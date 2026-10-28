வலிப்பு நோய் மருந்துகளை குறைக்குமாறு சாட்ஜிபிடி அளித்த ஆலோசனையை பின்பற்றியதால், 31 வயது பெண் உயிரிழப்பு

மென்பொருள் பொறியாளரான போவன் வான், மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்களை விட செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) நம்பியதால் தனது உயிரை இழந்தார்.
தி நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையின்படி , 31 வயதான அவரின் பெற்றோர், சாட்ஜிபி (ChatGPT) வழங்கிய முறையற்ற வழிகாட்டுதலே தங்கள் மகளின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்தது என்று குற்றம் சாட்டி, ஓபன்ஏஐ (OpenAI) மற்றும் அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன் மீது வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.
சியாட்டிலை சேர்ந்த அந்த பெண், செயற்கை நுண்ணறிவு உரையாடல் மென்பொருள் உருவாக்கிய படிப்படியான அட்டவணையை பின்பற்றி, தனது வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளை படிப்படியாக குறைத்ததை தொடர்ந்து, பிப்ரவரி மாதம் உயிரிழந்தார்.
வான் தனது தந்தையுடன் தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென பேசுவதை நிறுத்திவிட்டதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதாக தோன்றியது. சில நாட்களுக்கு பிறகு, அவர் அழைப்புகளுக்கு பதிலளிப்பதை நிறுத்தியதால், அவரது பெற்றோர் ஒருவரை சென்று அவரை பார்க்கும்படி கூறினர்.
ஒரு நண்பர் அவளது குடியிருப்புக்கு சென்றபோது, அவள் இறந்து கிடப்பதை கண்டார்; அவள் கண்டெடுக்கப்பட்டபோது, சீனாவில் வசிக்கும் அவளது பெற்றோர் காணொளி அழைப்பில் இருந்தனர். அந்த செய்தியை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள், என்ன நடந்தது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியாமல் தவித்தனர்.
வலிப்பு நோயின் சிக்கல் காரணமாக அவரது மகள் இறந்துவிட்டதாக பின்னர் அவர்களிடம் கூறப்பட்டது. அந்த அறிக்கையின்படி, ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக அவர் அந்த நோயை வெற்றிகரமாக சமாளித்து வந்தார் என்பதை அவர்களால் நம்புவது கடினமாக இருந்தது.
மேயோ கிளினிக்கின்படி , வலிப்பு நோய் என்பது மீண்டும் மீண்டும் வலிப்புத்தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு மூளை நோயாகும். வலிப்பு நோயில் பல வகைகள் உள்ளன. சில சமயங்களில், அதற்கான காரணத்தை கண்டறிய முடியும். ஆனால் மற்ற சமயங்களில், காரணம் தெரிவதில்லை.
"வலிப்பு அறிகுறிகள் பரவலாக வேறுபடலாம். சிலர் வலிப்பின் போது சுயநினைவை இழக்கக்கூடும், மற்றவர்களோ அவ்வாறு இழப்பதில்லை. சிலர் வலிப்பின் போது சில விநாடிகளுக்கு வெறித்து பார்ப்பார்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் கைகளையோ கால்களையோ மீண்டும் மீண்டும் துடிக்கச் செய்யலாம்; இந்த அசைவுகள் வலிப்பு என அழைக்கப்படுகின்றன," என்று மேயோ கிளினிக் குறிப்பிட்டது.
போவன் வான் ChatGPT-யிடம் 'ஆலோசனை' பெற்றார். வான் பல ஆண்டுகளாக வலிப்பு நோயுடன் வாழ்ந்து வந்தார், தினமும் 400 மில்லிகிராம் லாமோட்ரிஜின் மருந்தை உட்கொண்டு தனது நிலையை சமாளித்து வந்தார். அந்த மருந்து அவரது நிலையை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தி, மாதத்திற்கு சில தனித்த வலிப்புத்தாக்கங்கள் மட்டுமே ஏற்படும் அளவிற்கு அவரது வலிப்புகளை குறைத்திருந்தது.
அவளுடைய பெற்றோரின் கூற்றுப்படி, வான் இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, தனது உயிர் காக்கும் மருந்துகளை எவ்வாறு படிப்படியாக குறைப்பது என்பது குறித்து ஆலோசனை கேட்பதற்காக சாட்ஜிபிடி-ஐ அணுகியுள்ளார்.
ஊடக நிறுவனம் பகிர்ந்த விவரங்களின்படி, சாட்ஜிபிடி-ஐ உருவாக்கிய ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்திற்கும் அதன் தலைமை செயல் அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேனுக்கும் எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில், அக்குடும்பத்தின் வழக்கறிஞர்கள், ஓபன்ஏஐ முடிவுகளுக்காக போவன் வான் தன் உயிரையே விலையாக கொடுத்தார்" என்று எழுதியுள்ளனர்.
முன்னதாக 2025, மார்ச் மாதத்தில் சாட்ஜிபிடியுடன் உரையாடிய வான், "ஏன் என்று தெரியவில்லை, ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் அரட்டை அடிக்கும்போது, அது எதைப் பற்றியதாக இருந்தாலும், நான் உன்னை ஒரு நண்பனாக பார்க்க தொடங்கிவிட்டேன்," என்று கூறினார்.
அந்த மருந்து லேசான பேச்சு தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அவர் முன்னதாக கவலை தெரிவித்திருந்தார். அது வரவிருக்கும் வேலை நேர்காணல்களின்போது தனது செயல்திறனை பாதித்து, விசா நிலையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அஞ்சிய அவர், தனது மருந்து அளவை குறைப்பது குறித்து விவாதிக்க சாட்ஜிபிடி-ஐ அணுகினார்.
மற்றொரு உரையாடலில், மருந்து அளவை குறைப்பது "வேலை நேர்காணல்களுக்காக எனது மொழித் திறனை ஓரளவு மீட்டெடுக்க உதவக்கூடும்" என்று அவர் சாட்ஜிபிடி-யிடம் கூறினார்.
மருத்துவரிடம் தெரிவிக்காமல், அவராகவே முடியை வெட்டிக்கொள்ளுமாறு அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு போட் அவரை ஊக்குவித்ததாக அந்த வழக்கு கூறுகிறது.
அவர் இறப்பதற்குச் சில நாட்களுக்கு முன்பு, தனது வலிப்பு நோய்க்கான மருந்தின் அளவை ஒரு நாளைக்கு 400 மில்லிகிராமிலிருந்து 300 மில்லிகிராமாகவும், பின்னர் 200 மில்லிகிராமாகவும் குறைப்பது குறித்து ஆலோசனை கேட்டார்.
அந்த சாட்பாட் அவளது திட்டத்தை ஆதரித்ததாகவும், சில வாரங்களுக்குள் அவளது தினசரி மருந்து அளவை பூஜ்ஜியத்திற்கு குறைப்பதற்கான விரிவான கால அட்டவணையை வழங்கியதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மேலும் குறிப்பிடுகின்றன.