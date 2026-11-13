2026 ராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

கடமை உணர்வு நிறைந்த மேஷ ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் சுக ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் தொழில் ஸ்தானத்திற்குள் ராகுபகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
இதுவரை ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்தில் நின்ற ராகு பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்திற்கு இடம் பெயர்கிறார்கள். தொழில் வளர்ச்சியில் பெரும். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நுகர்ந்த பண வாசனையையின் இன்பத்தை தொடர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை மிகுதிப்படுத்துவார். ராகு ஸ்பீடான எதையும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடத்தும் கிரகம். உங்களை எதிர்த்து யாரும் நிற்க முடியாத வகையில் பல்வேறு தொழில் தந்திரங்களை ராகு பகவான் கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறார். ஜனன கால ஜாதகத்தில் 2,5, 10 மற்றும் 11ம் அதிபதிகளின் தசை நடப்பவர்களுக்கு வளர்ச்சியின் அளவை அளவிட முடியாது. செவ்வாயும் ராகுவும் கடும் பகை கிரகம் என்பதால் இதுவரை நியாயம் தர்மத்திற்கு கட்டுப்பட்டு தொழில் நடத்தியவர்களை கூட தொழில் தர்மத்தை கடைபிடிக்க விடமாட்டார். ஜனன கால ஜாதகத்தில் செவ்வாய் மற்றும் ராகு தசை நடப்பவர்களுக்கு சொன்னதே வேதம் படித்ததே பாடம் என்று சொல்லும் வகையில் பிடிவாதம் மற்றும் முரட்டு குணம் அதிகரிக்கும்.
மேஷ ராசியின் அதிபதி மற்றும் அஷ்டமாதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலத்தில் மன நிறைவான சுகபோக வாழ்வில் ஆசை ஏற்படும். அதற்காக கடுமையாக போராட நேரும். எந்த ஒரு காரியத்திலும் துணிந்து இறங்கி செயல்பட்டு வெற்றி பெறும் தைரியத்தையும் தருவார். ஜாதகரின் பல்வேறு வாய்ப்புகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்தால் கூட உங்கள் பெயருக்கு ஒரு கலங்கத்தையும் ஏற்படுத்த தயங்க மாட்டார். சில குழந்தைகள் தந்தையை பிரிந்து தாத்தா வீட்டிற்கு செல்ல நேரும் அல்லது தந்தை குறுகிய காலத்திற்கு தொழில் நிமித்தம் அல்லது ஏதேனும் காரணத்திற்காக தந்தை குழந்தையை பிரிந்து வாழ நேரும். ஒருவருக்கு ஆத்ம ஞானம் கிடைக்க விடாமல் தடை செய்வதில் ராகுவிற்கு இணையாக எந்த கிரகமும் செயல்படவே முடியாது.
மேஷ ராசிக்கு சுகஸ்தான அதிபதியாக சந்திரனின் திருவோண நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உங்கள் அறியாமை மற்றும் அவசர புத்தியால் சட்டச் சிக்கல் மற்றும் வாஸ்து குற்றம் நிறைந்த வீடு, மனைகளை வாங்குவீர்கள். குறைந்த மதிப்புள்ள சொத்தை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கலாம். தாய், தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு தோன்றும். இரண்டு, நான்கு சக்ர வாகனங்கள் வாங்கி மகிழ்வார்கள். மின்சாதனங்கள் அடிக்கடி பழுது ஏற்படும். வண்டி, வாகனங்களில் செல்லும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பூர்வீக சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் தொடர்கதையாகவே மன உளைச்சலை தந்து கொண்டே இருக்கும். சாந்தம், அமைதி, பொறுமை என்றால் என்ன? என்று கேட்கும் வகையில் கோப உணர்வு மிகுதியாக இருக்கும்.
மேஷ ராசிக்கு ஐந்தாம் அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம். யார் செய்த பாவத்திற்கோ நான் தண்டனைய அனுபவிக்கிறேன் என்று ஆழ் மனவேதனையை வெளிப்படுத்தும் நேரம். பூர்வீகம், பூர்வ புண்ணியம் மற்றும் குலதெய்வம் தொடர்பான அனைத்து பிரச்சனைகளிலும் தடை, தாமதத்தையே தருவார்கள். பாட்டன் செய்த கர்ம வினை பாதிப்புகள் அதிகம் இருக்கும். குழந்தை பாக்கியத்தில் தடை தாமதங்கள் ஏற்படும். வெளியூர், வெளி மாநிலம், வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்களுக்கு சொந்த ஊர் ஞாபகம் வாட்டி எடுக்கும். பெற்றோர்கள் மற்றும் உற்றார் உறவினர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகமாகும். நீண்ட நாட்களாக தீர்க்க முடியாத பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் சட்டம் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் நீதிமன்ற அலைக்கழிப்பும் தொடர்கதையாக இருக்கும்.
