2026 வார ராசிபலன்- சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

தாராள தன வரவு உண்டாகும் வாரம். வார இறுதியில் ராசி அதிபதி சூரியன் தன லாப அதிபதி புதனுடன் சேர்ந்து புத ஆதித்திய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். குழந்தை பேறு, வீடு, வாகன யோகம், பொன், பொருள் சேர்க்கை என பல்வேறு பாக்கிய பலன்களை நடக்கும். திடீர் யோகத்தால் எதிர்பாராத பொன், பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். குடும்பத்தில் நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்து வந்த பிரச்சினைகள் குறைந்து அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். குடும்ப பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளின் உறவு நிலை மேம்படும். வெளிவட்டாரங்களில் மரியாதைகள் உயரும். தாயிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும்.வாழ்க்கைத் துணை நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவாகவும், கவனமாகவும் பழக வேண்டும். வேலை தேடுபவர்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனம். ஆரோக்கியம் சார்ந்த இன்னல்கள், மருத்துவச் செலவு குறையும். பிறர் விசயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. திருமணம் கைகூடும். மேலும் சுப பலனை அடைய சிவபெருமானுக்கு ரோஜா மாலை அணிவித்து வழிபடவும்.
விரயத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். உச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி புதனுக்கு சூரியன் மற்றும் சனியின் சம்பந்தம் உள்ளது. முக்கியமான பணிகளை பொறுப்புகளை பிறரை நம்பி ஒப்படைக்க கூடாது. குடும்பத்தில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கலாம்.தொழில் சீரான சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டு. பேச்சை மூலதனமாக கொண்ட தொழில், கமிஷன் அடிப்படையான தொழில் புரிபவர்களுக்கும் மிக மிக சாதகமான காலம். சிலருக்கு விபரீத அதிர்ஷ்ட யோகமான உயில் சொத்து அதிர்ஷ்ட பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. விரயம் இருந்தாலும் வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும். எதிரிகளிடம் இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் மறையும். பிள்ளைகளுக்கு நடைபெற வேண்டிய சுப காரியம் நடக்கும். சில தம்பதிகள் தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக பிரிந்து வாழலாம். தம்பதிகள் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வ வேண்டிய நேரம். பெண்கள் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் வாங்கி மகிழ்வார்கள். அசையும், அசையாச் சொத்துக்களின் சேர்க்கைபராமரிப்புச் செலவு அதிகமாகும். ராசியை சனி பகவான் பார்ப்பதால் கண்டகச் சனியின் பாதிப்பால் சிறு சோர்வு, அசதி அலுப்பு அவ்வப்போது தோன்றி மறையும். மனசஞ்சலத்தை குறைக்க மகாவிஷ்ணுவை வழிபடவும்.
சுப பலன்கள் உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். குடும்பத்தில் இதுவரை தடைபட்ட சுப காரியங்கள் துரிதமாகும். சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாகும். அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும். தொழிலில் உன்னத நிலையை அடைய முடியும். செல்வாக்கு, திறமை மற்றும் கவுரவத்தோடு செயல்பட்டு சிறப்பும் பெருமையும் அடைய முடியும். புகழ் மிக்கவர்களைக் கொண்டு முக்கிய காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். திறமைகளின் மூலம் பணியில் பொறுப்புகள் உயரும். சமூகச்சேவை புரிபவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட மனக்கவலை அகலும். குழந்தை பேறு வாரிசு உண்டாகும். சத்ருக்கள் தொல்லை அகலும். கடன் வாங்குவதை தவிர்த்தல் நலம். மனக்கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். வாகன வசதிகள் மேம்படும். புதிய பொருட்சேர்க்கை மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்களின் மூலம் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். பணவரவு தாரளமாக இருந்தாலும், தேவையற்ற அலைச்சல்கள் விரயங்கள் ஏற்படலாம். புதிய முயற்சிகளில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது அவசியம். வெள்ளிக்கிழமை கோபூஜை செய்யவும்.
மலைபோல் வந்த துன்பம் பனி போல விலகும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் நீச்சம் பெறுகிறார். அங்கு ராசியில் உச்சம் பெற்ற 2,5ம் அதிபதியான குரு பகவான் இருப்பதால் இது நீச்சபங்க ராஜயோகமாகும். இதுவரை சந்தித்த சோதனைகள் சாதனைகளாக மாறும். தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பாக அரசாங்கத்திடமிருந்து எதிர்பார்த்த அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். வரவும், செலவும் உண்டு. சிலர் வீடு மாற்றம், தொழில் மாற்றம், ஊர் மாற்றம் என பல்வேறு மாற்றத்தையும், ஏற்றத்தையும் சந்திப்பீர்கள். தொழில் உத்தியோகத்தில் ஆதாயமும், அனுகூலமும் உண்டாகும். குருவின் சஞ்சாரம் மிகச் சாதகமாக இருப்பதால் பூப் புனித நீராட்டு விழா, திருமணம், குழந்தைப்பேறு போன்ற சுப மங்கள நிகழ்வுகள் நடைபெறும். வீடு, வாகனம் போன்ற சுபச் செலவு ஏற்படலாம். உடன் பிறந்த சகோதர, சகோதரிகள் ஒன்றுகூடி மகிழ்வீர்கள். வயோதிகர்களுக்கு முழங்கால் வலி, மூட்டு வலி போன்ற உடல் உபாதைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவால் தடைப்பட்ட செயல்கள் நிறைவடையும். மேலும் வளம் பெற தினமும் ஸ்ரீ ருத்ரம் கேட்பது நல்லது.