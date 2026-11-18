உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப வல்லரசாக அமெரிக்காவின் நிலையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று சீனா செல்கிறார். ஆனால், அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர்ச்சியான தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் என்விடியா (Nvidia) தொடர்பான சர்ச்சைகள், இந்தப் பயணத்தில் அவர் தனது பலத்தை நிலைநாட்டும் முயற்சிக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளன.
அமெரிக்காவில் மைக்ரோசாப்ட், பெடரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஜேபி மோர்கன் சேஸ் வங்கி மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஏஜென்சியின் தகவல் தொடர்பு வலையமைப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பத் தடைகளால் பொதுமக்கள் தங்களின் மின்னஞ்சல்களைப் பயன்படுத்துவதிலும், வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளிலும், விமானப் பயணங்களிலும் கடும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர். ஆசியப் பயணத்தின் முதல் நாளான நேற்று பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், இது ஒரு பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த நாடாக இருப்பதன் இயல்பான விளைவுதான் என்று கூறி இதனைச் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார்.
இருப்பினும், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும் அபாயம் குறித்த அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில், வெளியுறவுத் துறை செயலாளரும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகருமான மார்கோ ரூபியோ இன்று விளக்கம் அளித்தார். இந்தத் தொழில்நுட்பத் தடைகளுக்கும் எதிரி நாடுகள், சைபர் ஹேக்கர்கள் அல்லது குற்றவாளிகளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும், கணினிப் பாதுகாப்பு ஓட்டைகளைச் சரிசெய்யும் மென்பொருள் மேம்படுத்தல் பணிகளின் போது ஏற்பட்ட தற்காலிக இடையூறுகளே இவை என்றும் அவர் அமெரிக்க மக்களுக்கு உறுதியளித்தார்.
ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாட்டிற்காக உலகத் தலைவர்கள் கூடியுள்ள சீனாவின் தொழில்நுட்ப நகரமான ஷென்சென்னில், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோருடன் டிரம்ப் முத்தரப்புப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். தனது இறுதி இரண்டு ஆண்டு பதவிக்காலத்தில் உலக விவகாரங்களில் ஒரு புதிய வரலாற்றை படைக்கும் வகையில், முன்கூட்டியே திட்டமிடப்படாத நேரடி ராஜதந்திர அணுகுமுறையை கையாள டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளார்.
இந்தச் சந்திப்பில் அணு ஆயுதக் குறைப்பு மற்றும் 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வரும் உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்துப் பேச உள்ளதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். ரஷ்யத் துருப்புக்களின் உயிரிழப்புகள் அதிகமாக இருப்பதால் இப்போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர ஒரு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளதாக அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தாலும், இந்தச் சந்திப்பில் பெரிய அளவிலான முடிவுகள் எட்டப்பட வாய்ப்பில்லை என்றே அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். மேலும், புதினுடன் தனிப்பட்ட சந்திப்பு மற்றும் வட கொரியத் தலைவர் கிம் ஜாங் உன்னுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் டிரம்ப் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
சீனா புறப்படுவதற்கு முன்பாக, பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள மலகனங் அதிபர் மாளிகையில் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியருடன் டிரம்ப் மதிய உணவு அருந்தினார். அப்போது, பிலிப்பைன்ஸின் முன்னாள் முதல் பெண்மணி இமெல்டா மார்கோஸையும் அவர் சந்தித்துப் பேச வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. அமெரிக்க பிரதிநிதிகளுக்குப் பிலிப்பைன்ஸின் பிரபல ஜாலிபீ உணவகத்தின் உணவுகளை இரவு நேரச் சிற்றுண்டியாக அனுப்பி வைத்த அதிபர் மார்கோஸ், டிரம்பின் கடின உழைப்பைப் பாராட்டினார். அதற்குப் பதிலளித்த டிரம்ப், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார பிணைப்புகளைப் புகழ்ந்ததோடு, சீனாவில் அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அளிக்கவுள்ள வரவேற்பு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
அமெரிக்காவின் பாரம்பரிய நட்பு நாடுகளான கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய நேட்டோ கூட்டாளிகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, அமெரிக்காவின் முக்கியப் போட்டியாளர்களான சீனா மற்றும் ரஷ்யாவுடன் டிரம்ப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது சர்வதேச அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனாவின் வர்த்தக உபரியைக் கட்டுப்படுத்த டிரம்ப் விதித்த வரிகள் பெரிய பலனளிக்காத நிலையில், கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி செவ்வாய்க்கிழமை ஜி ஜின்பிங்கைச் சந்தித்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வரிகளைக் குறைக்க ஒப்புக்கொண்டார்.
இதற்கிடையில், டிரம்பின் நெருங்கிய கூட்டாளியான ஜென்சன் ஹுவாங், சீன அரசின் உளவாளியாகச் சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததை ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி பதவியிலிருந்து சமீபத்தில் நீக்கப்பட்டார். சீனாவால் இந்தக் குற்றச்சாட்டு மறுக்கப்பட்டாலும், அமெரிக்காவின் மேம்பட்ட கணினி சிப்கள் சீனாவின் ஏஐ மாடல்களுக்கு எவ்வாறு கிடைத்தன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது குறித்துப் பதிலளித்த டிரம்ப், சீனாவுடன் நல்லுறவு இருப்பதால் அவர்களை அவமதிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.
மேலும், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஈரானின் அணு ஆயுதத் திட்டத்தைத் தடுக்க டிரம்ப் தொடங்கிய போரால் உலகளவில் பணவீக்கம் உயர்ந்து பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஈரான் போர் குறித்தும் இந்தச் சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது. தைவான் விவகாரத்தைத் தான் எழுப்பப் போவதில்லை என்றும், ஆனால் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் நிச்சயம் அது குறித்துப் பேசுவார் என்றும் டிரம்ப் எதிர்பார்க்கிறார். நாளை நடைபெறும் ஏபெக் உச்சிமாநாடு மற்றும் முத்தரப்புச் சந்திப்புகளுக்குப் பிறகு டிரம்ப் அமெரிக்கா திரும்புகிறார்.