ஹவுதி தாக்குதல்களை முறியடிக்க சவுதி அரேபியாவுக்கு உதவும் பிரிட்டன்: வான்வழி எரிபொருள் நிரப்ப ஒப்புதல்

ஏமனில் ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதல்களை முறியடிக்க, சவுதி அரேபியாவுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ராணுவ ஆதரவை வழங்க பிரிட்டன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் கூறினார்.
நியூயார்க்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபைக்கு விமானத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, ராயல் ஏர் ஃபோர்ஸ் சவுதி விமானங்களுக்கு வானில் இருந்து வானிலேயே எரிபொருள் நிரப்பும் சேவையை வழங்கும் என்பதற்கு தாம் ஒப்புக்கொண்டதாக பர்ன்ஹாம் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
இந்த ஒப்பந்தம் சில வாரங்களுக்கு மட்டுமேயானது, ஆனால் இது தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் என்று பர்ன்ஹாம் கூறினார்.
ஹவுதிகளுக்கும் ஏமனின் சவுதி ஆதரவு அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான மோதல் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஹவுதிகள் சவுதி அரேபியா மீது ஏவுகணை மற்றும் ஆளில்லா விமான தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில், ஹவுதிகள் ஏமனுக்குள் முன்னேறி, முக்கியமான துறைமுக நகரமான மோக்காவையும், செங்கடலில் உள்ள முக்கிய தீவுகளையும் கைப்பற்றினர்.
"பிரிட்டன் மற்றும் பரந்த பிராந்தியத்தின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்காகவே நான் செயல்படுகிறேன், ஏனெனில் சவுதி அரேபியா தாக்குதல்களை சந்தித்து வருகிறது, மேலும் சாத்தியமான இடையூறுகளை எதிர்நோக்கி உள்ளது, மேலும் அந்த பாதைகளை நாம் திறந்து வைத்திருக்க வேண்டும்" என்று பர்ன்ஹாம் கூறினார்.
பைடன் மற்றும் டிரம்ப் நிர்வாகங்களின் கீழ் ஹவுதிகள் மீது குண்டுவீசிய அமெரிக்கா, இம்முறை ராணுவ ரீதியாக இதில் ஈடுபடுவதில் எந்த ஆர்வமும் காட்டவில்லை. இந்த ஒப்பந்தம் வரும் நாட்களில் தொடங்கும் என்றும், இதில் ஒரு ராயல் ஏர் ஃபோர்ஸ் (RAF) வாயேஜர் விமானம், "தற்காப்பு" பணிகளில் ஈடுபடும் சவுதி விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பும் என்றும் இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஹவுதிகள் மற்றும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற பிற குழுக்கள் சவுதி அரேபியா மீது ஏவும் ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்களில் இருந்து தற்காத்து கொள்ள உதவும் வகையில், பிரான்ஸ், பிரிட்டன், பாகிஸ்தான் மற்றும் எகிப்து உள்ளிட்ட தனது நட்பு நாடுகளை அப்பகுதிக்கு வான் பாதுகாப்பு ஆதரவை வழங்குமாறு சவுதி அரேபியா கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அசோசியேட்டட் பிரஸ் கடந்த வாரம் செய்தி வெளியிட்டது.