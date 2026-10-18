முத்தாரம்மன் உக்கிரமாக மாறி சூரனை அழிக்கும் பிரமாண்டமான சூரசம்ஹாரம்

வரங்கள் பல பெற்று ஆணவத்துடன் வாழ்ந்து வந்த மகிஷாசூரன் என்ற எருமை முகம் கொண்ட அரக்கன், தேவர்களையும் முனிவர்களையும் சித்திரவதை செய்து வந்தான். அவனது அக்கிரமங்களை அடக்க நினைத்த அன்னை முத்தாரம்மன், கோபத்தின் உச்சமாய் மகிஷாசுரமர்த்தினியாக அவதாரம் எடுத்தாள்.
9 நாட்கள் போருக்குப்பின், 10-ம் நாளான விஜயதசமி அன்று சூரனை அன்னை வதம் செய்தாள். இதனை நினைவூட்டும் விதமாகவே குலசையில் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. 9 நாட்கள் பல்வேறு கோலங்களில் காட்சியளித்த அம்மன் 10-ம் திருநாளான நாளை மறுநாள் (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவு 12 மணியளவில் சிம்ம வாகனத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினி திருக்கோலத்தில் போர்க்கோலம் பூண்டு கடற்கரையை நோக்கிப் புறப்படுவார்.
குலசேகரப்பட்டினம் கடற்கரையில் உள்ள சிதம்பரேஸ்வரர் கோவில் முன்பாக அம்பாள் எழுந்தருளுவார். அதே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான காளி வேடமிட்ட பக்தர்கள் அம்மனைச் சூழ்ந்து நின்று, “ஓம் சக்தி, பராசக்தி” என முழக்கமிடுவர்.
சூரசம்ஹாரத்தின்போது மகிஷாசூரன் 4 வெவ்வேறு மாய உருவங்களை எடுத்து அன்னையோடு போரிடுவான். அன்னை ஒவ்வொரு தலையாகக் கொய்து அவனது ஆணவத்தை அடக்குவாள்.
மகிஷன் (மனித) தலை: முதலில் அசுரன் தனது சுயரூபமான அசுர வடிவில் வந்து போரிடுவான். அன்னை தனது சூலாயுதத்தால் அவனது முதல் தலையைக் கொய்து வதம் செய்வார்.
சிங்க முகத் தலை (சிம்மத் தலை): மனித வடிவம் அழிந்தவுடன், அசுரன் அடுத்ததாக உக்கிரமான சிங்கத்தின் முகத்தோடு தோன்றுவான். அன்னை அவனது சிங்க முகத் தலையையும் துண்டிப்பார்.
எருமை முகத் தலை: சிம்ம முகம் வீழ்ந்ததும், அவன் தனது மூல வடிவமான எருமைத் தலையுடன் (மகிஷாசூரன் என்ற பெயருக்குக் காரணமான வடிவம்) ஆக்ரோஷமாகப் போரிடுவான். அன்னை அவனது இந்த எருமைத் தலையையும் வதம் செய்வார்.
சேவல் உருவம்: இறுதியாக அனைத்து வடிவங்களும் அழிய, அன்னைக்கு அஞ்சி தப்பிப்பதற்காக ஒரு சிறிய சேவல் உருவமெடுத்து மாயமாகத் தோன்றுவான். அன்னை அவனது அந்தச் சேவல் உருவத்தையும் வதம் செய்து, அவனது உடலைத் தன் காலடியில் ஆட்கொள்வார்.
கடற்கரையில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் போது, அசுரனின் பிரம்மாண்ட உருவப் பொம்மையில் இந்த நான்கு தலைகளும் வரிசையாக மாற்றப்பட்டு, அன்னை முத்தாரம்மனின் சூலாயுதத்தால் ஒவ்வொன்றாக வதம் செய்யப்படுவது ஆன்மீக மரபாகும்.
முன்னதாக சூரசம்ஹாரத்துக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் புறப்படும்போது கோபத்தின் உச்சமாய் தீமைகளை வதம் செய்யும் மகிஷாசுரமர்த்தினி (காளி) என்ற உக்கிரமான கோலத்தில் எழுந்தருள்கிறார். அன்னைக்கு உக்கிரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பிரமாண்டமான ரத்த சிவப்பு குங்கும திலகம், ஆக்ரோஷமான கண்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் சூட்டப்பட்டு போர்க்கோலத்தில் புறப்படுவார்.
அன்னை போர்க்களத்துக்கு தனித்து செல்லாமல் தனது வாகனமான சிம்ம வாகத்தில் ஏறி புறப்படுவார். சூரசம்ஹாரத்தில் அன்னை பயன்படுத்தும் ஆயுதம் சூலாயுதம் ஆகும். இதன் மூன்று கூர்முனைகளும் இச்சை, கிரியை, ஞானம் ஆகிய முச்சக்திகளையும், மனிதனின் அகங்காரம், கன்மம், மாயை ஆகிய மும்மலங்களை அழிப்பதை குறிக்கின்றன.
