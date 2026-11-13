2026 ராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

நிர்வாக திறமை நிறைந்த சிம்ம ராசி நிறையினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் அயன, சயன விரய ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் ருண, ரோக, சத்ரு ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் நடக்கப் போகும் இரண்டு குருப்பெயர்ச்சியும் உங்களுக்கு மிக சாதகமாகவே இருக்கப் போகிறது. குருவின் பார்வை பதியும் இடங்களும் உங்களின் கௌரவம் மற்றும் அந்தஸ்தை காக்கும் விதமாகவே இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசியில் நீசம் அடையும் சனி பகவான் மீண்டும் வக்கிரகதியில் மீன ராசிக்குள் வருவதால் அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு அஷ்டமச் சனியின் தாக்கம் இருக்கும். உரிய பரிகார வழிபாட்டு முறைகள் உங்களை காக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை.உத்தியோகத்தில் இணக்கமற்ற சூழல் நிலவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து நடந்து கொள்வதால் உத்தியோக ரீதியான மன உளைச்சல் ஏற்படாது. இயன்ற வரை வேலை மாற்றம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.வெளிநாட்டு வேலை அரசு உத்தியோகம் முயற்சி வெற்றி தரும். புதிய கடன் வாங்கும் விஷயத்தில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்வதை தவிர்த்தல் நல்லது.
சிம்ம ராசிக்கு 4,9ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்ட நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் முறையற்ற சொத்துப் பங்கீடு நடந்தால் அநீதியான முறையில் சொத்து சேர்த்தாலும் அந்த சொத்தை அனுபவிக்க முடியாது. அவர்களுடைய வாரிசுகளுக்கும் சொத்து பயன்படாது. பல தலை முறைக்கு சொத்தை வைத்து உருட்டி வேடிக்கை பார்ப்பார்கள். முடிவில் சொத்து போன வழித்தடம் தெரியாது. ஆனால் பாவம் மட்டும் சரியான வழி கண்டுபிடித்து வந்து வாசல் கதவை தட்டும். மேலே கூறிய குற்றத்தின் வினைப் பதிவு யாருடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிறதோ ? அவர்களுக்கே கோட்சார ராகுவால் ருண, ரோக, சத்ரு ஸ்தான இயக்கம் மிகுதியாக இருக்கும். போன ஜென்மத்தை விட்டு விடுவோம். இந்த ஜென்மத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காமல் இருந்தால் மறு பிறவி கிடையாது. அதனால் கடனால் துன்பப்படுபவர்கள் அறியாமல் நடந்த தவறுக்கு பிரபஞ்சத்திடம் மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்கும் போது ஆறாம் பாவகம் பலம் இழக்கும்.
சிம்ம ராசிக்கு விரயாதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் சுப விரயங்கள் மிகுதியாகும்.விரயத்தை வீடு வாகனம் அல்லது பிள்ளைகளின் சுப விசேஷங்கள் என சுபமாக மாற்ற முயற்சி செய்வது நல்லது.உங்களின் ஆழ்மனதில் எண்ண அலைகள் அதிகரிக்கும். இதுவரை பங்குச் சந்தை , சூதாட்டம் போன்றவற்றைப் பற்றி யோசிக்காதவர்களுக்கு கூட அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் ஆர்வம் ஏற்படும். சிறிய பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் பெரிய லாபத்தை கொடுத்து ராகு உங்களை திணறடிப்பார். சிறிய மீனை போட்டு பெரிய மீனை வலையில் சிக்க வைப்பார். சிறிய முதலீட்டில் பெரிய லாபத்தை கொடுத்து பெரிய முதலீட்டிற்கு உங்களை தயார்படுத்தி பெரிய இழப்பை சந்திக் செய்வார். பெரிய முதலீட்டை தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு சிலர் தொழில் மற்றும் உத்தியோக நிமித்தமாக கடல் கடந்து செல்லலாம் சிலரின் பிள்ளைகள் கல்லூரி உயர் படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்வார்கள்.
சிம்ம ராசிக்கு ராசி அதிபதி ஆன சூரியனின் சுயசாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம்.இது கிரகண தோஷ அமைப்பாகும்.ஆன்ம பலம் தன்னம்பிக்கை குறையும். பற்றற்ற நிலையில் வாழ்வீர்கள். சிந்தனைகள் செயல்பாடுகளில் மனத் தடுமாற்றம் இருக்கும்.வேலை அல்லது குடியிருப்பு மூலம் இடமாற்றம் வரலாம். ஒரு சிலர். படுக்கை அறையை மட்டும் மாற்றுவீர்கள்.பயணம் அதிகம் உண்டாகும். இதுவரை உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத வம்பு வழக்குகளில் தீர்ப்பு சாதகமாகும்.அதனால் அடைந்த ஏற்பட்ட அவமானம் பயம் நீங்கும். விவகாரத்திற்காக சட்ட உதவிய நாடிய கணவன் மனைவிகள் நீதி மன்ற அறிவுரையை ஏற்று சேர்ந்து வாழ்வார்கள்.வெளிநாட்டில் இருந்து தாயகம் திரும்ப முடியாமல் இருப்பவர்கள் தாய்நாடு திரும்புவார்கள்.குடும்பத்தில் நிலவிய கடும் வேதனை,பசி, பட்டினி, அழுகை, தரித்திரம் குறையும். கடன் சுமை படிப்படியாக குறையும்.ஜாதகருக்கும் தாயாருக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் கெடும்.
