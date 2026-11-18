என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹூவாங் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, தற்போது அந்த பணிக்கு மீண்டும் ஆர்வம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், அந்த கோரிக்கையை என்விடியா நிறுவனம் நிராகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் 1993 ஆம் ஆண்டு வீடியோ கேம்களுக்கான சிப்களை தாயரிக்கும் என்விடியா என்ற நிறுவனத்தை பங்கீட்டாளர்களுடன் இணைந்து ஜென்சன் ஹூவாங் தொடங்கினார்.
இந்த நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன சிப்கள், சீனாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்ய அமெரிக்கா தடை விதித்தது. இதையடுத்து சீன உளவாளி என அறியப்படும் ஆலிஸ் ஹூவாங்குடன் ஜென்சனுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து ஜென்சன் மூலம் என்விடியா நிறுவனத்தின் சிப் தயாரிப்பு தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்து, ரகசியமாக சீனாவிற்கு அனுப்பி வந்ததாக ஆலிஸ் மீது அமெரிக்க உளவுத்துறை குற்றம்சாட்டியது.
இதையடுத்து என்விடியா நிறுவனம், ஜென்சன் மீது ஒரு விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது. இந்த சூழ்நிலையில் தனது தலைமை செயல் அதிகாரியின் பதவியை ஜென்சன் ராஜினாமா செய்தார்.
இவரின் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் தங்களின் வருத்தத்தை பதிவு செய்தனர்.
மேலும் அவர் மீண்டும் பணியில் சேர தாங்கள் விரும்புவதாகவும் என்விடியா ஊழியர்கள் விருப்பம் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து என்விடியா நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக மீண்டும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக பணியாற்ற விரும்புவதாக ஜென்சன் கூறினார்.
இந்த நிலையில் ஜென்சன் மீண்டும் தனது பதவிக்கு திரும்புவதற்கான கோரிக்கைக்கு என்விடியா நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து என்விடியா நிறுவன தலைவர் ஹார்வி ஜோன்ஸ் கூறுகையில், ஜென்சனின் ராஜினாமாவை ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்டோம்.
அவரை மீண்டும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கும் எந்த எண்ணமும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் மாற்று நபரை தேர்வு செய்யும்வரை, தலைமை நிதி அதிகாரி கோலெட் கிரெஸ் அந்த பொறுப்பில் வகிப்பார் என என்விடியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.