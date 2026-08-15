நாளை நாக சதுர்த்தி: நாகராஜர்கள் அருளால் தோஷம் நீங்கி வாழ்வு வளம் பெறும் நாள்

ஜாதகத்தில் உள்ள சர்ப்ப மற்றும் கிரக பீடைகள் தணியும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். எதிர்மறை ஆற்றல்கள் நீங்கி நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.
‘நாகம்’ என்பது இந்து சமயத்தில் வெறும் பாம்பு அல்ல; அது தெய்வீக சக்தியின் அடையாளம். சிவபெருமானின் திருமேனியில் அலங்கரிக்கும் நாகம், மகாவிஷ்ணுவின் ஆதி சேஷன், சுப்ரமணிய சுவாமியின் திருவடியில் அமர்ந்திருக்கும் சர்ப்பம் –இவை அனைத்தும் நாக வழிபாட்டின் உயர்ந்த ஆன்மிக அர்த்தத்தை உணர்த்துகின்றன.
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்திய ஆன்மிக மரபில் நாக வழிபாடு சிறப்பாக இருந்து வருகிறது. மனித வாழ்க்கையில் ஏற்படும் திருமணத் தடை, சந்தானப் பிரச்சனை, ராகு-கேது தோஷம், குடும்பத் துன்பம், மனஅமைதியின்மை போன்றவற்றிலிருந்து விடுபட நாக சதுர்த்தி விரதமும் பூஜையும் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டில் நாக சதுர்த்தி நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வருகிறது. இந்த புனித நாளில் பக்தியுடன் நாகராஜர்களை வணங்குவோருக்கு தெய்வ அருள் கிட்டி வாழ்க்கை தடைகள் விலகும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
நாக சதுர்த்தியின் ஆதாரம் வேதங்கள், மகாபாரதம், புராணங்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது. காஸ்யப முனிவருக்கும் கத்ரு தேவிக்கும் நாகர்கள் பிறந்தனர். அவர்கள் தெய்வீக சக்தி பெற்றவர்களாக இருந்தாலும், தாயின் கட்டளையை மீறியதால் சாபம் பெற்றதாக புராணம் கூறுகிறது.
பிற்காலத்தில் தட்சகன் என்ற நாகம் தீண்டியதால் பரீட்சித் மன்னன் இறந்தான். இதனால் துயரமுற்ற ஜனமேஜயன், அனைத்து பாம்புகளையும் அழிக்க சர்ப்பயாகம் செய்தான். அந்த வேள்வியில் எண்ணற்ற நாகங்கள் தீயில் விழுந்து அழியத் தொடங்கின. அப்போது ஆஸ்திக முனிவர் வந்து ஜனமேஜயனை சமாதானப்படுத்தி யாகத்தை நிறுத்தினார். நாக இனத்திற்கு சாப விமோசனம் கிடைத்தது. அந்த அருள் நிகழ்ந்த தினமே நாக சதுர்த்தி எனப் போற்றப்படுகிறது.
இந்த வரலாறு நமக்கு ஒரு பெரிய ஆன்மிகப் பாடத்தை கற்பிக்கிறது: அழிவை விட கருணை உயர்ந்தது; கோபத்தை விட காப்பதே தெய்வீகமானது. நாகம் என்பது குண்டலினி சக்தியின் அடையாளம். மனித உடலில் உறங்கிக் கிடக்கும் தெய்வீக சக்தி விழிப்பதை நாகம் குறிக்கிறது. அதனால் யோக மரபிலும் நாகத்திற்கு உயர்ந்த இடம் உண்டு.
சிவன் – நாகாபரணம் அணிந்திருக்கிறார். விஷ்ணு – ஆதிசேஷன் மீது பள்ளிகொண்டிருக்கிறார். முருகன் – சர்ப்ப சக்தியின் அருளுடன் அருள்பாலிக்கிறார். அம்மன் – நாக வடிவ சக்தியாக பல தலங்களில் அருள் பாலிக்கிறார். எனவே நாக வழிபாடு என்பது பயத்தால் செய்யப்படுவது அல்ல; உள்ளுறைந்த தெய்வீக சக்தியை விழிப்பிக்கும் ஆன்மிக சாதனை ஆகும். நாக சதுர்த்தி அனுஷ்டிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள், நாகதோஷ நிவர்த்தி, ராகு-கேது பீடைகள் குறைதல், திருமணத் தடை நீக்கம், புத்திர பாக்கியம், குடும்ப ஒற்றுமை, மன அமைதி, பித்ரு அருள், கர்ம நிவர்த்தி. சிலருக்கு அடிக்கடி பாம்பு கனவில் தோன்றுதல், நாக உருவம் மீண்டும் மீண்டும் கண்ணில் படுதல், திருமணத் தாமதம், கருச்சிதைவு, சந்தானத் தடை போன்றவை இருந்தால் நாக வழிபாடு செய்யும்படி பெரியவர்கள் கூறுவர். நாக சதுர்த்தி விரதத்தின் பலன்கள் குறித்து சாஸ்திரங்கள் கூறுவது, திருமண யோகம் கைகூடும், தொடர்ந்து தடைப்பட்ட திருமணங்கள் நிறைவேறும் என்று நம்பப்படுகிறது. கணவன்-மனைவி ஒற்றுமை பெருகும் பிரிவு, கருத்து வேறுபாடு, குடும்ப கலக்கம் குறையும். சந்தான பாக்கியம் கிடைக்கும். குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி பலர் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். ராகு-கேது தோஷங்கள் குறையும்.