சூலாயுதம் தவிர அன்னை முத்தாரம்மன் வாள் மற்றும் கேடயம் (அசுரனின் தந்திரங்களை எதிர்கொள்ளவும், வெட்டி வீழ்த்தவும்), பாசம்-அங்குசம்(அசுரனின் மாய உலகை கட்டி இழுத்து டக்க), மணி(அசுரர்களை நிலைதடுமாறச் செய்யும் ஒலியை எழுப்ப) கைகளில் ஏந்தி செல்வார்.
அன்னை முத்தாரம்மன் சூலாயுதத்தை கைகளில் ஏந்தி அசுரனின் தலைகளை ஒவ்வொன்றாக கொய்து சூரசம்ஹாரத்தை நிகழ்த்தி வதம் செய்த பின்னர் அவனது ரத்தம் பூமியில் படாமல் இருக்க தன் கைகளில் ஏந்தி உலகை காப்பவளாக அன்னை காட்சியளிப்பாள்.
மகிஷா சூரசம்ஹாரத்தின் போது கடற்கரையில் திரளும் 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களின் காளி ஆட்டமும், மேள தாள முழக்கங்களும் அந்தப் பகுதியையே பக்திப் பரவசத்தில் ஆழ்த்தும். மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் இந்த நிகழ்வினை காணக்கண்கோடி வேண்டும்.
சூரசம்ஹாரம் முடிந்ததும், உக்கிரமாகக் காணப்படும் அன்னையின் கோபத்தைத் தணிப்பதற்காக சிதம்பரேஸ்வரர் கோவில் முன்பு அதிகாலை 2 மணியளவில் சாந்தாபிஷேக ஆராதனை நடைபெறும். அன்னையின் உடலிலும் மனதிலும் எழுந்துள்ள போர்க்கோல ஆக்ரோஷ வெப்பத்தைத் தணிப்பதற்காக, இயற்கையிலேயே குளிர்ச்சித் தன்மை கொண்ட 9 வகையான மங்கலத் திரவியங்கள் கொண்டு இந்தச் சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது.
அன்னையின் உக்கிர உஷ்ணத்தைக் குறைக்க குளிர்நீரும் பன்னீரும், அம்பாளை நல்மன நிலைக்குக் கொண்டுவர பசும்பால் மற்றும் தயிர், தாகம் மற்றும் களைப்பைத் தீர்க்க இளநீர் மற்றும் கரும்புச்சாறும், நறுமணமூட்டி அன்னையை முழுமையாக சாந்தமாக்க சந்தனம் மற்றும் ஜவ்வாதும் இறுதியில் ஞானத்தின் அடையாளமாக விபூதி (திருநீறு) கொண்டு சாந்த அபிஷேகம் நடைபெறும்.
அபிஷேகங்கள் அனைத்தும் நிறைவடைந்ததும், அன்னைக்குத் தூய வெள்ளை நிற உடையும், குளிர்ச்சியான மல்லிகைப் பூ மாலைகளும் அணிவிக்கப்பட்டுச் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்படும். அதன் பிறகு, தீமைகளை அழித்துக் காத்து நின்ற அன்னைக்குத் தூப தீபங்கள் காட்டி, மகா தீபாராதனை செய்யப்படும்.
இந்த ஆராதனையின் போது அன்னை தனது உக்கிரத்தை முழுமையாகத் துறந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்மழை பொழியும் மகா கருணை நிறைந்த சாந்த சொரூபியாக (சாந்தக் கோலம்) காட்சியளிப்பார்.
அன்னையின் கோபம் தணிந்து சாந்தாபிஷேகம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, அதுவரை கடற்கரையில் விழித்திருந்து “ஓம் சக்தி” முழக்கமிட்ட லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் மன அமைதி அடைவார்கள். அதன் பின்னரே பக்தர்கள் கடலில் நீராடி, பூசாரிகள் மூலம் தங்களது காப்புகளை அவிழ்த்து முறைப்படி தங்களின் 41 நாள் கடுமையான விரதத்தை நிறைவு செய்வார்கள்.
மொத்தத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா என்பது வெறும் அசுர வதத்தைக் கொண்டாடும் ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல. அது ஆழமான ஆன்மிக, தத்துவார்த்த மற்றும் சமூக உண்மைகளை மனிதகுலத்திற்கு உணர்த்துகிறது. நம் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் நம்மை அறியாமலும், அறிந்தும் குடிகொள்ளும் அசுரனை அழித்து தர்ம சிந்தனையையும், அன்பையும்,ஆனந்தத்தையும் கொண்டுவரும் வெற்றித்திருநாளாகவே அமைகிறது.