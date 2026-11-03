டிரம்பின் எதிர்கால அரசியலை தீர்மானிக்கும் இடைத்தேர்தல் தொடங்கியது!

அமெரிக்காவில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகால அரசியல் போக்கையும், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் நிர்வாக முடிவுகளையும் முழுமையாக நிர்ணயிக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தல்களுக்கான வாக்குப்பதிவு தீவிரமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
அமெரிக்காவில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகால அரசியல் போக்கையும், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் நிர்வாக முடிவுகளையும் முழுமையாக நிர்ணயிக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தல்களுக்கான வாக்குப்பதிவு தீவிரமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் சபையான பிரதிநிதிகள் சபையின் அனைத்து 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையின் 100 இடங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் அதிகமான இடங்களுக்கும் இந்த தேர்தல் மூலம் புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர். நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றி வருகின்றனர்.
தற்போது அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மிக மெலிதான பெரும்பான்மையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபையைக் கைப்பற்றி குடியரசுக் கட்சியின் ஆதிக்கத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட வேண்டும் என்ற தீவிர முயற்சியில் எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சி களமிறங்கியுள்ளது. ஒருவேளை ஜனநாயகக் கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தைக் கைப்பற்றினால், அது டிரம்பின் சட்டத் திட்டங்களுக்கு முடக்கம் போடுவதுடன், அவரது நிர்வாகத்திற்கு எதிராக கடுமையான விசாரணைகளுக்கும் வழிவகுக்கும் என்பதால் தேர்தல் களம் அனல் பறக்கிறது.
இந்தத் தேர்தல் களமானது வெறும் அரசியல் கட்சிகளின் பலப்பரீட்சையாக மட்டுமல்லாமல், பல முக்கிய தேசிய மற்றும் சர்வதேச பிரச்சனைகளின் நிழலில் நடக்கிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தரப்பில் ஈரான் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களால் சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் அன்றாட வாழ்க்கைச் செலவினங்கள் அதிகரித்துள்ளதால் பொதுமக்களிடையே நிலவும் அதிருப்தி வாக்களிப்பில் எதிரொலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், புளோரிடா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக பல வாக்குச்சாவடிகள் தற்காலிகமாக வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு அவசரகால ஏற்பாடுகளுடன் வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே கோடிக்கணக்கான மக்கள் முன்கூட்டிய வாக்களிப்பு மற்றும் தபால் ஓட்டுகள் மூலமாக தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். தேர்தல் முடிவுகள் இன்று மாலை முதல் வெளிவரத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், பல முக்கிய மாநிலங்களில் போட்டி கடுமையாக இருப்பதால் இறுதி முடிவுகள் தெரிய சில நாட்கள் ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். டிரம்பின் எஞ்சிய ஆட்சிக்காலத்தின் திசையை மாற்றியமைக்கப் போகும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் உலக நாடுகளின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.