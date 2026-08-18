ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 18-8-2026 முதல் 24-8-2026 வரை

இந்த வாரத்திற்குரிய விழாக்கள், விசேஷங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
pittukku man sumantha leelai
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18-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சஷ்டி விரதம்.

* விருதுநகர் சுவாமி பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

19-ந் தேதி (புதன்)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் தருமிக்கு பொற்கிழி அருளுதல்.

* குறுக்குத்துறை முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.

சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி திருவேங்கட முடையானுக்கு புஷ்பாங்கி சேவை.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (வெள்ளி)

* வரலட்சுமி விரதம்.

* நெல்லை கெட்வெல் கனக மகாலட்சுமி வளையல் உற்சவம்.

* திருத்தணி முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

* சமநோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (சனி)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் வளையல் விற்ற திருவிளையாடல், இரவு பட்டாபிஷேகம்.

* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி, காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

23-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* சுமார்த்த ஏகாதசி.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவரும், திருவாதவூர் மாணிக்க வாசகரும் மதுரை எழுந்தருளல்.

* நெல்லை குறுக்குத் துறை சுப்பிரமணியர் அதிகாலை உருகுசட்ட சேவை.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

24-ந் தேதி (திங்கள்)

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் புட்டுக்கு மண் சுமந்தருளிய லீலை.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

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