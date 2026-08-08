வடக்கு நோக்கி அருள் பாலிக்கும் விராலிமலை மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மன்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் புகழ்பெற்ற முருகன் கோவிலுக்கு மிக அருகில், எல்லை தெய்வமாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார் மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மன். விராலிமலை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்களுக்கு காவல் தெய்வமாகவும், பல குடும்பங்களின் குலதெய்வமாகவும் இக்கோவில் விளங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் அரிதாக காணப்படும் வடக்கு நோக்கிய அம்மன் அமைப்பும், பெண்களின் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தும் பழமையான தல வரலாற்றுமே இக்கோவிலின் பிரதான சிறப்பம்சமாக திகழ்கிறது.
இக்கோவில் வடக்கு நோக்கி அமைந்திருப்பதற்கு பின்னால் அப்பகுதியில் தலைமுறை தலைமுறையாக கூறப்பட்டு வரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான செவிவழி வரலாற்று செய்தி உள்ளது. முன்னொரு காலத்தில், நிறைமாத கர்ப்பிணியான ஒரு பெண் தன் கணவனுடன் இந்த வழியாக பயணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள்.
அப்பொழுது அந்தப் பெண் தாகத்தாலும் களைப்பாலும் அவதியுறவே, கணவன் அவளை வடக்கு நோக்கி இருந்த ஒரு கல்லின் மீது அமரச் செய்து, "இதோ குடிநீருடன் விரைவில் திரும்பி வருகிறேன்" என்று கூறிச் சென்றான். ஆனால், சென்ற கணவன் நீண்ட நேரமாகியும் திரும்பி வரவில்லை.
தன்னை நம்பி அமரவைத்த கணவனின் சொல்லைத் தட்டாமல், அதே கல்லில் வீற்றிருந்து அவனுக்காகக் காத்திருந்தாள் அந்தப் பெண். அவளது கற்பின் மாண்பினாலும், ஓயாத பக்தியினாலும் ஈர்க்கப்பட்டு, அவள் அமர்ந்திருந்த அந்த இடத்திலேயே சிலையாக மாறி அம்மன் வடிவம் பூண்டதாக பொதுமக்கள் நம்புகின்றனர். இதனாலேயே, இந்த அம்மன் 'மெய்க்கண்ணுடையாள்' என்றும், மெய்யான பக்தியையும் சத்தியத்தையும் காக்கும் தெய்வமாகவும் போற்றப்படுகிறாள்.
பெண்களின் மனக்குறைகளை கேட்டு உடனடியாக நிவர்த்தி செய்யும் ஆற்றல் கொண்டவராக இந்த அம்மன் திகழ்கிறார். வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து சந்திக்கும் தொழில் முடக்கம், குடும்ப குழப்பங்கள், திருமண தடைகள், நோய் நொடிகள் மற்றும் பல்வேறு தோஷங்களால் அவதிப்படுபவர்கள் இக்கோவிலுக்கு வந்து அம்மன் சன்னதியில் தீபமேற்றி வழிப்பட்டால், அனைத்து தடைகளும் பனிபோல் விலகும் என்பது ஆன்மீக சான்றோர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
புகழ்பெற்ற விராலிமலை முருகன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள், மலைமீதுள்ள சண்முகநாதரை தரிசனம் செய்வதற்கு முன்பாக, அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த எல்லைக் காவல் தெய்வமான மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மனை தரிசித்து அனுமதி பெற்ற பின்னரே மலையேறி செல்லும் வழக்கம் இன்றளவும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தமிழ் மாதமான சித்திரையில் நடைபெறும் திருவிழா மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. காப்புக்கட்டுதலுடன் தொடங்கி சுமார் 10 நாட்களுக்கு மேல் நடைபெறும் இந்த உற்சவத்தில் தினமும் அம்மன் சிறப்பு வாகனங்களில் திருவீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறார். விழாவின் முக்கிய நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும், தீச்சட்டி ஏந்தியும், காவடி ஆடியும் தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்துகின்றனர்.
குறிப்பாக, விழாவின் 8-ம் நாளில் கோவில் வளாகத்தின் முன்பாக அமைக்கப்படும் பிரம்மாண்ட பூக்குழியில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தலையில் பால்குடம் சுமந்தபடி ‘ஓம் சக்தி, பராசக்தி' என்ற கோஷத்துடன் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவது காண்போரை சிலிர்க்க வைக்கும் நிகழ்வாகும்.
மேலும், மார்கழி மாதம் முழுவதும் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அதிகாலை வேளையில் நடைபெறும் திருவிளக்கு பூஜையும் இக்கோவிலின் மற்றொரு முக்கிய சிறப்பம்சமாகும். ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் ஒன்றிணைந்து அம்மன் சன்னதியில் விளக்கேற்றி, கோமாதா பூஜையுடன் தொடங்கும் வழிபாட்டில் பங்கேற்றுப் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்.
ஆடிப்பூரத்தன்று அம்மனுக்கு சிறப்பு சந்தன காப்பு அலங்காரமும், வளையல் அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் சகலவிதமான துன்பங்களையும் போக்கி, நல்வாழ்வு தரும் இந்த மெய்க்கண்ணுடையாள் அம்மனின் திருக்கோவில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் மிக முக்கிய ஆன்மீக தலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.