீர் வரிசையாக இவை அனைத்தும் கிடைக்கும். தாயின் ஆரோக்கியம் சீரடையும். அதிக முதலீட்டில் தொழில் நடத்துபவர்கள் மிக கவனமாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களை காத்துக் கொள்ள முடியும். நல்ல சகிப்பு தன்மையான வேலையாட்கள் கிடைப்பார்கள். தந்தை தந்தை வழி உறவுகளுடன் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். நண்பர்கள் தொழில் கூட்டாளிகள் வாடிக்கையாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணையால் சில இடர்கள் வரலாம். வெள்ளிக்கிழமை லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபட சகல ஐஸ்வர்யங்களும் பெருகும்.
பாக்கிய பலன்கள் நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாயின் நான்காம் பார்வை ராசியில் பதிகிறது. தைரியம், தெம்பு, ஞாபகசக்தி, ஆரோக்கியம் அதிகமாகும். சிந்தித்து செயல்படுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த செயல்கள் ஆர்வத்தை குறைப்பது நல்லது. ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தால் முன் ஜென்ம கர்மாவை கழித்து ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்தி பிறவியற்ற நிலையை அடையலாம் என்பதை உணரும் ஆற்றல் கூடும். வேலை இன்மை மற்றும் வியாபார ஏற்ற இறக்கத்தால் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி சீராகும். வெளிநாட்டு வேலை அல்லது தொழில் மூலம் பணவரவு மகிழ்வை தரும். உங்களின் திடீர் வளர்ச்சி சமுதாயத்தில் தனி அந்தஸ்த்தை பெற்றுத்தரும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த கவனம் தேவை. துர்க்கை வழிபாட்டால் நன்மை களை அதிகரிக்க முடியும்.