நான்காமிடம் என்பது சுகஸ்தானம் நிதானமற்ற வேகத்துடன் செல்பவர்கள் விவேகத்துடன் செல்பட வேண்டும் என்ற எதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். விதிக்கு மீறிய சுக போக வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படக் கூடாது என்று உணர்வீர்கள். நியாயம் மற்றும் தர்மமே எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் வரப்போகும் சொத்து என்பதை அறிவீர்கள். சொத்து வாங்குதல், விற்றல் தொடர்பான செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை. ஒரு சிலர் தாங்கள் சம்பாதித்த அனைத்தையும் நிதானமில்லாமல் ஒரே சொத்தில் முடக்கி விட்டு அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியாமல் கேது திணற வைப்பார். கணப்பொழுதில் தவறான பத்திரப் பதிவு, தவறான விலை நிர்ணயம், பூமி தோஷம் உள்ள இடம், விருத்தியில்லாத வீடு போன்ற வில்லங்கத்தில் மாட்டி மீள முடியாத விரயம் வரலாம். சொத்தை விற்கவும் முடியாமல் பயன்படுத்தவும் முடியாமல் பல தலைமுறைக்கு சொத்தை வைத்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டிய நிலையை உருவாக்குவார். சொத்தில் அதிகமாக முதலீடு செய்பவர்கள் கண்டிப்பாக சுய ஜாதகத்தை சரிபார்க்க வேண்டும்.
மேஷ ராசிக்கு 3,6ம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உடன் பிறந்தவர்களுடன் இணைந்து தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு குறையும். ஜாதகரின் திறமையை சகோதரர் பயன்படுத்தி லாபம் சம்பாதிக்கலாம். சிறு தூர பயணம் சார்ந்த தொழிலாக இருக்கும்.அடிக்கடி தொழில் நிறுவனத்தை மாற்றுவார்கள். எழுத்து, கமிஷன்,ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொழில் காலிமனை விற்பனை செய்பவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும். சிலர் புதிய கிளை நிறுவனங்கள் துவங்குவார்கள். தொழிலில் அலைச்சல், அவசரம், நிலையற்ற தன்மை இருக்கும். தன் படிப்பிற்கு சம்பந்தம் இல்லாத தொழில் அல்லது பரிட்சயம் இல்லாத தொழில் செய்து விரயத்தையும், சிரமங்களையும் சந்திப்பார். கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு போன்றவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள்.
மேஷ ராசிக்கு 10,11ம் அதிபதியான சனியின் பூச நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம்.பேச்சை தொழிலாக கொண்டவர்களுக்கு இது பொற்காலம்.எண்ணங்கள் கனவுகள் லட்சியங்கள் ஈடேறும். வக்கீல்கள், ஜோதிடர்கள், விற்பனை பிரதிநிதிகள், தங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி நன்றாக சம்பாதிக்க முடியும். முறையான ஆதாரங்கள் இல்லாத பூர்வீக சொத்துகள் இருந்தால் அதற்குரிய ஆவணங்கள் கிடைக்கும். கை மறதியாக வைத்த தொலைந்த ஆவணங்கள் கிடைக்கும். இதுவரை மூத்த சகோதர வழியில் இருந்த இணக்கமற்ற சூழல் மறையும். சிலருக்கு கதை, கவிதை எழுதும் ஆர்வம் ஏற்படும்.எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு இப்போது கிடைக்கும். அலுவலகமே வியக்கும் வகையில் உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும். ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.
மேஷ ராசிக்கு 9,12ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் இந்த காலகட்டத்தில் பலருக்கு கண் மட்டும் மூடி இருக்கும். விடிய விடிய தூங்காமல் விடிந்த பிறகு தூங்குவார்கள்.உரிய வயதில் திருமணம் நடக்காது. நேரத்திற்கு சாப்பிட உணவு கிடைக்காது. கிடைத்தாலும் சாப்பிட முடியாது. நல்ல வருமானம் கிடைக்காது. கிடைத்தாலும் சேமிக்க முடியாது. முன்னோர்களின் குணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் சில வாரிசுகளிடையே பிடிவாத குணம் இருக்கும். பங்காளி சண்டை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக சரியாகும். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பும் கிடைக்கும்.பட்ட கஷ்டத்திற்கு பலன் கிடைக்கும்.
தினமும் பறவைகளுக்கு நீர் மற்றும் தானியம் உண்ணத் தர வேண்டும். சனிக்கிழமை மதியம் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரையிலான எமகண்ட நேரத்தில் மௌன விரதம் இருந்து ராம நாமப் பாராயணம் செய்யும் போதும் காலத்தால் தீர்க்க முடியாத பல குற்றங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.
