ஆன்மிகம்

கோவில் பிரசாதங்களில் 'பச்சை கற்பூரம்' சேர்ப்பது ஏன் தெரியுமா?

கற்பூர மரத்திலிருந்து பெறப்படும் இந்த பச்சை கற்பூரம், பொதுவாக உணவுப் பயன்பாட்டிற்கான நறுமணப் பொருளாகும்.
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பிரசாதங்கள்

ஆலயங்களில் இறைவனுக்கு படைக்கப்படும் பிரசாதங்கள் தனித்துவமான சுவையும், நறுமணமும் கொண்டவை. தீர்த்தம், லட்டு, சர்க்கரைப் பொங்கல், பஞ்சாமிர்தம் போன்ற பிரசாதங்களில் தெய்வீக உணர்வை ஏற்படுத்தும் பச்சை கற்பூரம் சிறிதளவு சேர்க்கப்படுகின்றன. இதற்கு பின்னால் இருக்கும் ஆன்மிக நம்பிக்கையையும், அறிவியலையும் அறிந்து கொள்வோம்.

கற்பூர மரம்

கற்பூர மரத்திலிருந்து பெறப்படும் இந்த பச்சை கற்பூரம், பொதுவாக உணவுப் பயன்பாட்டிற்கான நறுமணப் பொருளாகும். பெருமாளுக்கு உகந்ததாகவும், தூய்மை மற்றும் மங்களத்தின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது. இது, பண்டைய காலத்திலிருந்தே சில இனிப்பு வகைகள் மற்றும் பானங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு, பிரசாதங்களுக்குத் தனித்துவமான மணத்தையும் சுவையையும் தருகிறது.

பச்சை கற்பூரம்

இறை வழிபாட்டின்போது, இதன் நறுமணம் மனதிற்குப் புத்துணர்ச்சியை அளித்து, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி நேர்மறை ஆற்றலை உருவாக்குகிறது. பச்சை கற்பூரத்தின் வாசனைக்கு மகாலட்சுமியின் அருளை ஈர்க்கும் சக்தி இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும், பணத்தை ஈர்க்கும் குணம் கொண்டதால், வீட்டில் நடக்கும் அனைத்து சுப காரியங்களிலும் இது முக்கிய இடம் பெறுகிறது.

செரிமான கோளாறு

மருத்துவ ரீதியாக, மிகக் குறைந்த அளவில் சேர்க்கப்படும் பச்சை கற்பூரம் சிறந்த கிருமிநாசினியாகச் செயல்பட்டு பிரசாதம் கெட்டுப்போகாமல் நீண்ட நேரம் பாதுகாக்கிறது. மேலும், இது செரிமானக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்து பசியைத் தூண்டுவதோடு, நெஞ்சுச்சளி, தொண்டைக்கட்டு மற்றும் சுவாசப் பிரச்சினைகளுக்கும் நல்ல நிவாரணம் அளிக்கிறது.

ஆன்மிக பழக்கம்

இயற்கை நமக்கு அளித்த அரிய மூலிகையான பச்சை கற்பூரத்தை பிரசாதத்தில் சேர்ப்பது, வெறுமனே சுவைக்காக மட்டுமல்ல; பக்தர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தையும், மன அமைதியையும் பேணுவதற்காகத் தான். நமது முன்னோர்களின் இந்த ஆன்மிகப் பழக்கம், அறிவியல் பூர்வமான ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும் சிறந்த வழியாகும்.

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