உங்களின் மனோநிலை வாழ்க்கை முறையிலும் மாற்றம் ஏற்படும். ஆறாமிட ராகு வேகத்துடன் செயல்பட்டு கர்மாவை மிகுதிப் படுத்தும் போது பனிரென்டாமிடத்தில் நிற்கும் கேது வீண் விரயத்தால் உணவு, தூக்கம், சுக போகம் போன்றவற்றை மட்டுப்படுத்தி நியாமற்ற ஆசை மற்றும் பேராசையை கட்டுப்படுத்துவார். ஒரு சிலரை குடும்பத்திலிருந்து பிரித்து வெளிநாட்டிற்கு சென்று வாழவைப் பார். என்னவென்றே தெரியாத நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வார்கள்.சில பெரும் பணக்காரர்கள் கூட ஆடம்பரத்தை விடுத்து எளிமையான உணவு சாப்பிடவும் எளிய உடை உடுத்தவும் துவங்குவார்கள். வெகு சிலருக்கு இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில் மனைவி குழந்தைகள், நண்பர்களின் ஆதரவில் ஜீவனம் செய்ய நேரும். கேது கடகத்தை கடக்கும் முன்பு உங்களின் மேல் அக்கறை மதிப்பு மரியாதை உள்ளவர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள கடவுள் வழங்கும் சந்தர்ப்பமாக இதை எடுத்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும்.
ஆயில்யம் நட்சத்திர சஞ்சார பலன்கள்
(5.12.2026 முதல் 14.8.2027 வரை)
சிம்ம ராசிக்கு தன லாபாதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம்.குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தை நன் முறையில் வழி நடத்த வேண்டிய பொறுப்பை உணர்ந்து பொறுமையாக செயல்படுவீர்கள். மகிழ்ச்சியான சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.முதலீடு இல்லாத தொழில்களை கமிஷன் அடிப்படையில் செய்பவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காது. தொழிலை விரிவுபடுத்த நீங்கள் போட்ட திட்டத்திட்டத்தின் மூலம் திடீர் பண வரவும் உண்டு. எதிர்பாராத இழப்பும் உண்டு. இதனால் மனக்குழப்பமும் கலக்கமும் மிகும்.பல புதிய நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நிறைய அலைச்சலும் குறைந்த வருமானமும் கிடைக்கும். கிடைத்த வாய்ப்யை பயன்படுத்த முடியாத வகையில் ஆரோக்கிய குறைபாடு இருக்கும். பலருக்கு தொழில் பின்னடைவும் இருக்கும் .
சிம்ம ராசிக்கு 6,7ம் அதிபதியான சனி பகவானின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உங்களின் தொழிலுக்கு துணையாக இருந்த பார்ட்னர்கள் விலகி மோசடித் திட்டங்களை தந்து சட்டச் சிக்கலில் மாட்ட வைக்கும் பார்ட்னர்கள் கிடைப்பார்கள். கூட்டுத் தொழில் பிரிவினையால் வங்கியில் பெற்ற கடன் தொகையை திரும்பச் செலுத்த வங்கிகள் நெருக்கடி தருவார்கள். புதிய வங்கிக் கடன் கிடைப்பதில் ஆவணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இழுத்தடிக்கும்.புதனின் காரகத்துவ தொழில்களான கணிதம், ஜோதிடம், அறிவு சார்ந்த ஆய்வாளர்கள், புத்தக விற்பனையாளர்கள், புத்தக ஆசிரியர்கள் ஏற்றம் பெறுவார்கள்.
சிம்ம ராசிக்கு 5,8ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வளமான பலன்கள் நடைபெறும் நினைத்தது நிறைவேறும். கௌரவம் அந்தஸ்து உயரும். தடை தாமதங்கள் விலகும்.அதிர்ஷ்டம் அரவணைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் உண்டாகும்.பொருளா தார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். முக்கிய குடும்பத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். அசையும் அசையாச் சொத்துக்களின் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மீதான முரண்பட்ட கருத்துக்கள் மாறும். தம்பதிகளுக்குள் நிலவிய கருத்து வேறுபாடு மறையும்.வாழ்வில் மறக்க முடியாத இனிய சம்பவங்கள் நடக்கும். அயல் நாடு செல்ல விசா கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் தேவையற்ற மனக்கசப்புகள் வரலாம்.