வசீகரமான தோற்றம் கொண்ட ரிஷப ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் முயற்சி ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் பாக்கிய ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார்.குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
பாக்கிய ஸ்தான ராகுவின் பொது பலன்கள்
லட்சியமும், எண்ணங்களும் நிறைவேறும். மனம் விரும்பும் அனைத்தையும் சாதித்து காட்டுவீர்கள். புகழ், அந்தஸ்து, கவுரவம், பொன், பொருள், செல்வம், செல்வாக்கு என எல்லாவிதமான பாக்கிய பலன்களும் உண்டு. வெளியூர், வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பை விரும்பியவர்களுக்கு பிரகாசமான எதிர்காலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது. உயர்கல்வி, ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல் வாய்ப்பு உண்டாகும். உங்களுக்கு பேரன், பேத்தி யோகம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மங்களகரமான சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். வேற்று மொழி பேசுபவர்கள், வேற்று மதத்தினரின் நட்பு மற்றும் உதவிகள் கிடைக்கும். சிலருக்கு மதம் மாறும் எண்ணம் அதிகரிக்கும். சிலருக்குஆன்மீக நாட்டம் குறையும். சிலர் கடவுள் என் சட்டைப்பையில் என புது ஆன்மீகவாதியாக உருவெடுப்பார்கள். சிலருக்கு முன்னோர்களின் பரம்பரை வியாதியான கை, கால் வலி, சுகர், பிரஷர் போன்றவைகள் தலை தூக்கும். தேவையற்ற வம்பு வழக்கை தவிர்க்க வேண்டும்.
ரிஷப ராசிக்கு 7,12ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் பயணிக்கும் காலம் நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாழ்க்கைத் துணையின் நல்ல அறிவுரைகள் பிடிக்காது. வாழ்க்கை துணைக்கு உங்களை நினைத்து கவலைப் பட்டே மனரீதியான, உடல் ரீதியான உபாதைகள் மிகும்.தம்பதிகளுக்குள் இணக்கமற்ற சூழ்நிலை நிலவும். தம்பதியருக்குள் மிகச் சாதரணமான விஷயத்திற்கு கூட மனக் கசப்பும் சங்கடமும் அதிகரிக்கும். ஜனன கால தசை புத்தி சாதமற்றதாக இருந்தால் தம்பதிகள் பிரிந்தும் வாழ நேரும்.இந்த காலகட்டத்தில் தம்பதிகள் வீண் விவாதத்தை தவிர்த்தால் பிரிவினையை தவிர்க்கலாம்.தொழில் கூட்டாளிகளால் உடன் வேலை பார்ப்பவர்களை பகைக்க கூடாது. இது வரை வரன் தேடி அலைந்து அலைந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
ரிஷப ராசிக்கு மூன்றாம் அதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் இடப்பெயற்சி பற்றிய எண்ணம் மேலோங்கும். உங்கள் வாழ்வின் முக்கிய நிகழ்வுகளை டைரியில் எழுதி வைக்க ஆரம்பிப்பீர்கள்.பால்ய வயது எண்ணங்களை அசை போடுவீர்கள்.புதிய டிவி மற்றும் செல்போன் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆரோக்கிய குறைபாடு உருவாகும். கண் , காது, மூக்கு, நாக்கு புண் , பல் பிரச்சனை என ஏதாவது ஒரு உடல் உபாதை உங்களை பாடாய் படுத்தும்.ENT பிரச்சனை சர்ஜரி வரை கொண்டு செல்லும். உடற்பயிற்சி செய்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் நாட்டம் மிகும். பத்திரம் சார்ந்த வில்லங்கம் பத்திரச் செலவுகள் உங்கள் மனதை வாட்டும். இளைய சகோதரத்துடன் இருந்த வில்லங்கம், வம்பு வழக்கு அதிகமாகும். தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை குறைவு ஏற்படும்.
ரிஷப ராசிக்கு நான்காம் அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வீடு , வாகனம், நிலம், ஆபரணம், அந்தஸ்து, பதவி சமுதாய அங்கீகாரம் என உங்கள் வாழ்நாள் கனவுகள் அனைத்தும் ஈடேறும்.+2 முடித்து கல்லூரி படிப்பில் அடியெடுத்து வைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் எந்த கல்லூரியில் சேர்வது என்ன படிப்பு தேர்வு செய்வது போன்ற மன சஞ்சலம் மிகும். ஜனன கால ஜாதகத்தின் படி ராகு/கேது தசை நடக்கும் சில குழந்தைகளுக்கு படிப்பில் நாட்டம் குன்றும் , ஆரோக்கிய குறைபாடு மற்றும் ஞாபக மறதி குறையும் வாய்ப்பு இருப்பதால் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடவும். .முக்கிய பதவியில் இருப்பவர்கள் பதவியை தக்க வைக்க கடுமையாக போராட நேரும். மிகவும் எச்சரிக்கையாக நிதானமாக பயபக்தியுடன் காலத்தை கடத்த வேண்டும்.
