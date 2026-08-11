இந்த வார விசேஷங்கள்: 11-8-2026 முதல் 17-8-2026 வரை

* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் வசந்த உற்சவம்.
* திருவாடானை சிநேகவல்லியம்மன் வெண்ணெய்த்தாழி சேவை.
* குரங்கணி முத்துமாலையம்மன் புறப்பாடு.
* நாகப்பட்டினம் நீலாயதாட்சியம்மன் விருட்சப சேவை.
* சமநோக்கு நாள்.
* ஆடி அமாவாசை.
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் தீர்த்தாபிஷேகம்.
* சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோவிலில் பெருந்திருவிழா.
* காரையார் சொரிமுத்தையனார் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை உற்சவம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தங்க கருட வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புஷ்பப் பல்லக்கிலும், ரெங்கமன்னார் குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.
* திருவாடானை சிநேகவல்லியம்மன், நயினார் கோவில் சவுந்திரநாயகி தலங்களில் ரத உற்சவம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* ஆடிப்பூரம்.
* அங்கமங்களம் அன்னபூரணி அம்பாள் வளைகாப்பு உற்சவம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.
* படைவீடு ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* நாகப்பட்டினம் நீலாயதாட்சி அம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.
* நயினார்கோவில் சவுந்திரநாயகி தபசுக் காட்சி.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் வெள்ளி கமலத்தில் தவக்கோலம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* நாக சதுர்த்தி.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் ஆவணி பெருவிழா தொடக்கம்.
* மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* கருட பஞ்சமி.
* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் நாரைக்கு மோட்சம் கொடுத்தல்.
* சமநோக்கு நாள்.