உங்களது காரியம் மிகச் சுலபமாக முடிய மகம் நட்சத்திரம் முழுமையாக இருக்கும் நாளன்று அதிகாலை சூரியனை வணங்கிவிட்டு முக்கிய பணிகளில் ஈடுபட்டால் காரியம் சித்தி அடையும். இயன்ற அளவு மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும்.
இளமை பொலிவு நிறைந்த கன்னி ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் 5ம்மிடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம் , கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
ஐந்தாம் பாவக பலன்களான புகழ், கீர்த்தி,பதவி, ஆழ்ந்த சிந்தனை, ஞானம் , குழந்தை பாக்கியம் , பணம் சம்பாதிக்கு வழிகள், புத்தி சாதுர்யம், பூர்வீக சொத்து , காதல் இவை அனைத்தையும் ஐந்தாமிட ராகு இந்த ஒன்றரை வருடத்தில் அவரவரின் வயது மற்றும் தசாபுத்தி அடிப்படையில் வழங்குவார். சொத்துக்கள் வாங்குவது, விற்பது போன்ற பணிகள் லாபகரமாக நடைபெறும்.தடைபட்ட அரசு வகை காரியங்கள் விரைந்து முடியும். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கி கைக்கு வரும். சிலருக்கு இழந்த வேலை மீண்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.குறுக்கு சிந்தனையை பயன்படுத்தி குறுகிய காலத்தில் அதிகமாக சம்பாதிப்பீர்கள். ஒரு சிலருக்கு திடீர் பக்தி நாட்டம் வரும் . பக்திக்கு பின் பெரிய பதவி ஆசை வரலாம். விரும்பிய பதவிகள் கிடைக்கும். ஆனால் பதவி எப்பொழுது பறிபோகுமோ? என்ற பயத்துடன் பதவியில் பல தவறுகளை செய்து பெயருக்கு கலங்கம் உருவாகும். சில இளவயது பிள்ளைகளுக்கு காதல் உணர்வு மிகுதியாகும். இது போன்ற காலகட்டத்தில் எது சரி? எது தவறு? என்று பகுத்தாயும் தன்மை மற்றும் நிதானம் இருப்பவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது.
கன்னி ராசிக்கு 3,8ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் கண்டகச் சனியன் காலத்தில் பண மோசடி மிகுதியாக இருக்கும். பண வரவு பல வழிகளில் பன் மடங்காக அதிகரிக்கும். இழப்பும் மிகுதியாக இருக்கும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். அரசுக்கு விரோதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு அரசுக்கு அபராதம் கட்டும் சூழல் ஏற்படும். சாட்சி கையெழுத்து, ஜாமீன் கையெழுத்து , கேரண்டி கையெழுத்து போடுவது குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்தும். சிலருக்கு இது போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து மானம் காக்க வீடு, வாகனம், நிலபுலன் ,நகை அனைத்தையும் இழந்து ஜாமீன் தொகையை கட்ட நேரும் என்பதால் எச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். உடல் உபாதைகள் அதிகமாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்கு லாபாதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் என்பதால் பகைவர்களிடம் கூட அன்பாக பேசி காரியத்தை சாதிக்கும் தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தொழில் பங்காளிகளை சாதுர்யமாக பேசி சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்வீர்கள்.ஜனன கால ஜாதகத்தில் தசா - புத்தி சாதகமாக இருந்தால் வாழ்வில் செட்டில் ஆகும் மார்க்கத்தை ராகு/கேதுக்கள் கன்னி ராசியினருக்கு காட்டுவார்கள். சுய ஜாதகத்தில் 7,8ம் பாவகங்களில் பிரச்சனை இருந்து திருமணத் தடை இருந்தால் அதற்கு உரிய பரிகார வழிபாட்டு முறையை செய்து பின் திருமணத்தை நடத்த வேண்டும்.
கன்னி ராசிக்கு விரயாதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் குடும்ப உறவுகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும்.அதற்கான வைத்திய செலவு கட்டுக்கடங்காமல் பொருள் கடன் அதிகமாகும். பெற்றோரை யார் பராமரிப்பது என்ற உடன் பிறந்தவர்களின் கருத்து வேறுபாட்டால் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்றாமல் பிறவிக் கடனை அதிகரிப்பீர்கள். பூர்வீக ஊருக்கு சென்று வரப் போட்ட திட்டத்தில் தடை ஏற்படும். சிலர் உடல் உபாதையால் மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற நேரும். பரம்பரை நோயான சுகர், பிரஷர், பிபி உங்களை தாக்க தயாராகும் காலம்.
உங்களின் மனதடுமாற்றம் நீங்கி விவேகத்துடன் கூடிய வேகம், நிதானம்,தைரியம் மற்றும் தெம்பு உங்களுக்குள் குடிபுகும். எண்ணங்கள் கனவுகள் திட்டங்களை நிறைவு செய்யக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். இடப்பெயர்ச்சி செய்ய நேரும். உங்களை ஆட்டுவித்த கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது?நம்பிக்கையானவர்களை எப்படி தேர்வு செய்வது? யாரை நம்புவது? தார்மீக முறையில் சம்பாதிப்பது எப்படி போன்ற அனைத்து ஞானத்தையும் பதினொன்றாமிட கேது வழங்கப் போகிறார். கேது தான் நின்ற பாவக பலனை சுருக்குவார். தர்மகிரகமான கேது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு எல்லோரும் அங்கீகரிக்கும் விதத்தில் பொருள் தருவார். அதிர்ஷ்டம் உழைப்பின் மூலம் முறையான, நேர்மையான வழியில் கதவை தட்டும். மொத்தத்தில் அளவான நியாயமான ஆசைக்கு கேது உதவுவார். சிலருக்கு மனதிற்கு பிடிக்காத உத்தியோக இடமாற்றம் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். மறைமுக எதிர்ப்புகளும் போட்டிகளும் உங்களை வந்து பார் என்று வம்புக்கு இழுக்கும். பிறரை பற்றிய விமர்சனத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.எனவே வேலை பார்க்கும் இடத்தில் மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருந்தால் வேலையை தக்க வைக்க முடியும்.
கன்னி ராசியின் அதிபதி மற்றும் தொழில் ஸ்தான அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உங்களின் திறமையும் பேச்சு சாதுர்யமும் பல இடங்களில் கை கொடுக்காது.எல்லாம் இருந்தும் இல்லாதது போன்ற உணர்வு வரும். குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் அவ்வப்போது தலை தூக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறைவதோடு குற்றச்சாட்டுகள் மன வேதனையை தரும்.மறைமுக எதிர்ப்புகளும் , சூழ்ச்சிகளும் போட்டிகளும் அதிகரிக்கும்.உடன் பிறந்தவர்களின் நயவஞ்சக செயலால் சமுதாயத்தின் மேல் வெறுப்பு ஏற்படும். மன வேதனை மிகுதியால் ஒரு சிலர் வேறு மதத்தை நாடுவார்கள் அல்லது தலைமறைவாகுவார்கள். ஒரு சிலர் வெளிநாடு சென்று அங்கேயே தங்கிவிடுவார்கள்.கண் துடைப்பிற்கான பதவி உயர்வே தவிர பிரயோஜனம் எதுவும் இருக்காது.
கன்னி ராசிக்கு 5, 6ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வேலைப் பளு அதிகமாக இருக்கும். இரண்டு நபர்களுக்கான வேலை செய்து ஒரு நபரின் சம்பளத்தை பெற நேரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் கம்பெனி சார்பாக வெளிநாட்டில் சென்று பணிபுரிகின்ற வாய்ப்பு இருக்கும். குழந்தைகளுக்காக கடன்பட நேரும்.காதல் பிரச்சினைகள் வம்பு வழக்கை தேடித்தரும்.பங்கு வர்த்தகம் முன்னுக்கு பின் முரணான பலனை ஏற்படுத்தும். இதுவரை பாராமுகம் காட்டிய உங்களின் மூத்த சகோதரர் உங்கள் வீட்டின் சுப நிகழ்விற்கு முன் வந்து நின்று உங்களை கவுரவிக்கலாம். வீண் அலைச்சலை ஏற்படுத்தும் பயணங்கள் செய்ய நேரும்.
கன்னி ராசிக்கு 4, 7ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் ஆடு, மாடு, கோழி, பறவைகள் வளர்ப்பில் ஆர்வம் உண்டாகும். நிலுவையில் இருக்கும் வாடகை வருமானம் வந்து சேரும். இதுநாள் வரை வாடகைக்கு போகாமல் இருந்த அசையாச் சொத்துக்களுக்கு நல்ல வாடகைதாரர்கள் கிடைப்பார்கள். வீடு கட்டும் எண்ணமும் நிலபுலன் வாங்கும் எண்ணமும் இல்லாதவர்களுக்கு சொத்து சேரலாம். பருவ வயது எட்டியும் பருவமடையாத பெண் குழந்தைகள் பருவ மடைவார்கள்.அதிக பொருள் ஈட்டும் ஆசையற்றவர்களை யும் , நியாயமாக கடுமையாக உழைப்பவர்களுக்கும் கேது துணை நிற்பார். சிலர் தாயார் அல்லது வாழ்க்கை துணையுடன் இணைந்து கூட்டு தொழில் துவங்கலாம்.
விஷ்ணு ஆலயங்களுக்கு தீபம் ஏற்ற எண்ணெய் வாங்கி தந்து பராமரிப்பு இல்லாத கோவில் பணிக்கு உதவ கர்ம வினை நீங்கும்.எத்தகைய கிரக தோசமானாலும் தினமும் சுந்தர காண்டத்தில் ஒரு அத்தியாயம் பாராயணம் செய்வது மிக, மிக நன்மை உண்டாகும்.
நேர்மையான துலாம் ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் பத்தாமிடமான தொழில் ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் நான்காம் இடமான சுக ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
நான்காமிடம் என்பது சுகஸ்தானம். வீடு, வாகனம், மனை, தாய், கால்நடைகள், தாய் வழிச் சொந்தம் போன்றவற்றை பற்றி கூறும் இடம். ஜெனன கால ஜாதகம் சாதகமாக இருந்தால் இரட்டிப்பு பலன் நடக்கும். உங்கள் அந்தஸ்து கெளரவத்திற்கு ஏற்ற ஆடம்பர வீடு கட்டுவீர்கள். வீட்டிற்கு தேவையான சுக போக ஆடம்பர பொருட்களை வாங்குவீர்கள். புதிய சொகுசு ஆடம்பர கார் வாங்குவீர்கள். உங்களின் நீண்ட நாள் லட்சியம் கனவு பலிதமாகும். ஒரு சிலருக்கு திருமண வரதட்சணையாக இவை அனைத்தும் கிடைக்கும். தாயின் ஆரோக்கியம் சீரடையும். தாய் மற்றும் தாய் வழி உறவினர்களின் அன்பும் ஆலோசனையும், நல் ஆசியும் கிடைக்கும். அரசியலில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு மேலிடம் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் பகை உணர்வு மேம்படும். எதிர்ப்புகளை சமாளித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி அரசியலை விட்டு ஒதுங்கி விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மிகும். கடின உழைப்பாளிகளை, நியயவாதிகளை ராகு, கேதுக்கள் கடினமாக சோதிக்க மாட்டார்கள். எனவே திட்டமிட்டு கவனமாக செயல்பட சோதனைகள் சாதனைகளாகும்.மாணவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி படிக்க வேண்டும்.
துலாம் ராசிக்கு 2,7ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் கணவன் மனைவியிடம் வாக்குவாதங்கள் அதிகரிக்கும். பெற்றோர்கள் மற்றும் உற்றார் உறவினர்களின் தலையீட்டால் கருத்து வேறுபாடு மிகுதியாகி நிம்மதி குறையும். ஒரு சிலருக்கு கருத்து வேறுபாடு அதிகமாகி விவாகரத்து வழக்கு போடுவார்கள். நன்றாக வாழ்ந்த பல தம்பதிகளின் தவறான நட்பால் ஒன்றாக இருந்த குடும்பம் இரண்டாகும். சில கணவன் மற்றும் கணவனின் குடும்பத்தின் மேல் வரதட்சனை வழக்கு பதிவாகும். சிலருக்கு எப்பொழுதோ பதிவான வழக்கிற்கு இப்பொழுது தீர்ப்பு வந்து தண்டனை உறுதியாகும். கோட்சாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத காரணத்தால் கோர்ட், கேஸ், போலீஸ்டேசன் செல்லாமல் சமரசமாக பேசி பிரச்சனையை முடிப்பது புத்திசாலித்தனம். நீண்ட நாட்களாக தீர்க்க முடியாத அலைக்கழித்த சட்டம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தொடர்கதையாக இருக்கும். சம்பந்தமில்லாத நபர்களிடம் குடும்ப விஷயங்களை பேசக்கூடாது.
துலாம் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வீரமும், விவேகமும் அதிகமாகும். மனக் குழப்பம், மன பயம் மற்றும் திட்டமிடுதலில் ஏற்பட்ட தவறுகளை சீர் செய்வீர்கள். செய்தி மற்றும் பத்திரிக்கைக் துறையினருக்கு புத்தியை தீட்டி சம்பாதிக்க உதவும் காலம். ஊடகங்களில் பணிபுரிவர்கள் ஏற்றம் பெறும் காலம். வேலையாட்கள் நேரத்திற்கு வேலைக்கு வராமல் பணிகள் தேங்கிப் போகும். எனினும் அதிக அளவில் முதலீடு போடும் கட்டுமானத் தொழில் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையினருக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படலாம். அதிக மூதலீட்டில் தொழில் செய்பவர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். புதிய தொழில் முதலீடு, புதிய தொழில் ஒப்பந்தம் செய்பவர்கள் நம்பிக்கையான வாடிக்கையாளர்களை பயன்படுத்தினால் முதலீட்டை காப்பாற்றலாம். இதன் மூலம் சிலர் இழப்புகளை தவிர்க்கலாம்.
துலாம் ராசிக்கு லாப ஸ்தான அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் பிரமாண்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். திறமைக்கு தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் வருமானத்தை மறு முதலீடாக மாற்றக்கடாது. கடன் வாங்கக் கூடாது. புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலாளிகளின் ஒத்துழைப்பு உற்பத்தியையும், அதன் தரத்தையும் உயர்த்தும். சிலர் பழைய கூட்டு தொழிலில் இருந்து பிரிந்து சுய தொழில் துவங்குவீர்கள். வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். மூத்த சகோதரத்தால் ஏற்பட்ட இன்னல்கள் நீங்கும். சிலர் மூத்த சகோதர, சகோதரிகளுடன் இணைந்து புதிய கூட்டுத் தொழில் ஆரம்பிக்கலாம். சுய தொழில் வளர்ச்சி சீராக நடக்கும். கூட்டம் கலை கட்டும். காசு கொட்டி வைக்க கல்லாவில் இடம் பத்தாது. தொழில் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து சென்றால் வம்பு வழக்கு வராது.
இரு வேறு மனநிலையில் செயல்படுவீர்கள். திடீர் திடீரென்று முடிவினை மாற்றி செயல்படுவீர்கள். சில நேரங்களில் அவை நன்மையாகவும் பல நேரங்களில் தீமையாகவும் முடிந்து விடும். எத்தகைய தடைகளையும் தாங்கி நிற்கும் மன உறுதி கூடும். வெளியூர் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை இவர்களுக்கு வரமாக அமையும்.கடின உழைப்பு, சிக்ன நடவடிக்கை, தவறாத நீதிநெறி, தன்மானம் காத்தல் போன்ற நற்குணங்களால் தன் வாரிசுகளுக்கு புண்ணிய பலன்களை மிகுதிப்படுத்துவார்கள். நிறைந்த கல்வி சமுதாய ஒழுக்கம், நிர்வாகத் திறன் பிறரை அனுசரித்து செல்லுதல் போன்ற உயர்ந்த பண்புகள் அதிகமாகும். உழைப்பிற்குரிய பலன் கிடைக்க தாமதமானாலும், இறுதியில் நிலையான வெற்றியும் அந்தஸ்தும் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் எந்தவொரு விஷயமும் உடனடியாகக் கிடைக்காமல், கடின உழைப்பு மற்றும் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகே கிடைக்கும். தொழில் ஸ்திரத்தன்மை, உண்டாகும். அரசாங்க வேலை, நிர்வாகப் பொறுப்பு, நீதித்துறை, அல்லது சட்டம் தொடர்பான தொழில்களில் இருப்பவர்களின் திறமை பளிச்சிடும்.கர்மம் செய்ய புத்திரன் பிறப்பான்.
துலாம் ராசிக்கு 9,12 ஆம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் விரும்பிய வெளிநாட்டு குடியுரிமை கிடைக்கும். பாஸ்போர்ட் விசா சார்ந்த பிரச்சினைகள் அகலும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிலருக்கு சுகர், பிபி போன்ற நீண்ட நாள் மருத்து சாப்பிடும் நோயின் அறிகுறி தென்படும். வருமானத்திற்கு மீறிய செலவு ஏற்படும். அத்தியாவசிய தேவைக்கு கடன் பெற்றே ஆக வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். நாளைய வருமானத்திற்குரிய செலவு இன்றே முடிவு செய்யப்படும். பழைய கடனை அடைக்க புதுக்கடன் வாங்க நேரும்.
துலாம் ராசிக்கு 4.5ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் சொந்த வீட்டில் இருந்த சிலர் வாடகை வீட்டிற்கு செல்ல நேரும். வாடகை வீட்டில் இருந்தவர்கள் மீண்டும் சொந்த வீட்டிற்கு செல்லலாம். ஜனன கால ஜாதகத்தில் சாதகமான தசை நடந்தால் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். அறிவாளர்களை சந்தித்து உபதேசம் பெறும் காலம். ஜோதிடம் கற்க ஏற்ற காலம். ஒரு சிலர் மாந்தரீகம், சித்து வேலை போன்ற மனத்தால்,புத்தியால் பெறக்கூடிய வித்தைகளில் ஈடுபடுவார்கள். பகுத்தறியும் திறனற்ற இளம் பருவத்தினர் இந்த காலகட்டத்தில் தான் காதல் வலையில் சிக்குவார்கள். பலர் அமைதியை கடை பிடித்து முக்தியை தரும் ஆன்மீக மார்க்கத்தில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். சிலர் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் பூர்வீகத்தில் வந்து செட்டிலாகுவார்கள்.
துலாம் ராசிக்கு 3,6ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் மீட்டர் வட்டி, கந்து வட்டி வாங்கி வீண் ஆபத்தை வரவழைக்காமல் உண்மையான தேவைக்கு அரசு வங்கிகளின் உதவியை நாட வேண்டும். பண ஏமாற்றம், இழப்பு ஏற்படும் காலம். சாட்சி கையெழுத்து, ஜாமீன் கையெழுத்து, கேரண்டி கையெழுத்து போடுவது போன்ற எதையும் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. சிலர் தனிமையாக வாழ விரும்புவார்கள். சிலர் அமைதிக்காக குறுகிய காலம் வெளிநாடு சென்று தங்கி வரலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஊர் விட்டு ஊர் மாற நேரும். ஒரு சிலர் நாடு விட்டு நாடும் மாறலாம். விரும்பிய பதவி உயர்வு தேடி வந்தாலும் பணிச் சுமை உங்களை வாட்டும். அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, புதிய சலுகைகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சனி பிரதோஷ வழிபாடு செய்வது சிறந்தது.சித்தர்களின் பீடங்கள், ஜீவ சமாதி பீடங்களுக்கு சென்று வணங்கி வழிபடலாம்.
