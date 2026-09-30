உலகம்

மனித உதவியின்றி கடலுக்கு அடியில் பயணம்: 116 ட்ரோன்களை இயக்கி சீனா புதிய கின்னஸ் சாதனை!

50 மீட்டர் நீளமும் 20 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட பிரத்யேகப் பரிசோதனைக் குளத்தில் இந்தச் சாதனை சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
China Guinness Record
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Summary

சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ள அதிநவீன வழிசெலுத்தல் மென்பொருள் மற்றும் தன்னாட்சி சென்சார்கள் மூலம் இந்தச் சவால் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடலுக்கு அடியில் மனிதர்களின் எவ்வித நேரடி உதவியும் இன்றி, ஒரே நேரத்தில் 116 தன்னாட்சி ட்ரோன்களை வெற்றிகரமாக இயக்கி சீனா புதிய கின்னஸ் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளது. 'TH-618' ரகத்தைச் சேர்ந்த இந்த ட்ரோன் கூட்டம், நீரடிப் பாதையில் ஒன்றிணைந்து பயணித்து இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. சீனாவின் வடமேற்கு தொழிலியல் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் 'சியான் தியான்ஹே மெரிடைம் டெக்னாலஜிஸ்' நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து இந்த பிரம்மாண்ட சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளனர்.

34 நிமிடங்கள் தொடர் இயக்கம்

50 மீட்டர் நீளமும் 20 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட பிரத்யேகப் பரிசோதனைக் குளத்தில் இந்தச் சாதனை சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. 116 ட்ரோன்களும் தொடர்ச்சியாக 34 நிமிடங்கள் நீரினடியில் 500 மீட்டர் தொலைவிற்குத் தங்களுக்குள் வழிகாட்டிச் சீரான வரிசையில் பயணித்தன. பயணத்தின் போது நிகழ்நேரத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, முன்னரே திட்டமிடப்பட்ட பாதையிலிருந்து சிறிதும் விலகாமல் ட்ரோன்கள் துல்லியமாக இயங்கின. இந்தச் சோதனையை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த கின்னஸ் உலக சாதனை அதிகாரிகள், மனித தலையீடின்றி ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான நீரடி ட்ரோன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உலக சாதனையாக இதனை சான்றளித்துள்ளனர்.

பொதுவாக கடலுக்கு அடியில் கம்பியில்லாத் தொடர்பாடல் மற்றும் ஜிபிஎஸ் சிக்னல்களைப் பெறுவது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். ஆனால், சீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ள அதிநவீன வழிசெலுத்தல் மென்பொருள் மற்றும் தன்னாட்சி சென்சார்கள் மூலம் இந்தச் சவால் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான ட்ரோன்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதிக் கொள்ளாமல், தங்களுக்குள் பரஸ்பரம் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டு குழுவாகச் செயல்படும் இந்தத் தொழில்நுட்பம், கடல்சார் ரோபாட்டிக்ஸ் துறையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள்

இந்தத் தன்னாட்சி நீரடி ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் வணிக ரீதியாகவும் ராணுவ ரீதியாகவும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடலடி வரைபடங்களை உருவாக்குதல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுக் குழாய் அமைப்புகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கு இத்தொழில்நுட்பம் பெரிதும் பயன்படும். அதேவேளையில், மனித கண்காணிப்பு இன்றி செயல்படும் இத்தகைய ட்ரோன் கூட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் கடற்படை உளவுப் பணிகள் மற்றும் நீரடித் தாக்குதல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், சர்வதேச அளவில் கடல்சார் பாதுகாப்பு கவலைகளும் அதிகரித்துள்ளன.

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