ஜாதகத்தில் உள்ள சர்ப்ப மற்றும் கிரக பீடைகள் தணியும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். எதிர்மறை ஆற்றல்கள் நீங்கி நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெருகும். தொழில் மற்றும் வருமான முன்னேற்றம், தடைப்பட்ட காரியங்கள் நடைபெற்று வளம் அதிகரிக்கும். ஆனால் மிக முக்கியமான பலன், பயம் அகலும்; பக்தி பெருகும்; மனம் சுத்தமாகும்.
அதிகாலை விரைவாக எழுந்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும். வீட்டின் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். கோலம் போட்டு தீபம் ஏற்ற வேண்டும். வெள்ளி, பித்தளை, கல் நாகம் இருந்தால் வைக்கலாம். இல்லையெனில் மஞ்சளால் நாக உருவம் வரையலாம். பூஜை பொருட்கள் மஞ்சள், குங்குமம், சந்தனம், அருகம்புல், அரளி, செவ்வரளி பூ, பால், துள்ளுமாவு, வெல்லம், வாழைப்பழம்,
“ஓம் நமோ நாகதேவதாப்யோ நம:” என்று 11 முறை ஜபிக்கவும். மஞ்சள், சந்தனம் சாத்தவும். அருகம்புல் சமர்ப்பிக்கவும். பால் அபிஷேகம் செய்யலாம் (அளவோடு). துள்ளுமாவு மற்றும் வெல்லம் நைவேத்தியம் செய்யவும். குடும்ப நலன் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யவும். மாலை நேரத்தில் மீண்டும் தீபம் ஏற்றி நாக ஸ்லோகத்தை ஜபிப்பது சிறப்பு. நாகர் சன்னதி உள்ள கோவில்களில் செய்யும் நாக பூஜைக்கு பால், மஞ்சள், சந்தனம் கொண்டு செல்லலாம். அருகம்புல் மாலை சமர்ப்பிக்கலாம். நாக பிரதிஷ்டை செய்து அர்ச்சனை செய்யலாம். ராகு-கேது சாந்தி பூஜை செய்யலாம். சிலர் 9 வாரங்கள் தொடர்ந்து நாகர் வழிபாடு செய்வார்கள். இது திருமணத் தடை நீக்கத்திற்கு மிகவும் பிரசித்தமான பரிகாரமாக கருதப்படுகிறது. நாக சதுர்த்தி நாளில் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய பூஜை, யாரையும் காயப்படுத்தாதிருங்கள். உயிர்களை அன்புடன் காக்குங்கள்.
மரங்களை நட்டிடுங்கள். முன்னோர்களை நினைத்து பிரார்த்தியுங்கள். மனதில் இருக்கும் கோபத்தை விடுங்கள். நாகர்கள் பூமியின் காவலர்கள் என சாஸ்திரம் கூறுகிறது. பூமியை காப்பவர்களை வணங்கும் போது நம் வாழ்க்கையும் பாதுகாக்கப்படும். இந்த நாக சதுர்த்தி நாளில் நாகராஜர்களின் திருவருளால் திருமணத் தடை நீங்கட்டும், சந்தான பாக்கியம் கிட்டட்டும், குடும்பங்களில் ஒற்றுமை பெருகட்டும், ராகு-கேது பீடைகள் விலகட்டும், நோய்கள் குறையட்டும், மன அமைதி நிலவட்டும், கர்மத் துன்பங்கள் கரையட்டும்.
அனந்த வாசுகி தட்சக காளிங்க கார்க்கோட காதி நாகராஜர்கள் அனைவரின் அருளால் ஒவ்வொரு பக்தரின் துயரங்களும் நீங்கி, செல்வம், சந்தோஷம், ஆன்மிக முன்னேற்றம், இறையருள் ஆகிய நான்கு பெரும் பேறுகளும் கிடைக்க இறைவனை பிரார்த்தித்து அருள் பெறலாம்.