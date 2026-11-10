ரஷ்யாவுடன் தொடர்புடைய உளவு: சந்தேகத்தின் பேரில் அமெரிக்க ராணுவ வீரர் லண்டனில் கைது

நேட்டோ பிரிவில் பணியாற்றும் அமெரிக்க ராணுவ வீரர் ஒருவர், ரஷ்யா தொடர்பான உளவு பார்த்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் இங்கிலாந்தில் நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) கைது செய்யப்பட்டதாக பயங்கரவாத எதிர்ப்பு காவல்துறை மற்றும் பிற அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பிரிட்டனில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள அமெரிக்க படைகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் மாஸ்கோவிற்கும் ஐரோப்பாவின் பெரும்பாலான நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்த கைது நடவடிக்கை நடைபெற்றுள்ளது.
பெயர் வெளியிடப்படாத 41 வயதான அந்த நபர், தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் 2023-இன் இரண்டு பிரிவுகளை மீறியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் குளோசெஸ்டர் அருகே கைது செய்யப்பட்டார். அந்தப் பிரிவுகள்: ஒரு வெளிநாட்டு உளவுத்துறைக்கு உதவுதல் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பெறுதல் அல்லது வெளியிடுதல்.
அவர் குளோசெஸ்டர் அருகே உள்ள இம்ஜின் படைத்தளத்தில் நேட்டோவின் கூட்டு விரைவு எதிர்வினைப் படையில் பணியாற்றி வந்தார் என்று ஒரு அமெரிக்க அதிகாரி, ஒரு மூத்த நேட்டோ அதிகாரி மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்க அதிகாரி தெரிவித்தனர். அந்த நபர் ஒரு அதிகாரி என்று அமெரிக்க அதிகாரி கூறினார். இந்த மூவரும் முக்கியமான ராணுவ விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, பெயர் வெளியிட விரும்பாத நிலையில் அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸிடம் பேசினர்.
கூட்டு விரைவு எதிர்வினைப் படை என்பது நேட்டோ ராணுவக் கூட்டணிக்குள் உள்ள ஒரு பன்னாட்டுத் தரைப்படைப் பிரிவாகும். இது நெருக்கடிகள் அல்லது குறுகிய கால அறிவிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு விரைவாகப் பதிலளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரிவின் இணையதளத்தின்படி, அது 20 நாடுகளின் படைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், பிரிட்டிஷாரால் வழிநடத்தப்படுகிறது மற்றும் அமெரிக்க வீரர் கைது செய்யப்பட்ட இடமான குளோசெஸ்டரில் அமைந்துள்ளது.
ராணுவத்தின் எதிர்-உளவு பிரிவின் தளபதியான அமெரிக்க பிரிகேடியர் ஜெனரல் ஷான் ஸ்டின்சான், ஒரு செய்திக்குறிப்பில் சந்தேக நபரை ஒரு மூத்த வீரர் என்று விவரித்தார், ஆனால் அவரது அடையாளம் குறித்த வேறு எந்த விவரங்களையும் அளிக்கவில்லை.