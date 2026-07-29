அமெரிக்க செனட் சபையில் ரஷியா மீதான தடைகள் மசோதா: இந்தியா, சீனாவிற்கு 100% வரி விதிக்கும் அபாயம்!

அமெரிக்க செனட் சபையில் (Senate) ரஷியா மற்றும் ஈரான் மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்கும் புதிய சட்ட மசோதா முதற்கட்ட வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 'Lindsey O.Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா, ரஷியாவிடமிருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகள் மீது 100% வரை இறக்குமதி வரி விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது.
ரஷியாவின் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை அதிகம் இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா, சீனா, ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி மற்றும் அஜர்பைஜான் ஆகிய 5 நாடுகள் மீது 100% வரி விதிக்க இந்த மசோதா பரிந்துரைக்கிறது. ரஷியாவிலிருந்து நேரடியாக இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 500% வரை வரி விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க-ஈரான் மோதல் நீடித்து வரும் நிலையில், ஈரான் தடைகள் சட்டத்தை 2031-ஆம் ஆண்டு வரை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க இதில் சரத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ரஷிய எண்ணெயைக் கள்ளத்தனமாகக் கடத்தும் கப்பல்கள் மற்றும் அவற்றுக்குத் துணைபுரியும் நிதி நிறுவனங்கள் மீது தடை விதிக்கப்படும்.
2022 உக்ரைன் போருக்குப் பிறகு, உலக அளவில் ரஷியாவிடமிருந்து மலிவு விலையில் அதிக அளவு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யும் முன்னணி நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. இந்த மசோதா சட்டமானால், இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் மீது 100% கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.
ஒவ்வொரு 180 நாட்களுக்கும் அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி (USTR) ரஷிய எண்ணெயை அதிகம் வாங்கும் நாடுகளின் பட்டியலை ஆய்வு செய்து வரிகளை மாற்றியமைப்பார். அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை இந்திய சுத்திகரிப்பு ஆலைகளையும், இந்திய-அமெரிக்க இருதரப்பு வர்த்தக உறவையும் பெரிய அளவில் பாதிக்கும்.
ரஷிய இயற்கை எரிவாயுவை 15%-க்கும் குறைவாக இறக்குமதி செய்யும் மற்றும் சார்புநிலையைக் குறைத்து வரும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இந்த 100% வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் அணு உலைகள் மற்றும் மருத்துவத் தேவைகளுக்காக ரஷியாவிடமிருந்து 'யுரேனியம்' வாங்குவதற்கும், விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூட்டமைப்பிற்கும் இந்த மசோதாவில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உக்ரைன் ஆதரவாளரான செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாமின் இறுதிச்சடங்கு நடைபெற்ற நாளிலேயே இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. உக்ரைன் அதிபர் 'வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி' அமெரிக்க செனட் பார்வைக் கூடத்தில் நேரில் அமர்ந்து இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்கெடுப்பைப் பார்வையிட்டார். ஈரானுக்கு எதிரான தடைகளையும் இதில் சேர்த்ததால், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இம்மசோதாவிற்குத் தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இம்மசோதா செனட் சபையில் முதற்கட்ட வாக்கெடுப்பில் தேர்ச்சியடைந்தாலும், முழுமையான சட்டமாக மாறுவதற்கு இன்னும் சில தடைகள் உள்ளன. செனட்டர் ஜான் ஓசாஃப் உட்பட 12 செனட்டர்கள் இதனை எதிர்த்து வாக்களித்தனர். அதிபருக்கு தன்னிச்சையாக வரி விதிக்கும் அளப்பரிய அதிகாரத்தைக் கொடுப்பது அமெரிக்க நுகர்வோரையும், நட்பு நாடுகளையும் பாதிக்கும் என ஜனநாயகக் கட்சியினர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபை தற்போது ஆகஸ்ட் கோடைக்கால விடுமுறையில் இருப்பதால், செப்டம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகே இம்மசோதா அங்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இறுதி வாக்கெடுப்பிற்கு வரும்.