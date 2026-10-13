2026 ஐப்பசி மாத ராசிபலன்- மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் கடகத்தில் நீச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். அவர் உச்சம்பெற்ற குருவோடு சேருவதால் 'நீச்ச பங்க ராஜயோகம்' ஏற்படுகிறது. ஐப்பசி 3-ந் தேதி சிம்ம ராசிக்கு வரும் குரு, உங்கள் ராசியைப் பார்க்கிறார். எனவே தடைகள் தானாக விலகும். தனவரவு திருப்தி தரும். மாதம் முழுவதும் சப்தம ஸ்தானத்தில் சூரியன், சுக்ரன், புதன் கிரகங்கள் இணைந்து கூட்டுக்கிரசு போகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
மாதத் தொடக்கத்தில் உச்சம் பெற்றுச் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான் ஐப்பசி 3-ந் தேதி (20.10.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். அங்கு சில மாதங்கள் சஞ்சரித்த பிறகு மீண்டும் கடக ராசிக்கு வக்ரக் கதியில் செல்லப்போகிறார். சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு உங்கள் ராசியைப் பார்ப்பதோடு 9. 11 ஆகிய இடங்களையும் பார்க்கிறார். இதன் விளைவாக சில நல்ல காரியகள் உங்களுக்கு நடக்கலாம். ஜென்ம ராசியை குரு பார்ப்பதால் நன்னமகள் பலவும் நடைபெறும், குறிப்பாக ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும், உற்சாகத்தோடு பணிபுறிவீர்கள். எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
குருவின் பார்வை 9. 11 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் பொன், பொருள் வாங்கும் யோகம் உண்டு பொருளாதாரத்தில் உச்ச நிலையை அடைவீர்கள். பூர்விக சொத்துப் பிரச்சினை நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்குத் தொல்லை கொடுத்து வந்த மேலதிகாரிகள் மாற்றப்படுவர். வேகத்தோடும், விவேகத்தோடும் செயல்படுவீர்கள். குருவின் பார்வை 11-ம் இடத்தில் பதிவதால் லாபம் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் கூடுதலாக இருக்கும். தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். விலகிச் சென்ற சொந்தங்கள் விரும்பி வந்திணைவர். இளைய சகோதரத்து உன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு அகலும். கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். ஊதிய உயர்வு கிடைத்து மகிழ்ச்சி கூடும்.
உங்கள் ராசிக்கு 11-ம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு. ஐப்பசி 27-ந் தேதி (13.11.2026) அன்று 10-ம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்திற்கு வருகிறார். எனவே தொழில் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். வேகமும், விவேகமும் கலந்து செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்ந்து வந்து அலைமோதும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கான சலுகையை வழங்க முன்வருவர். பெற்றோரின் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.
ஸ்தானம் எனப்படும் 4ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேதுவால் ஆரோக்கியத்தில் சிறுசிறு தொல்லைகள் வந்து அலைமோதும். சொத்துக்கள் வாங்கும் போகம் உண்டு வீடு வாங்குவது. இடம் வாங்குவது. கட்டிய வீட்டைப் பராமரிப்பது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தும் நேரம் இது. கேது 'ஞானகாரகள்' என்று அழைக்கப்படுவதால், கல்வி சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். பட்ட மேற்படிப்பு படிக்க வாய்ப்புகள் உருவாகும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் ஏற்படலாம். தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை வாகள யோகம் உண்டு.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பாராட்டும், புகழும் கூடும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு அதை விரிவுசெய்து நடத்தும் வாய்ப்புக் கிட்டும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்க ளுக்கு உயர் அதிகாரிகளால் நன்மை உண்டு. கலைஞர்களுக்கு கவுரவமும், அந்தஸ்தும் கூடும். மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பில் வெற்றி கிடைக்கும். பெண்களுக்கு வருமானம் உயரும். ஆடை- ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு.
பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் புதனோடு இணைந்து 'புத சுக்ர யோக'த்தை ஏற்படுத்துகிறார். நீச்சம் பெற்ற சூரியன் சுக்ரனோடு இணைந்து "நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை உண்டாக்குகிறார். எனவே இம்மாதம் தொட்ட காரியங்களில் வெற்றிகிட்டும். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. பணி உயர்வு எதிர்பார்த்தபடி வந்துசேரும். மேலும் ஐப்பசி 3-ந் தேதி சிம்ம ராசிக்கு வரும் குரு. அர்த்தாஷ்டம குருவாக வருகிறார். இருப்பினும் அவரது பார்வை பலத்தால் சென்ற மாதத்தில் தொழியில் ஏற்பட்ட இழப்புகளை ஈடுசெய்ய புதிய வாய்ப்புகள் வரும். உத்தியோகத்தில் இருந்து விலகி, சொந்தத் தொழில் செய்யும் முயற்சியில் இறங்குவீர்கள். பொதுநலத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகார அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தப்படுவர். மொத்தத்தில் நல்ல சம்பவங்கள் நிறைய நடைபெறும்.
மாதத் தொடக்கத்தில் உச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான். ஐப்பசி 3-6 தேதி (20.10.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்குச் செல்கிறார். அங்கு சில மாதங்கள் சஞ்சரித்த பிறகு மீண்டும் கடக ராசிக்கு வக்ர கதியில் சஞ்சரிக்கப்போகிறார். சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கும் குருவின் பார்வை உங்கள் ராசிக்கு 8, 10, 12 ஆகிய இடங்களில் பதிகின்றது. அஷ்டமத்தில் குருவின் பார்வை பதிவதால் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய புதிய வழிபிறக்கும். கடந்த சில வருடங்களாக இல்லத்தில் நடைபெறாமல் இருந்த காரியங்கள் இப்பொழுது துரிதமாக நடைபெறும். ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு செலுத்துவதால் ஆரோக்கியம் சீராகும். ஆலயத் திருப்பணியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
குருவின் பார்வை 10, 12 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கி தொழில் செல்லும். லாபம் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் கூடுதலாகக் கிடைக்கும். படிப்பிற்கேற்ற வேலை உண்டு. வெளிநாடு சென்று பணிபுரிய வேண்டுமென்று நினைத்தவர்களுக்கு அழைப்புகள் வரலாம். விரயங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும். வீடு மாற்றமோ, இடமாற்றமோ வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு வரும் மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்களாக அமையும். வீட்டிற்குத் தேவையாள விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் வாய்ப்பு உண்டு. தொழிலை இடமாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல நகவல் கிடைக்கும்.
உங்கள் ராசிக்கு 10-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு பகவான், 13.11.2026 அன்று 9-ம் இடமான பாக்கிய ஸ்தாளத்திற்கு வருகிறார். அங்கு அவர் ஒன்றரை வருட காலம் இருக்கும் போது பெற்றோரிடமும், மற்றவர்களிடமும் முழுமையான ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். போதுமான அளவிற்கு பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பெறும், முன்னோர் சொத்துக்களில் முறையான பங்கிடுகள் கிடைக்கும் புனிதப் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் சம்பள சம்பள உயர் உயர்வின் காரணமாக குடும்பத்தை விட்டுப் பிரிந்து சென்று வெளியூரில் பணிபுரியும் சூழல் உருவாகும்.
மூன்றாமிடம் எனப்படும் வெற்றிகள் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேதுவால் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். ஆன்மிகப் பயணங்கள் அதிகரிக்கும். முன்னோர் கட்டி வைத்த ஆலயங்களை முறையாகப் பேணிப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களின் முன்னேற்றத்தில் இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் அகலும், பிள்ளை களாலும், பிறராலும் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் தீரும். பாகப்பிரிவினைக்கு இதுவரை சம்மதிக்காத உடன்பிறப்புகள் இப்பொழுது சம்மதிப்பர். உங்களுக்குரிய பங்கு கைக்கு கிடைக்கும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் லாபம் வரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு வந்துசேரும். கலைஞர்களுக்கு அடுக்கடுக்காக ஒப்பந்தம் உண்டு. மாணவ -மாணவிகளுக்கு படிப்பில் அக்கறை கூடும். பெய்களுக்கு திருமணத் தடை அகலும். தெய்வ தரிசனங்கள் திருப்தி தரும்.
பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சூரியன். சுக்ரனோடு இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் 'புத ஆதித்ய யோகமும். 'புதசுக்ர யோசு'மும் ஏற்படுகிறது. எனவே மாதத் தொடக்கம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கும். புகழ்பெற்றவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னணியாக இருந்து பல நல்ல காரியங்களை முடித்துக்கொடுப்பர். ஆயினும் மாதக்கடைசியில் அஷ்டமத்தில் ராகுவும். தன ஸ்தானத்தில் கேதுவும் அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள். இதன்விளைவாக எண்ணற்ற மாற்றங்கள் வந்துசேரும். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. சர்ப்ப தெய்வ வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது நல்லது.
மாதத் தொடக்கத்தில் உச்சம் பெற்றுச் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான். ஐப்பசி 3-ந் தேதி (20.10.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்குச் செல்கிறார். சில மாதங்கள் சஞ்சரித்த பிறகு மீண்டும் ராசிக்கு வக்ர கதியில் செல்லப் போகிறார். சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு உங்கள் ராசிக்கு 7, 9, 11 ஆகிய இடங்களைப் பார்க்கிறார். சப்தம ஸ்தானத்தை குரு பார்ப்பதால் கல்யாணக் கனவுகள் நனவாகும். இல்லறம் நல்லறமாக அமைய வழிபிறக்கும். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர். தொழிலில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். பெற்றோரின் மணிவிழாக்கள், கட்டிடத்திறப்பு விழாக்கள் என ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சுபகாரியங்கள் நடைபெறும்.
குருவின் பார்வை 9, 11 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் தந்தை வழி உறயில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அவர்களின் ஆதரவோடு தொழிலை பலப்படுத்திக்கொள்வீர்கள். நீடித்த நோயில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள். வெளிநாட்டில் உள்ள நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து வரும் அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வருவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல்களில் திருப்தி ஏற்படும். செய்யும் தொழிலை மேம்படுத்த எடுத்த முயற்சி இப்பொழுது பலன் தரும். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய பயம் அகலும்.
உங்கள் ராசிக்கு 9-ம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு பகவான், 13.11.2026 அன்று 8-ம் இடமான ஆயுள் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கப்போகிறார். அஷ்டமத்தில் ராகு அடியெடுத்து வைப்பது நல்லதல்ல. என்றாலும் அதற்குரிய வழிபாடுகளை மேற்கொண்டால் பெரியளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படாது. சுமார் ஒன்றரை வருட காலங்கள் அங்கிருந்து கொண்டு பாதசார அடிப்படையில் பலன்களை வழங்குவார். மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது. மனப்பயம் அதிகரிக்கும். எதிர்மறை சிந்தனை வந்து கொண்டேமிருக்கும். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியிலும் ஆதாயம் குறைவாகவே இருக்கும். எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது.
2-ம் இடம் எனப்படும் தன ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேதுவால் குடும்பச்சுமை கூடும் வருமானம் எவ்வாவு வந்தாலும் பற்றாக்குறை ஏற்படும். கொடுத்த கடன்கள் வசூலாவது அரிது. பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகையால் பிரச்சினைகள் ஏற்படும். ஆன்மிகச் சுற்றுலாக்கள் உண்டு. அருகில் இருப்பவர்களை அனுசரித்துக் கொள்வதன் மூலம் ஆதாயம் கிளடக்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நிசாபுத்தி பலம் பெற்றவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வின் காரணமாக மாற்றம் வரும். உறயினர்களுக்கு நீங்கள் என்றைக்கு உதவி செய்தாலும் அவர்கள் நன்றி காட்டுவது சந்தேகம்தான்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு போட்ட திட்டங்கள் நிறைவேறும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு ஏற்றமும், இறக்கமும் கலந்த நிலை உருவாகும். உத்தியோகத்தில் ளவர்களுக்கு இடமாற்றம் உறுதியாகும். கலைஞர்களுக்கு முயற்சி அதிகம் தேவை. மாணவ மாாயிகளுக்கு படிப்பில் கூடுதல் கவனம் தேவை பெண்களுக்கு வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசியில் குரு உச்சம் பெற்றும், செவ்வாய் நீச்சம் பெற்றும் சஞ்சரித்து நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறார். மாபெரும் கிர கமாக விளங்கும் குரு. மாதத் தொடக்கத்திலேயே சிம்மத்திற்கு வந்து விடுகிறார். மாதக் கடைசியில் சப்தம ஸ்தானத்தில் ராகுவும், ஜென்மத்தில் கேதுவும் சஞ்சரிக்கப்போகிறார்கள்.