மூன்றாமிடம் என்பது உப ஜெய ஸ்தானம் . வெற்றி , புகழ் இளைய சகோதரம், வீரம், மனபலம், தைரியம், வீரிய ஸ்தானம் போன்றவற்றைப்பற்றி கூறும் இடம். வெற்றியும் புகழும் உள்ளவரை மட்டுமே மனிதனுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கும். வெற்றி கை நழுவும் போது புகழும் மரியாைதையும் குறையும்.மனபலம்,தைரியம் குறையும் . ஞாபக சக்தி குறைவு அதிகரிக்கும். ஒரு சிலர் உயில் எழுதுவார்கள். எழுதிய உயிலை,ஆவணங்களை வைத்த இடம் மறந்து போகும். செவித்திறன் குறையும். 8க்கு 8ம் இடமான மூன்றிற்கு கேது வரும் போது சுப பலன் மட்டுப்படும். நிதானமற்ற ஆசைகள் உருவாகும் எனவே சித்தித்து நிதனமாக செயல்பட வேண்டும். எனினும் கேது பயணம் செய்யும் நட்சத்திரங்களான ஆயில்யம் பூசம் கேட்டை மூலம் ஓரளவு சுப பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதால் அச்சம் தேவையில்லை.
ரிஷப ராசிக்கு 2,5ம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் பங்குச் சந்தையில் திடீர் பணவரவும் எதிர்பாராத நஷ்டங்களும் உண்டு என்பதால் முறையான திட்டமிடல் அவசியம். ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். இது வரை உங்களின் ஆத்மார்த்த உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளக் கூடிய எதிர் பாலின நட்பு கிடைக்கும்.ஆலயத் திருப்பணிகள் செய்யும் பாக்கியம் கிடைக்கும். கூப்பிட்ட குரலுக்கு உங்களின் குல தெய்வம் ஓடி வரும்.தொழில், வேலை நிமித்தமாக பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் ஓய்வு காலத்தில் சொந்த ஊருக்கு சென்று செட்டில் ஆகுவீர்கள். குழந்தை பாக்கியமின்மையால் விரக்தியடைந்து மனம் நொந்தவர்களுக்கு உங்களின் குல தெய்வமே குழந்தையாக பிறக்கும்.பல வருடங்களாக இழுத்தடித்த பூர்வீகம் தொடர்பான சொத்துப் பிரச்சனைகள் , நீதிமன்ற வம்பு, வழக்குகளிலிருந்து சாதகமான தீர்ப்பு வரும். அங்காளி, பங்காளி உறவில் நல்லிணக்கம் ஏற்படும்.
ரிஷப ராசிக்கு 9,10ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் ஜனன கால ஜாதகத்தில் ஒன்பதாமிடம் பலம் பெற்றவர்களுக்கு ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்றும் பித்ரு கடனை முறைப்படுத்தியும் பாக்கிய பலனை அதிகரிப்பார்கள். குரு உபதேசம் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பெரியோர் களின் நட்பும் நல்லாசியும் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்துகள் தொடர்பான சர்ச்சைகள் நீங்கும். தந்தை மற்றும் தந்தை வழி முன்னோர்களின் நல்லாசிகள் கிட்டும். ஜனன கால ஜாதகத்தில் பாக்கிய ஸ்தானம் பலம் இழந்தவர்களுக்கு தவறான எண்ண அலை கள் மிகுதியாகும்.தர்மத்திற்கு புறம்பான செயல்களில் மனம் ஈடுபடும். இறையுடன் மனம் ஒன்றாது. சாமியை கும்பிட்டு பெரிதாக என்ன சாதித்தோம், சாமியே கிடையாது என்ற விரக்தி ஏற்படும்.ஒரு சிலர் மதம் மாறு வார்கள். தந்தையின் மேல் எவ்வளவு அன்பை பொழிந்தாலும் அவர் உங்களை குற்றம் குறை கூறி வருவார்.தந்தை வாசிக்கும் குற்றப்பத் திரிக்கையால் மன பாரம் அதிகமாகும். சிலர் பூர்வீகத்தைவிட்டு வெளி யேறி வெளியூர், வெளி மாநிலம், வெளிநாட்டிற்கு சென்று விடுவார்கள்.
ரிஷப ராசிக்கு 8,11ம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம்விபரீத ராஜ யோகம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. வேற்று மதத்தினரின் நட்பு மற்றும் தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நல்ல தொழிலாளிகள் கிடைக்கப் பெற்று அதன் மூலமும் அதிர்ஷ்ட வருமானம் கிடைக்கும்.எந்த வழியில் எவ்வளவு பணம் வருகிறது என்றே கணக்கிட முடியாது.பொன், பொருள் சேர்க்கைமிகுதியாக இருக்கும். உங்கள் அம்மா, அப்பாவின் ஆதரவை பெற்று உங்கள் மூத்த சகோதர, சகோதரிகளின் பங்ககையும் சேர்த்து வளைத்து போடுவீர்கள். ஒரு சிலர் அம்மா அப்பாவின் சம்மதம் இல்லாமல் பூர்வீகச் சொத்தை அடமானம் வைத்து அதனை தொழிலுக்கு பயன்படுத்தி அதன் மூலமும் வருமானம் பெறுவீர்கள். தார்மீகமற்ற பிரமாண்ட ஆசைக்கு ஏற்படும்.உங்களுடைய ஆசைக்கு அளவு கோலே இல்லாத நிதான மற்ற எண்ணத்தை தருவார்.
