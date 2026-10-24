தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் இரட்டை நிலநடுக்கம்- 7.2 மற்றும் 6.9 ரிக்டர் அளவுகளாக பதிவு

தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் 7.2 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. புவி அறிவியலுக்கான ஜெர்மன் ஆராய்ச்சி மையம், ஆரம்பத்தில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவித்தது.
தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் இன்று 7.2 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.
அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையத்தின்படி, அதே பகுதியில் சுமார் 25 வினாடிகள் இடைவெளியில் 6.9 ரிக்டர் அளவிலான இரண்டாவது நிலநடுக்கமும் பதிவாகியுள்ளது.
முதல் நிலநடுக்க அறிக்கையின்படி, நிலநடுக்கத்தின் மையம் வனுவாட்டுவின் சோலா நகருக்கு மேற்கே சுமார் 200 கி.மீ தொலைவிலும், 10 கி.மீ ஆழத்திலும் இருந்தது. இரண்டாவது பதிவின்படி, நிலநடுக்கத்தின் மையம் போர்ட்-ஓல்ரி நகருக்கு மேற்கு-வடமேற்கே சுமார் 197 கி.மீ தொலைவிலும், 10 கி.மீ ஆழத்திலும் இருந்தது.
அவை இரண்டும் தனித்தனி நிலநடுக்கங்களைக் குறிக்கின்றனவா அல்லது ஒரே நில அதிர்வு நிகழ்வா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து வனுவாட்டு முழுவதும் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள், கட்டிடங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் அல்லது இடையூறுகள் குறித்து வழங்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. சுனாமியின் நிலையும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
வனுவாட்டு என்பது தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஒரு தீவுக்கூட்டமாகும். இது புவித்தட்டுக்களின் நகர்வால் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் நில அதிர்வு மிகுந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது.