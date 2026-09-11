ஆன்மிகம்

Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 11.9.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உயர்ந்த மனிதர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்

மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்களை காணலாம்.
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மேஷம்

ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். வரவேண்டிய பாக்கிகள் வசூலாகும். சொத்துகள் வாங்குவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.

ரிஷபம்

வாய்ப்புகள் வாயிற்கதவைத் தட்டும் நாள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. குல தெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள்.

மிதுனம்

விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வியாபார விரோதம் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய விதத்தில் நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.

கடகம்

பெருமைகள் சேரும் நாள். பிறர் பாராட்டும்படியான செயல் ஒன்றைச் செய்து முடிப்பீர்கள். சொத்துகள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. வரன்கள் முடிவாகும்.

சிம்மம்

உடல்நலம் சீராகி உற்சாகப்படுத்தும் நாள். தெய்வபலம் மிக்கவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னணியாக இருப்பர். வருங்காலத்திற்காக சேமிக்க முற்படுவீர்கள்.

கன்னி

நூதனப் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் நாள். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளை துரிதமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.

துலாம்

அடிப்படை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் நாள். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் உண்டு. பாதியில் நின்ற கட்டிடப்பணிகள் மீதியும் தொடரும்.

விருச்சிகம்

யோகமான நாள். உயர்ந்த மனிதர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வருமானம் திருப்தி தரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

தனுசு

நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். தொழில் சம்பந்தமாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.

மகரம்

கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். திடீர் செலவுகளைச் சமாளிக்க கைமாத்து வாங்கும் சூழ்நிலை உண்டு. அதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

கும்பம்

போன் மூலம் பொன்னான தகவல் வந்து சேரும் நாள். வாகன மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும். பஞ்சாயத்துகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

மீனம்

விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். வீடு மாற்றம் உறுதியாகலாம். உத்தியோகத்தில் தொல்லை தந்த மேலதிகாரிகள் இடமாற்றம் பெறுவர்.

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