மாதத் தொடக்கத்தில் உச்சம்பெற்றுச் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான், ஐப்பசி மாதம் 3-ந் தேதி (20.10.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்குச் செல்கிறார். அங்கு சில மாதங்கள் சஞ்சரித்த பிறகு மீண்டும் கடக ராசிக்கு வக்ர கதியில் செல்லப்போகிறார். சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கும் குருவின் பார்வை 6, 8, 10 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் அந்த இடங்கள் புனிதமடைகின்றன. எதிர்ப்பு, வியாதி, கடன் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் 6-ம் இடத்தை குரு பார்ப்பது யோகம்தான். இதுவரை எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்த உங்களுக்கு இனி நிம்மதி கிடைக்கும். ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும், உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளின் மூலமாக சில சலுகைகள் கிடைக்கலாம்.
குருவின் பார்வை 8, 10 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் உடல்நலம் சீராகி உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் ஏற்பட்ட இழப்புகளை ஈடுசெய்ய நண்பர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர். புண்ணிய தலங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் நிறைவேறும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும். வெளிநாடு செல்ல எடுத்த முயற்சி கைகூடும். பணிபுரியும் இடத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. பெற்றோரின் உடல்நலம் சீராகும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இலாமா மாற்றமும், சம்பள உயர்வும் கிடைக்கலாம்.
உங்கள் ராசிக்கு 8-ம் இடமான ஆயுள் ஸ்தானத்தில் இருந்த ராகு பகவான், 13.11.2026 அன்று 7-ம் இடமான களத்திர ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கப்போகிறார். அதே நேரம் ஜென்ம ராசியில் கேது சஞ்சரிக்கப் போகிறார். சர்ப்பக் கிரகங்களின் ஆதிக்கம் இப்போது முழுமையாக உங்கள் ராசிக்கு வந்துள்ளதால் ஏற்றமும், இறக்கமும் கலந்த நிலை இருக்கும். என்றாலும் முறையான வழிபாடுகளை செய்தால் வளர்ச்சியில் பாதிப்பு ஏற்படாது. சப்தம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகுவால் வாழ்க்கைத் துணையோடு பிரச்சினைகள் வராமல் இருக்க ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது நல்லது. வரன்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒருசிலருக்கு இடமாற்றம் மட்டுமல்ல, உத்தியோக மாற்றம் வரலாம்.
ஜென்ம ராசியில் கேது சஞ்சரிப்பதால் ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத் தொல்லை ஏற்படும். மாற்று மருத்துவம் உடல்நலத்தைச் சீராக்கும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்தினைவைர். எதிர்மறைச் சிந்தனைகள் அவ்வப்போது தலைதூக்கும். புதியவர்களை நம்பிச் செயல்பட வேண்டாம். பொருளாதார நெருக்கடி அகலும். கணிசமான தொகை கைகளில் புரண்டாலும் உடனுக்குடன் செலவாகி கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் பிறரை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நடைபெறாமல் போகலாம், கவனம் தேவை.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கடன்கமை கூடும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்திற்கு மாறுதல் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். மாணவ மாணவிகளுக்கு மதிப்பெண் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் பெண்கள் விட்டுக்கொ டுத்துச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது விரயங்கள் அதிகரிக்கும்.