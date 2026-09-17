Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 17.9.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும்

யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். அலைச்சல் அதிகரிக்கும். ஆதாயம் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்காது. சில நல்ல வாய்ப்புகள் கைநழுவிச் செல்லலாம்.
அதிகாலையிலேயே நல்ல தகவல் வந்து சேரும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி புதிய முடிவெடுப்பீர்கள். இடம், பூமி சேர்க்கை உண்டு கேட்ட இடத்தில் உதவி கிடைக்கும்.
தொகை எதிர்பார்த்தபடி வந்து தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். சேரும். தொழில் முயற்சிக்கு மாற்றினத்தவர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு.
தடைகள் அகலும் நாள். ஆரோக்கியப் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை. தொழிலில் பங்குதாரர்களால் நன்மை ஏற்படும்.
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் சம்பள உயர்வின் காரணமாக குடும்பத்தை விட்டுப் பிரிந்து பணிபுரிய நேரிடும்.
போன் மூலம் பொன்னான செய்தி வந்து சேரும் நாள். உங்கள் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடந்தவர்கள் பாராட்டுவர். வருமானம் திருப்தி தரும்.
சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். நீண்ட நாளைய எண்ணம் நிறைவேறும். திருமணப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
வெற்றிக்கனியை எட்டிப் பிடிக்கும் நாள். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு பற்றிய தகவல் உண்டு.
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். வீட்டைச் சீரமைப்பதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். நல்லவர்களின் தொடர்பு நீடிக்கும். வாகன மாற்றம் செய்யலாமா என்று சிந்திப்பீர்கள். சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும்.
யோகமான நாள். வரவு திருப்தி தரும். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழில் ரீதியாகப் பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
காலை நேரத்திலேயே காதினிக்கும் செய்தி வந்து சேரும் நாள். நண்பர்களின் ஆதரவு உண்டு. உத்தி யோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உண்டு.