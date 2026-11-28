அமெரிக்காவில் ஏஆர்-15 மற்றும் அதுபோன்ற அரை-தானியங்கி ரைபிள்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடைகள் இரண்டாவது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்திற்கு எதிரானவையா என்பது குறித்து டிசம்பர் 2-ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் வாதங்களைக் கேட்க உள்ளது.
அமெரிக்காவில் அதிகம் புழக்கத்தில் உள்ள ஏஆர்-15 ரைபிள்கள் மற்றும் ஒத்த அரை-தானியங்கி துப்பாக்கிகளுக்கு மாகாணங்கள் தடை விதிக்க முடியுமா என்பது தொடர்பான முக்கிய வழக்கை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது. கனெக்டிகட் மற்றும் இல்லினாயின் குக் கவுண்டி ஆகியவற்றில் அமலில் உள்ள இந்தத் தடைகள் தொடர்பான இரண்டு வழக்குகளில் டிசம்பர் 2 அன்று வாதங்கள் நடைபெறவுள்ளன.
2012-ஆம் ஆண்டில் சாண்டி ஹூக் தொடக்கப் பள்ளியில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 26 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு, 2013-ஆம் ஆண்டில் கனெக்டிகட் மாகாணம் ஏஆர்-15 ரகத் துப்பாக்கிகளுக்குத் தடை விதித்தது. குக் கவுண்டியில் 1993-ஆம் ஆண்டிலேயே இந்தத் தடை கொண்டு வரப்பட்டது. கீழ் நீதிமன்றங்கள் இந்தத் தடைகளை ஆதரித்துத் தீர்ப்பளித்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த விசாரணை 11 மாகாணங்களின் துப்பாக்கிக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டங்களின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான வழக்காகப் பார்க்கப்படுகிறது.
ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் ஆதரவுடன் செயல்படும் துப்பாக்கி உரிமை ஆதரவாளர்கள், சட்டப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் இந்த ரைபிள்களைத் தடை செய்வது இரண்டாவது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்திற்கு எதிரானது என்று வாதிடுகின்றனர். மேலும், 2008-ஆம் ஆண்டில் கைத்துப்பாக்கித் தடை ரத்து செய்யப்பட்டதைச் சுட்டிக்காட்டி, இந்த அரை-தானியங்கி ரைபிள்களும் அரசியலமைப்புப் பாதுகாப்பிற்கு உட்பட்டவை என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மறுபுறம், தடைக்கு ஆதரவாக உள்ளவர்கள், இந்த ஆயுதங்களின் ராணுவ வடிவமைப்பு மற்றும் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தும் திறன் காரணமாகப் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். வெகுஜனத் துப்பாக்கிச் சூடுகளில் இத்தகைய ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால், சமுதாயப் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இவற்றைத் தடை செய்ய உரிமை உண்டு என்றும் அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
இந்த வழக்கு அமெரிக்காவின் குடியரசுக் கட்சி மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சி ஆளும் மாகாணங்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு மாகாணங்களின் அட்டர்னி ஜெனரல்கள் இரு தரப்பிலும் இணைந்து தங்கள் நிலைப்பாடுகளை முன்வைத்துள்ளனர். மேலும், பல்வேறு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்கள் வெவ்வேறு தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ள சூழலில், உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கப் போகும் தீர்ப்பு துப்பாக்கி உரிமை மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு ஆகிய இரண்டின் மீதும் நீண்டகாலத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.