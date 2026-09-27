3 மருத்துவமனைகளை தாக்கிய அமெரிக்கா.. இடிபாடுகளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட மொஜ்தபா காமேனி - வெளியான பகீர் தகவல்

உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி, தெஹ்ரான் மருத்துவமனை ஒன்றின் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டதாக நியூயார்க் போஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று தாக்குதல் நடத்தினர்.
தெஹ்ரானில் உள்ள அமைவிடத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் அந்நாட்டின் உச்ச தலைவராக இருந்த அயத்துல்லா காமேனி மற்றும் குடும்பத்தினர் கொல்லப்பட்டனர்.
இந்த தாக்குதலில் படுகாயங்களுடன் உயிர் தப்பியதாக நம்பப்படும் அயத்துல்லா காமேனியின் மகன் மொஜ்தபா காமேனி மார்ச் 8 அன்று ஈரானின் அடுத்த உச்ச தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார்.
ஆனால் பிப்ரவரி 28 தாக்குதலுக்கு பிறகு அவர் ஒருமுறை கூட பொதுவெளியில் தோன்றவில்லை. 6 மாதங்கள் கழித்து நடந்த தந்தையின் இறுதிச்சடங்கிலும் அவர் கலந்துகொள்ளவில்லை. அவர் பலத்த காயமுற்று இருப்பதாக மேற்கத்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன.
தொடர்ந்து மொஜ்தபா காமேனி சிலருடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. ஆனால் இன்னும் அவரது இருப்பிடம் எது என உறுதி செய்யப்படவில்லை. அமெரிக்காவுடன் போர் தொடர்ந்து வருவதால் அவர் மிகவும் ரகசியமான இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் மொஜ்தபா காமேனி பிப்ரவரி 28 தாக்குதலில் காயமுற்றது குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மொஜ்தபா காமேனி இடிபாடுகளுக்கு இடையில் இருந்து மீட்கப்பட்ட பின் கொண்டு செல்லப்பட்ட மருத்துவமனை மீதும் அமெரிக்க - இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளன.
இவ்வாறு மொஜ்தபா மாற்றப்பட்ட 3 மருத்துவமனைகள் மீது தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது என நியூயார்க் போஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இவற்றில் இருந்து தப்பி மொஜ்தபா கடைசியாக ரகசிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஈரானின் நிபுணர்கள் சபையின் உறுப்பினரான மொஹ்சென் ஹெய்தாரி, வியாழக்கிழமை கத்தார் தொலைக்காட்சி நிறுவனமான அல் அரபிக்கு அளித்த பேட்டியில் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டதாக நியூ யார்க் போஸ்ட் மேற்கோள் காட்டியுள்ளது
நியூயார்க் போஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, ஹெய்தாரி, "அவர் காயமடைந்து மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட பிறகும், தெஹ்ரானில் உள்ள மூன்று மருத்துவமனைகள் மீது குண்டுவீச்சு நடத்தப்பட்டது" என்று கூறினார்.
மேலும் அவர், "மொஜ்தபா மூன்றாவது மருத்துவமனையில் இருந்தார், அவர் இடிபாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்டார்" என்றும் கூறினார்.
செய்தி அறிக்கையின்படி, மார்ச் 8 அன்று மொஜ்தபா ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்முறை குறித்தும் ஹெய்தாரி விவாதித்தார்.
ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சியில் அறிவிக்கப்படும் வரை, தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மொஜ்தபா காமெனிக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை என்று தெரிகிறது என அவர் கூறினார்.
ஈரானின் உச்ச தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்புள்ள நிபுணர்கள் சபையும் இந்தத் தாக்குதல்களில் குறிவைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
நியூயார்க் போஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, கோமில் உள்ள அதன் செயலகம் குண்டுவீச்சுக்கு உள்ளானதில் எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
மேலும், புதிய உச்ச தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பான அறிக்கைகளும் பரிந்துரைகளும் அழிக்கப்பட்டன.
தேர்வு செயல்முறைக்காக இரகசிய அறைக்கு அழைக்கப்படுவதற்கு முன்பு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளைத் தாளில் எழுதினர் என்று ஹெய்தாரி கூறினார்.
மொஜ்தபா கமெனேயின் பெயரை முதலில் பரிந்துரைத்த உறுப்பினர் தாமே என்பதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
நியூயார்க் போஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, கூட்டத்தின் போது, 59 வாக்குகளில் 50 வாக்குகளை மொஜ்தபா கமெனி பெற்றார். அதே நேரத்தில், எட்டு உறுப்பினர்கள் அயதுல்லா அலிரெஸா அராபிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். மேலும் ஒரு உறுப்பினர் வாக்களிக்கவில்லை.
மேலும் ஹைதரி கூறியதாவது, "எதிரியின் தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, இஸ்லாமியக் குடியரசின் தலைவராகவும் உன்னத வழிகாட்டியாகவும் அயதுல்லா மொஜ்தபா காமேனியைத் தவிர வேறு யாரையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டோம்.
மொஜ்தபா காமேனி ஆரோக்கியமாகவும் தலைமை தாங்குவதற்குத் தகுதியுடையவராகவும் இருக்கிறார் என்ற தகவல் எங்களுக்குக் கிடைத்தது. மேலும், நாட்டின் பொறுப்பை ஏற்பதற்குத் தேவையான மதத் தகுதிகள், நீதி மற்றும் ஆற்றல் ஆகிய தேவைகளை அவர் பூர்த்தி செய்கிறார் என்று நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம்," எனவும் கூறினார்.