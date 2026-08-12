ஹூதிக்களை குறி வைத்த அமெரிக்க தாக்குதல்களில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 153 பேர் உயிரிழப்பு

டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட இராணுவ நடவடிக்கைகளின் போது பொதுமக்கள் உயிரிழப்பது குறித்த கவலைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், கடந்த ஆண்டு ஏமனில் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட அமெரிக்க வான்வழித் தாக்குதல்களில் 150-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாக பென்டகன் ஆய்வு தெரிவித்தது.
'அசோசியேட்டட் பிரஸ்' (AP) செய்தி நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட இந்த ரகசியமற்ற மதிப்பீட்டு அறிக்கை, பொதுமக்கள் உயிரிழப்புகள் குறித்த வருடாந்திர அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. இது குறித்து 'என்பிசி நியூஸ்' (NBC News) ஏற்கனவே செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.
ஹூதிகளுக்கு எதிரான அமெரிக்க நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஏப்ரல் 2025-இல் நடத்தப்பட்ட மூன்று வான்வழித் தாக்குதல்கள் மீது இந்த பென்டகன் ஆய்வு கவனம் செலுத்தியது. சூயஸ் கால்வாய் மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதிக்கும், இஸ்ரேலுக்கும் செல்லும் மிக முக்கியமான உலகளாவிய வர்த்தக பாதையான செங்கடலில் வணிக கப்பல்கள் மீது இந்த ஆயுதமேந்திய குழுவினர் தாக்குதல் நடத்தி வந்தனர்.
கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏமனின் தலைநகரான சனா மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள், அத்துடன் ராஸ் இசா துறைமுகம் ஆகியவற்றில் இருந்த எதிரி படைகளை அந்த தாக்குதல்கள் குறிவைத்ததாக அறிக்கை தெரிவித்தது. இதில் மொத்தம் 153 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 243 பேர் காயமடைந்தனர்.
துறைமுகத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலே மிகவும் மோசமானதாக அமைந்தது; இதில் 80 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 171 பேர் காயமடைந்தனர். இத்தாக்குதல் வானத்தை நோக்கிப் பெரும் தீப்பிழம்புகளை எழுப்பியதுடன், எரிபொருள் டேங்கர் லாரிகளை எரிந்துபோன சிதைவுகளாக மாற்றியது.
தாக்குதலுக்குப் பிந்தைய காட்சிகளை ஹூதிகள் தங்கள் 'அல்-மசிரா' செயற்கைக்கோள் செய்தி சேனலில் ஒளிபரப்பினர்; அதில் துறைமுக பகுதியில் உடல்கள் சிதறிக் கிடப்பது காட்டப்பட்டது.
மத்திய கிழக்கில் இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடும் அமெரிக்க மத்திய கட்டளை மையம், அந்த நேரத்தில், "இந்தத் தாக்குதல் ஏமன் மக்களைப் பாதிக்கும் நோக்கில் நடத்தப்படவில்லை" என்று கூறியது.