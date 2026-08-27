அமெரிக்காவில் ஒன்டாரியோ ஏரிக்கு 'லேக் அமெரிக்கா' எனப் பெயர் மாற்றும் உத்தரவில் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டார்

கனடாவுடனான தனது வர்த்தக போரை தீவிரப்படுத்தும் விதமாக, ஒன்டாரியோ ஏரிக்கு அமெரிக்காவில் 'லேக் அமெரிக்கா' என பெயர் மாற்றப்படுவதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த அதிபர் டிரம்ப், அமெரிக்க புவியியல் பெயரிடும் சேவைக்காக ஏரியின் பெயரை புதுப்பிக்கும் ஒரு நிர்வாக உத்தரவில் கையெழுத்திட்டார். இருப்பினும், தான் விரும்பும் பெயரிடும் முறையை பின்பற்றுமாறு கனடாவை டிரம்பால் கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
இந்த நடவடிக்கை, கடந்த ஆண்டு மெக்சிகோ வளைகுடாவிற்கு 'கல்ஃப் ஆஃப் அமெரிக்கா' எனப் பெயர் மாற்றிய அவரது நடவடிக்கையை நினைவூட்டுகிறது.
ஓவல் அலுவலகத்தில் உள்ள 'ரெசொலூட் டெஸ்க்'கில் அமர்ந்திருந்தபோது இந்த உத்தரவில் கையெழுத்திட்ட டிரம்பிற்குப் பின்னால், கிரேட் லேக்ஸ் வரைபடத்துடன் கூடிய ஒரு பெரிய பலகை ஒரு ஸ்டாண்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒன்டாரியோ ஏரிக்கு மேலே, பெரிய சிவப்பு எழுத்துக்களில், அந்த வரைபடத்தில் 'லேக் அமெரிக்கா' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது.
வர்த்தக விஷயத்தில் கனடாவுடன் கையாள்வது 'மிகவும் மோசமானது' என்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். "அவர்கள் தங்களுக்கு எல்லாம் உரிமையுள்ளது என்று நினைக்கிறார்கள், அதை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது," என்று அவர் கூறினார்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் முறிந்ததை தொடர்ந்து, வார இறுதியில் 20 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள கனடிய பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரி விதிப்பதாக அமெரிக்கா அறிவித்த நிலையில், அதிபர் சமீப நாட்களாக பெயர் மாற்றம் குறித்த யோசனையை முன்வைத்து வருகிறார்.
கடந்த ஆண்டு வெள்ளை மாளிகைக்குத் திரும்பியதில் இருந்து, ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவுடன் நல்லுறவை கொண்டிருந்த அந்த நட்பு நாட்டை, 51-ஆவது மாநிலமாக இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்து, டிரம்ப் அமெரிக்காவின் வடக்கு அண்டை நாட்டை சீண்டி வருகிறார்.
அமெரிக்காவும் கனடாவும் ஒன்டாரியோ ஏரி உட்பட பல பெரிய ஏரிகளின் ஓரமாக எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
இந்த ஏரியின் பெயர், 'ஒளிரும் நீரின் ஏரி' என்று பொருள்படும் ஹியூரான் பழங்குடி மக்களின் 'ஓனியாடாரி:யோ' என்ற சொல்லில் இருந்து வந்தது. மேலும், இப்பகுதியில் ஐரோப்பியர்கள் குடியேறுவதற்கு முன்பே இப்பெயர் இருந்தது. 1867-இல் நிறுவப்பட்ட மாகாணம், இந்த ஏரியின் பெயரையே தனக்கு சூட்டிக்கொண்டது.