காசி, கயை சென்று அங்கே பித்ருக்களுக்கு சிரார்த்தம், தில ஹோமம் செய்ய வேண்டும்.அந்தணர்களுக்கு உணவு தானம் செய்ய வேண்டும். கன்றுடன் கூடிய பசுவைத் தானம் செய்ய வேண்டும்.
மிருதுவான மிதுன ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் அஷ்டம ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
பொதுவாக அசுப கிரகங்கள் மறைவு ஸ்தானத்திற்கு வரும் போது நன்மை செய்யும் என்பது ஜோதிட விதி. அதாவது கெட்டவன் கெட்டிட கிட்டிடும் ராஜ யோகம்.தான் நின்ற பாவக பலனை மிகைப்படுத்தும் சக்தி படைத்த ராகு ஆயுளை அதிகரிப்பார்.வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். பொருளாதார ரீதியாக ஏற்பட்ட சில சங்கடங்களுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும்.வரவிற்கு ஏற்ற செலவும் உண்டு.வீடு கட்டுவதற்காக மனை இடம் வாங்குவீர்கள். தொழில் எதிரிகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போவார்கள். இரண்டு எட்டாம் இடத்துடன் ராகு கேதுக்கள் சம்மந்தம் பெறும் போது அடுத்தவரின் குறுக்கீடு மிகுதியாகும் உங்களுக்கு சம்பந்தமில்லாத விசயத்தில் தலையிட வேண்டாம். திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். சிலருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் யோகம் தேடி வரும்.கணவன் மனைவி உறவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உடல் நிலையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிலர் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி ஏமாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது. சிலருக்கு அதிர்ஷ்டப் பொருள் பணமும் கிடைக்கலாம்.
மிதுன ராசிக்கு 6,11ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் எண்ணங்கள் கனவுகள் லட்சியங்கள் நிறைவேறும்.இதுவரை எதிர்பார்த்த கடனுதவி இப்பொழுது கிடைக்கும். உரிய வைத்தியத்தால் நோய் தாக்கம் குறையும்.திடீர் அதிர்ஷ்டம் உங்களை வழி நடத்தும். விவசாயிகளுக்கும், கால்நடை வளர்பவர்களும் ஏற்ற காலம். ஏதேனும் காரணத்தால் இதுவரை ஊதியம் வராமல் தடைபட்டு இருந்தால் மொத்தமாக வந்து விடும். மெமோ வாங்கி வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்தவர்களுக்கு வேலையில் சேர உத்தரவு வந்து விடும். எனினும் பிடிக்காத வேலையில் பிடிக்காத நபர்களுடன் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும்.கலைத்துறையினருக்கு பெயரை நிலை நிறுத்தும் வகையிலான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நல்ல பெயரை தக்க வைத்துக் கொள்வது மிக அவசியம்.
மிதுன ராசிக்கு தன ஸ்தான அதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் நல்லதோ, கெட்டதோ கோட்சார ராகு சம்மந்தம் இரண்டாம் இடத்திற்கு இருந்தாலே சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபரின் குறுக்கீடு உங்களுக்கு வரும்.ஒற்றுமையாக வாழ்பவர்களை பிரிப்பார். சந்தோசமாக வாழும் தம்பதிகளிடையே அடுத்தவர் குறுக்கீட்டால் சங்கடங்கள் அதிகரிக்கும். ஏற்கனவே பிரிந்து வாழும் தம்பதியினர் மூன்றாம் நபரின் குறிக்கீட்டால் சேர்ந்து வாழ்வார்கள். தன வரவு மகிழ்வை தரும். லாபம் ஒன்றுக்கு இரண்டாகும். பணம் பொருள் வரும்.பங்குச் சந்தை மற்றும் யூக வணிகம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட லட்சுமியை கண்ணில் காட்டும். ஒரு சிலர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் அதிக முதலீடு செய்து சம்பாதிப்பார்கள். இளம் பருவத்தினருக்கு திருமண வாய்ப்பு கை கூடி வரும். தொழில் ஞானம்.
மிதுன ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தான அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் வருமானமும் வசதியும் உயரும். இதுவரை நிலவிய பொருளாதார நெருக்கடிகள் விலகும்திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். ஆன்லைன் வர்த்தகம் நல்ல பொருளாதார உயர்வை தரும். அதே போல் ஊடகம், தகவல் தொடர்பு துறையில் பணி புரிபவர்களின் வளர்ச்சி பிரமாண்டமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் அனுசரனை உண்டு. வெளிநாட்டு வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள். சிலர் உடன் பிறந்தவர்களுக்காக சொத்து, சுகத்தை விட்டுக் கொடுத்து வாழ்வார்கள். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். இதனால் செயல்களில் வெற்றி உண்டாகும்.
உங்களின் மனோநிலையிலும் வாழ்க்கை முறையிலும் மாற்றம் ஏற்படும். பேச்சுத் திறமை, லௌகீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.தன வரவில் ஏற்ற இறக்கமான நிலை வரலாம். தேவையற்ற பேச்சுக்களை குறைத்தால் குடும்பத்தில் சலசலப்பு குறைந்து கலகலப்பு அதிகமாகும்.பிழைப்பிற்காக பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறி வெளிமாநிலம் அல்லது வெளி நாட்டிற்கு சென்று தங்க நேரும். பூர்வீகச் சொத்து கை விட்டுப் போகும் அல்லது பூர்வீகச் சொத்தை விற்று எல்லா கடனையும் அடைத்து முடித்து பூர்வீகத்தைவிட்டு வெளியேற நேரும். ஜனன காலத்தில் ஒன்பதாமிடம் அல்லது ஒன்பதாம் அதிபதி சுபத் தன்மையுடன் இயங்கினால் குலத்தொழிலின் புதிய தொழில் கிளைகளை வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டில் ஆரம்பிப்பீர்கள்.பொன் பொருள் சேரும். வக்கீல்கள், ஜோதிடர்கள், நிதித்துறை, நீதித்துறை, ஆசிரியர்கள், மார்க்கெட்டிங் துறை, போன்றவற்றில் இருப்பவர்களுக்கு பலன்கள் இரட்டிப்பாகும்.உணவுக் கட்டுப்பாடு அவசியம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சங்கடங்கள் குறைய பேச்சை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
மிதுன ராசியின் அதிபதி மற்றும் சுக ஸ்தான அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் மனம் அமைதியை விரும்பும். விரக்தி மனப்பான்மை அதிகரிக்கும்.எதிலும் விருப்பத்துடன் செயல்படும் ஆர்வம் குறையும். தன்னம்பிக்கை தைரியத்தை வளர்த்துக் கொண்டு காரியம் சாதிக்க வேண்டிய நேரம். சில போராட்டங்களை சந்தித்தாலும் வெற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம்.அசையும், அசையாச் சொத்துக்களின் சேர்க்கை அதிகமாகும். சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும். பூர்வீகச் சொத்து மீதான வம்பு, வழக்குகளின் தீர்ப்புகள் சாதகமாகும். அனைத்து விதமான தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களின் எண்ணங்களும், விருப்பங்களும் ஈடேறும்.சுப விரயங்கள், சுப விசேஷங்கள் நடைபெறும். திருமணம், குழந்தை பிறப்பில் நிலவிய தடைகள் அகலும்.
மிதுன ராசிக்கு 8, 9ம் அதிபதியான சனி பகவானின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் மிதுன ராசியினருக்கு இது ஒரு சுமாரான காலம். பெரும்பாலான விஷயங்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டார் போல் முடங்கி விடும்.
இந்த ஒன்றரை வருடங்களில் உங்களுக்கு நடக்கக் கூடிய நன்மைகள் குறைவாக இருக்கும். அதற்காக மிகப் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்று அச்சப்படத் தேவையில்லை. இதுவரை வரை இழுத்தடித்த வம்பு வழக்குகளை பணத்தை கொடுத்தாவது ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கம் மேலோங்கும். இதுவரை உங்களுக்கு சேம் சைடு கோல் போட்ட உங்கள் குடும்ப உறவுகள் பாராமுகம் காட்டுவது உங்களுக்கு மன வருத்தம் தரும். ஒரு சிலருக்கு கிடைத்த உதவி தடைபடும்.
மிதுன ராசிக்கு ஏழு பத்தாம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூச நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் உழைக்கும் ஆர்வம் நிறைந்த பழைய கூட்டாளி விலகலாம். குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிப்பதில் கில்லாடியான ஒரு புதிய தொழில் கூட்டாளியை சேர்த்து விடுவீர்கள்.குடும்ப உறவுகளுடன் சாதகமான போக்கு தென்படும். உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும் நண்பர்களின் சந்திப்பால் மன நிம்மதி கூடும்.அக்கம் பக்கத்தினரால் ஏற்பட்ட எல்லைத் தகராறு பேச்சுத் தகராறு முடிவுக்கு வரும். பெண் கள் விலை உயர்ந்த பொருட்களை யாருக்கும் இரவல் கொ டுக் கக்கூ டாது.திரு மண த்திற்கு நல்ல வரன் அமை யும். அடுத்த ஒன்றரை வருட காலத்தில் வாழ்கையில் திருப்பு முனை யான பல நல்ல சம்பவங்கள் நடக்கப் போகிறது.
சிவனின் திருமேனிக்கு சந்தனக்காப்புப் பொருத்திக் குளிர்வித்தால் உங்கள் உள்ளம் குளி ர்ந்து மன பாரம் குறை யும்.வெள்ளிக் கிழமைகளில் அன்று கோ பூஜையில் கலந்து கொண்டு பசு மற்றும் விலங்கு களுக்கு உணவிட குடும் பத்தில் நிம்மதி கூடும்.
