Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 18.10.2026- இல்லம் தேடி நல்ல செய்தி வந்து சேரும்

தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உறவினர்களால் நன்மை உண்டு.
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். அருகிலுள்ளவர்களின் ஆதரவு குறையலாம். சில பிரச்சினைகளுக்கு முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள்.
மதியத்திற்கு மேல் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. வரவை விடச் செலவு கூடும். பயணங்களை மாற்றியமைப்பீர்கள்.
சேமிப்பு அதிகரிக்கும் நாள். தீட்டிய திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். வெளியுலகத் தொடர்புகள் விரிவடையும். ஆடை, ஆபரணங்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். தொல்லை கொடுத்தவர்கள் தோள் கொடுத்து உதவுவர். தடைப்பட்ட காரியங்கள் துரிதமாக நடைபெறும்.
வரன்கள் வாயில் தேடி வரும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும்.
எதிரிகள் உதிரியாகும் நாள். இல்லம் தேடி நல்ல செய்தி வந்து சேரும். இடம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். ஆரோக்கியத்திற்காக சிறு தொகையைச் செலவிடுவீர்கள்.
வெற்றி வாய்ப்புகள் வீடு தேடி வரும் நாள். பிரபலஸ்தர்கள் உங்களுக்குப் பின்னணியாக இருப்பர். வருமானம் உயரும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள்.
பணவரவு திருப்தி தரும் நாள். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். பெரிய மனிதர்களின் தொடர்பால் பெருமைகள் வந்து சேரும்.
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நீடித்த நோய் அகலும். இடம், பூமி வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். மாற்றினத்தவர்கள் ஒத்துழைப்புக் கிடைக்கும்.
தொட்ட காரியங்கள் வெற்றி பெறும் நாள். நண்பர்கள் சரியான நேரத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர். உத்தியோகத்தில் சக பணியா ளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
யோகமான நாள். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். நேற்றைய பிரச்சினை இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நண்பர்கள் முன்வருவர்.