உலக மனநல நாள் அனுசரிப்பு: உண்மையான குரல்களே உண்மையான மாற்றத்தை உருவாக்கும்

உலக அளவில் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் மக்கள் பல்வேறு வகையான மனநலச் சிக்கல்களாலும், குறிப்பாக பதற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
உலகம் முழுவதும் இன்று (அக்டோபர் 10) உலக மனநல நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. மனநலப் பிரச்சனைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், அவற்றுக்கான சிகிச்சைகளை அனைவருக்கும் எளிதாகக் கொண்டு சேர்க்கவும் உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் உலக மனநலக் கூட்டமைப்பு சார்பில் பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஆண்டிற்கான கருப்பொருளாக "வாழ்வியல் அனுபவங்களைக் கேட்போம்: உண்மையான குரல்கள், உண்மையான மாற்றம்" (Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change) என்பது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மனநலப் பிரச்சனைகளை நேரில் எதிர்கொண்டு மீண்டெழுந்தவர்களின் அனுபவங்களைச் செவிமடுத்து, அதற்கேற்ப கொள்கைகளை வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தியாவில் மனநல மருத்துவச் சேவைகளை அனைவரையும் சென்றடையும் வகையில் மலிவான மற்றும் மக்கள் மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மனநல ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக 'டெலி-மானஸ்' திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் தேசிய கட்டணமில்லா உதவி எண்களான 14416 மூலமாக, எந்தவொரு சமூகப் பின்னணியைச் சேர்ந்தவர்களும் எவ்விதத் தயக்கமுமின்றி 24 மணி நேரமும் இலவசமாக உளவியல் ஆலோசனைகளைப் பெற முடியும். இது மன அழுத்தம் மற்றும் கவலை போன்ற பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுவோருக்குப் பெரும் ஆதரவுக் கரமாக விளங்கி வருகிறது.
உலக அளவில் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் மக்கள் பல்வேறு வகையான மனநலச் சிக்கல்களாலும், குறிப்பாக பதற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால், அவர்களில் மிகக் குறைவான சதவீதத்தினரே முறையான சிகிச்சைகளைப் பெறுகின்றனர். மனநலப் பிரச்சனைகளைச் சமூகத்தில் உள்ள அச்சம் மற்றும் களங்கம் காரணமாக பலர் வெளியில் சொல்லத் தயங்குவதே இதற்குக் முக்கியக் காரணமாகும்.
எனவே, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உண்மையான குரல்களுக்கு மதிப்பளிப்பதன் மூலமும், முறையான கலந்தாலோசனை மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதன் மூலமும் மட்டுமே ஒரு ஆரோக்கியமான மற்றும் வலிமையான சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை இத்தினம் வலியுறுத்துகிறது.