அன்பான கடக ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் ஜென்ம ராசிக்குள் கேது பகவானும் சம சப்தம ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம் , கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள், வாழ்க்கை துணையை பற்றி கூறும் சம சப்தம ஸ்தானத்திற்குள் நுழையும் ராகு தனது பகை வீட்டிற்கு செல்கிறார்.ராகு தான் நின்ற பாவக பலனை பிரமாண்டப்படுத்தி தருவார். பிரகாசமான எதிர்காலம் உருவாகும். சமுதாய அங்கீகாரம் அதிகமாகும்.புதிய நண்பர்கள் அறிமுகம் ஆவார்கள்.சிலர் புதிய கூட்டுத் தொழில் துவங்குவார்கள்.பிரிந்து வாழ்ந்த தம்பதியர்கள் சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுவார்கள். புதிய தொழில் பார்ட்னர்கள் வரலாம். பழைய பார்ட்னர்கள் வெளியேறலாம். திருமணமான தம்பதிகளுக்குள் கருத்து வேற்றுமை அதிகமாகும்.சிலருக்கு வாழ்க்கையில் பல்வேறு சங்கடங்கள் உருவாகி மனநிலை பாதிக்கும்.காதல் கலப்பு திருமணம் அதிகமாக இருக்கும். சிலருக்கு மறு விவாகம் நடக்கும். திருமணமான தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சம்மந்திகளின் சண்டையால் தம்பதிகளுக்கு மன வருத்தம் ஏற்படும். கூடா நட்பு கேடில் முடியும் என்பதால் எந்த வயதினராக இருந்தாலும் மனக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து காதல் வலையில் சிக்குவார்கள். இரண்டாவது குழந்தை பிறக்கும்.
கடக ராசிக்கு 5,10ம் அதிபதியான அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் எதிர் கால சிந்தனை மிகுதியாக இருக்கும்.உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி ,ஊதிய உயர்வும் கிடைப்பதில் தடை தாமதம் இருக்கும். வேறு வேலைக்கு சென்று விடலாம் என்ற நினைப்பு மேலேங்கும் .அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் சார்ந்த விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.ஆண் வாரிசு இருப்பவர்களுக்கு பெண் குழந்தை இல்லை என்ற ஏக்கம் இருக்கும். பெண் குழந்தை இருப்பவர்களுக்கு ஆண் வாரிசு இல்லை என்ற கவலை மேலோங்கும் அல்லது அடுத்த தலைமுறையை தலைக்கச் செய்ய முடியவில்லையே என்ற ஆதங்கம் அதிகமாக இருக்கும். ஜோதிடம் மற்றும் மாந்தரீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மனக்குறை மிகுதியாகும் காலம்.
கடக ராசிக்கு ராசி அதிபதியான சந்திரனின் சுய திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்ற எண்ணம் அதிகரிக்கும். தவறான சுய முடிவு எடுத்து சில சிக்கல்களை சந்திக்கலாம். புகழ் அந்தஸ்து கௌரவத்தை அதிகரிக்க குறுக்கு வழியில் முயற்சிக்கலாம். மிகுதியான பொருள் ஆசையை கொடுப்பார்கள்.சந்திரன் மனசு, ராகு தவறான செயலை தூண்டுபவர். ராகுவின் தாக்கத்தால் மனம் தன் தொழில் ஞானத்தை மறக்கும். பரம்பரையாக கவுரவத் தொழில் செய்பவர்கள்த தொழில் தொடர்பான நல்ல முடிவை எடுக்கிறோம் என்று நினைத்து தவறான முடிவை எடுக்க வைக்கும் காலம்.அதிர்ஷ்டத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து வருமானத்தை அதிகரிக்கும் எண்ணம் தோன்றும்.
கடக ராசிக்கு தன ஸ்தான அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் மற்றும் பேச்சை குறைக்க வேண்டிய நேரம். பேச்சை மூலதனமாக கொண்டவர்களின் வாழ்வாதாரம் பல மடங்கு உயரும்.கொடுக்கல் வாங்கல்களில் மிகுந்த கவனம் தேவை மிகப் பெரிய பண பரிவர்த்தனைக்கு உரிய ஆவணங்களை கவனமாக வைத்திருக்க வேண்டும். கிரகங்கள் தன் கடமையை செய்யும். யாரையும் விட்டு வைக்காது. ஜனன கால ஜாதகத்தில் தசாபுத்தி சாதகமாக இருந்தால் எந்த பாதகமும் ஏற்படாது. நம்பிக்கை மிக முக்கியம். எந்த கை உங்களை விட்டாலும் உங்களின் நம்பிக்கை உங்களை கைவிடாது.
கேது ஒரு ஆன்மீக கிரகம் .பல ஞானிகள், யோகிகள், தவசீலர்கள் உருவாகக் காரணமாக இருக்கும் கிரகமாகும்.உங்ளின் செயல்பாடுகள், எண்ணங்களை மாற்றுவீர்கள். துறவறம் பற்றிய ஆழ் மனதில் எண்ணம், சிந்தனை இருக்கும். சிலர் இல்லற துறவியாகுவார்கள்.ஆன்மீக இயக்கத்தில் இணைந்து பொதுப் பணியாற்றுவீர்கள். பணம் செல்வாக்கை விரும்பாத கிரகம் கேது என்பதால் பணம், செல்வாக்கு இருந்தாலும் ஆடம்பரத்தை விரும்பாதவராக மாறிவிடுவார்கள். பேராசை படுவர்களுக்கு தீராப் பகை, மீளாக் கடன், தீராத வியதி, மாளாத பிரச்சனைகளில் ஜென்ம கோட்சார கேது சிக்க வைப்பார்.சட்டத்தை மதித்து நியாயமான எண்ணத்துடன் இருப்பவர்களுக்கு பெயர், புகழ், அங்கீகாரம், பணம், அந்தஸ்து அனைத்தையும் கொடுத்து கௌரவிப்பார். அதனால் ஜென்ம கேதுவை முறையாக பயன்படுத்தி வெற்றியை பெருக்குவது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது.
கடக ராசிக்கு 3,12 ஆம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் மூன்றாமிடம் என்பது உப ஜெய ஸ்தானம் வெற்றி மற்றும் புகழுக்குரிய இடம். இதில் அமரும் கேது நியாயமற்ற புகழ், வெற்றிக்கு ஆசைப்பட்டால் அதை மட்டுப்படுத்துவார். வீரம் பங்கப்படும். தைரியக் குறைவு உண்டு. மன பலம் குறையும். ஞாபகசக்தி குறையும். இளைய சகோதரருக்கு ENT பிரச்சனைக்கு வைத்தியம் செய்ய நேரும். உங்களுடை தாய்மாமா சகோதருடனான கருத்து வேறுபாட்டை மிகுதிப்படுத்தி இன்பம் காண்பார். சகோதரரின் ஜாமீன் மற்றும் கடன் பிரச்சனை உங்களை பாதிக்கும்.சொத்து அடமானத்தின் பெயரில் கடன் பெற நேரும். கேட்ட, கேட்காத இடத்தில் கடன் கிடைக்கும். தேவைக்கு அதிகமாக கடன் வாங்கினால் திருப்பி கட்ட முடியாமல் பகை உருவாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும். உஷ்ணம் மற்றும் அடிவயிறு தொடர்பான நோய்கள் மிரட்டி எடுக்கும். துக்கம் மிகுதியால் தூக்கம் குறையும்.
கடக ராசிக்கு 7, 8 ஆம் அதிபதியான சனி பகவானின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் தொழில் உத்தியோக நிமித்தம் காரணமாக தம்பதிகள் பிரிந்து வாழலாம். வம்பு வழக்குகளில் இருந்து நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும்.ஓய்வு ஊதிய பணம் காப்பீட்டு பணம் போன்ற அதிர்ஷ்ட பணங்கள் சேரலாம். உங்களின் பிற்கால தேவைக்காக அசையும் அசையா சொத்துகளில் முதலீடு செய்வீர்கள்.சிலர் புதியதாக இன்சூரன்ஸ் போடலாம். பிள்ளை இல்லாத சொத்து வாரிசு சொத்து உயில் சொத்து அதிர்ஷ்ட பணம் பொருள் ஆகியவற்றின் மேல் ஆர்வம் கூடும்.இரண்டு, ஐந்து , பதினொன்றாம் இடத்துடன் சம்மந்தம் பெறும் கிரகங்களின் தசா - புத்தி காலமாக இருந்தால் அதிர்ஷ்ட பொருள் வரவு உண்டு. திருமணத்தின் போது நல்ல சீருடன் வரன் அமையும். வாழ்க்கை துணை மூலம் பொருள் பணவரவு ஜீவனாம்சம் எதிர்பார்க்கலாம்.
கடக ராசிக்கு 6 9 ஆம் அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் பூர்வ புண்ணியம் வினைப் படி நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து சுப பலன்களையும் நியாயமானதாக இருந்தால் நடந்து விடும். இள வயது கடக ராசியினருக்கு தாய், தந்தையாகும் பாக்கியம் கிடைக்கும். வயதானவர்களுக்கு தாத்தா பாட்டி என்ற பதவி உயர்வு கிடைக்கும். ஒரு சிலர் குழந்தை பிறப்பிற்கான மருத்துவம் எடுப்பார்கள். பேச்சை தொழிலாக கொண்டவர்களுக்கு பணவரவு, அதிர்ஷ்டம் அதிகமாகும். ஆன்மீக இயக்கங்களில் முக்கிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பலருக்கு வேற்று மதத்தின் மேல் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மாற்று மதம் தொடர்பான மதபோதனைகளை கேட்பதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சிலர் மாற்று மதத்திற்கு மாறுவார்கள். ஒரு சிலர் பள்ளி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் துவங்குவார்கள்.
சிறிது பச்சரிசி, எள்ளு, தினை சேர்த்து மாவாக்கி, எறும்பு புற்றுகளில் தூவினால் வாயில்லா ஜீவன்கள் உண்டு மகிழும் போது பல தலைமுறை சாபம் நீங்கி புண்ணிய பலன் அதிகரிக்கும்.அம்மன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் தானம் செய்தால் பண வரவு அதிகரிக்கும்.