எதார்த்தத்தை விரும்பும் விருச்சிக ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் பாக்கிய ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் முயற்சி ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார்.குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
திறமையும், சவால்களைத் துணிந்து எதிர்கொள்ளும் தன்மை உண்டாகும். தான் மட்டுமே உயர்ந்தவன் என்ற நினைப்பு அதிகமாகும். அனைத்து விசயத்திலும் பொறுப்புடன் சிறப்பாகவும் ஈடுபடுவீர்கள். திடகாத்திரமாக கட்டு மஸ்தான உடல் வாகு ஏற்படும்.இவர்களுக்கு கோபம், ரோசம், தன்மானம் ஆகிய மூன்று குணங்களும் அதிகமாகும். விரும்பிய முன்னேற்றம் மெதுவாகத்தான் கிடைக்கும். ஆனால் உன்னதமான நிலையை அடைவார்கள். ஜீவ காருண்யம் தயாள குணம் அதிகமாகும்.சுக போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிகுதியாகும். ஆற்று மணலை கூட அளந்து விடலாம் விருச்சிக ராசியினரின் மனதை அளக்க முடியாது அவ்வளவு ரகசியங்களை தம்முள் வைத்திருப்பார்கள். இவர்கள் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவர்களுக்கு திட்டங்களும் ரகசியங்களும் மறைபொருளாகவே இருக்கும். எந்த செயலையும் முழுமையாக செய்து முடித்த பிறகு பிறரிடம் அதைப் பற்றி தெரிவிப்பார்கள். எப்படியெல்லாம் கோபப்படுவது என்பதையும் இவர்களிடம் இருந்துதான் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
விருச்சிக ராசியின் அதிபதி மற்றும் ஆறாம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் இது நாள் வரை நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்திற்கு பலன் கிடைக்கும் காலம். சாஸ்த்திர ஈடுபாடு ஆன்மீக நாட்டம் ஏற்படும். தோற்றம் மற்றும் செயல்களில் மாற்றம் ஏற்படும். பொது நலமான சிந்தனை தோன்றி அதன் படி செயல்பட்டு நற்பெயர் பெறுவீர்கள். சமூகத்தில் மதிப்பு மரியாதை ஏற்படும். பெரிய மனிதர்களின் ஆசி கிட்டும். உங்களின் தனித் திறமை வெளிஉலகத்திற்கு தெரிய வரும். எண்ணிய எண்ணம் பலிதமாகும்.உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு ஆகிய இரண்டும் தேடி வரும்.புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். மதிப்பு, மரியாதை சமூக அந்தஸ்து உயரும். வேலைப் பளு குறையும். உழைப்பும் முயற்சியும் உங்களுக்கு வெற்றி தரும் என்பதால் உண்மையாக கடுமையாக உழைத்தால் வெற்றி நிச்சயம். அன்பைக் கூட கோபமாகத் தான் வெளிப்படுத்துவார்கள்.
விருச்சிக ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தான அதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உத்தியோகம், தொழில், கல்வி போன்ற காரணத்திற்காக இடம் பெயர நேரும். சிலருக்கு வாழ்க்கை துணை மூலம் வருமானம் கிடைக்கும். வெகு சிலருக்கு குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தில் தந்தையின் வாரிசு வேலை படித்துக் கொண்டு இருக்கும் போதே கிடைக்கும். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை , திருமணத்தை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்துவீர்கள். குழந்தை பாக்கியத்திற்காக ஏங்கி தவித்தவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும்.பங்குச் சந்தையால் பெரும் ஆதாயம் உண்டு. பூர்வீகம் தொடர்பான சர்ச்சைகளை ஒன்பதாமிட கேது இழுத்தடிப்பார்.சிலருக்கு கண் பார்வை குறைபாடு அல்லது பல் தொந்தரவு இருக்கும். செய்தி, தகவல் தொடர்பு, அச்சுத் துறை, நூலகத்துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்றம் உண்டாகும்.
விருச்சிக ராசிக்கு தொழில் ஸ்தான அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வேலைகளை தெளிவான மனநிலையோடு விரைவாக செய்து முடிக்க ராகு பகவான் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவார்.சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்க விருப்புபவர்களுக்கு விரும்பிய தொழில் வாய்ப்பு தேடி வரும்.பல புதிய தொழில், தொழில் கிளைகள், தொழில் விரிவு செய்ய ஏற்ற நேரம். தொழிலில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும். இன்சூரன்ஸ், ஏலச்சீட்டு, வங்கி டெபாசிட் முதிர்வு தொகை கைக்கு கிடைக்கும். லாட்டரி, ரேஸ், திடீர் அதிர்ஷ்டம், உயில் சொத்து தேடி வரும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தொழில் செய்பவர்களுக்கு அபாரமான தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். அதிக முயற்சி இல்லாமலே கமிஷன், தரகு போன்றவைகள் மூலம் பெரிய தொகை கிடைக்கும்.
பாக்கிய ஸ்தான கேது பகவான் நீதி, நேர்மை, நியாயம் போன்றவற்றை போதிப்பவர். ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தால் முன் ஜென்ம கர்மாவை கழித்து ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்தி பிறவியற்ற நிலையை அடையலாம் என்பதை புரிய வைப்பவர்.இந்த ஜென்மத்தில் அடைய வேண்டிய அனைத்து நல்ல பலன்களும் தேடிவரும்.தந்தை மகன் உறவில் விரிசல் ஏற்படும். தந்தை வழி உறவினர்களிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடு அதிகமாகும். பித்ருக்கள் தொடர்பான வழிபாட்டின் மூலம் காரிய சித்தி கிடைப்பதில் தடை தாமதம் எற்படும். பல தலைமுறையாக பித்ரு தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் ஜாதகத்தை சரிபார்த்து தில ஹோமம் செய்ய ஏற்ற காலம். இழந்த பாக்கிய பலன்களை மீண்டும் வழங்க தயராக இருக்கிறார். அதை பயன்படுத்த விருச்சிக ராசியினர் தயராக வேண்டும்.உங்களின் கவனக்குறைவான செயல்களால் மறைமுக எதிரிகள் உருவாகலாம். நெருக்கமானவர்களே உங்களுக்கு எதிராக திரும்பும் வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தந்தைக்கு ஆரோக்கிய குறைபாடு மிகும்.
விருச்சிக ராசிக்கு 8, 11ம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் எண்ணங்கள் கனவுகள் லட்சியங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். விரும்பிய அனைத்தும் தேடி வரும். ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை தக்க வைத்துக் கொள்வது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது.பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலை மாறி சிறிய வைத்தியத்தில் சீராகும்.மீள முடியாத வழக்கால் பட்ட பாதிப்பு குறையும். வழக்கிலிருந்து இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்கும் அல்லது தீர்ப்பு சாதகமாகும். எப்போதோ நடந்த விபத்திற்கான நஷ்ட ஈடு இப்போது கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்கு 3,4ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் தடைகள் விலகும். எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு தேடி வரும். உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும். புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் வந்து குவியும்.உங்களின் பூர்வீக மற்றும் சுய சம்பாத்திய சொத்துகளின் ஆவணங்கள் தொடர்பான குழப்பம் உங்களை கவலையில் ஆழ்த்தும். முன்னோர் வழி கர்ம வினை தாக்க நோய் ஆரம்பமாகும் அல்லது அதிகமாகும்.அரசியல்வாதிகளுக்கு ஆனந்தமான நேரம். வெளி உலகத்திற்கும், கட்சி மேலிடத்திற்கும் தெரியாத உங்கள் மக்கள் சேவை தெரியத் தொடங்கும். உங்களின் பெயரில் இருந்த புகார் மனுக்கள், ஊழல், தேர்தல் வழக்குகள் அனைத்திலும் சாதகமாக தீர்ப்பு வரும்.
விருச்சிக ராசிக்கு 2 ,5ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் கடன் பிரச்சனையில் இருந்து முற்றிலும் நிவாரணம் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். வட்டிக்கு வட்டி கட்டி மீள முடியாமல் தவித்தவர்கள் நிம்மதி பெரு மூச்சு விடும் நேரம். உங்களின் நீண்ட நாள் பரம்பரை நோய்க்கு மாற்று மருத்துவத்தின் மூலம் தீர்வு காண முயல்வீர்கள்.தந்தையின் அன்பும் அனுசரனையும் கிடைக்கும். பங்குச் சந்தை , ரேஸ், லாட்டரி போன்ற அதிர்ஷ்டம் தொடர்பான செயல்களில் ஆர்வம் குறைப்பது நல்லது. பித்ரு தோஷம் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அல்லது பித்ரு தோஷம் அதிகமாகும்.எனவே இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் சுப.அசுப நிகழ்வுகளில் நல்லதை பற்றி மட்டும் பேசவும். மிக குறிப்பாக பூர்வீக சொத்து மற்றும் இறந்தவர்களை பற்றி விமர்சிப்பதை தவிர்க்கவும்.
பிரதோஷ காலத்தில் வில்வ இலையால் அர்ச்சனை செய்து சிவபெருமானை வணங்க வேண்டும். முன்னோர்களுக்கு முறையான திதி, தர்பணங்களை செய்து பாக்கிய பலன்கள் அதிகமாகி நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும்.