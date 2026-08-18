ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த எந்த திட்டமும் இல்லை - அதிபர் டிரம்ப்

"தெஹ்ரான் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யத் தயாராகும் வரை" ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தைகளை நிறுத்தி வைக்குமாறு தனது பேச்சுவார்த்தைக் குழுவிடம் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கேட்டுக்கொண்டதாக அல் ஜசீரா நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், தெஹ்ரானுடனான ராஜதந்திர ஈடுபாடு குறித்த நிர்வாகத்தின் நிலைப்பாட்டில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை என்றும் அது கூறியுள்ளது.
அமெரிக்கா ஈரானுடன் "ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளில்" ஈடுபட்டிருந்ததாகவும், ஆனால் மேற்கொண்டு செல்வதற்கு முன்பு டிரம்ப் "காத்திருக்க முடிவு செய்துள்ளார்" என்றும் அதிகாரி ஒருவர் அல் ஜசீராவிடம் தெரிவித்தார்.
ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்த அமெரிக்க நிர்வாகத்தின் அணுகுமுறையில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார். ஹார்முஸ் நீரிணையின் நிலை குறித்து வாஷிங்டனும் தெஹ்ரானும் முரண்பட்ட அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வரும் வேளையிலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியிலும் இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஹார்முஸ் நீரிணை குறித்த ஈரானின் நிலைப்பாட்டிற்கு டிரம்ப் முரண்பட்டு, கடற்படை முற்றுகை "முழு வீச்சில் அமலில் உள்ளது" என்றும், அதே நேரத்தில் ஹார்முஸ் நீரிணை "திறந்து இருக்கிறது, அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது" என்றும் கூறியிருந்தார்.
ட்ரூத் சோஷியல் தளத்தில் பதிவிட்ட அதிபர் டிரம்ப், தெஹ்ரானுடன் தற்போது எந்த பேச்சுவார்த்தைகளோ கலந்துரையாடல்களோ நடைபெறவில்லை என்றும், ஹார்முஸ் நீரிணை செயல்பாட்டில் இருப்பதாகவும், கடற்படை கண்ணிவெடிகள் அகற்றப்பட்டுவிட்டன அல்லது வெடிக்க செய்யப்பட்டுவிட்டன என்றும் டிரம்ப் கூறினார்.
"ஈரானிய இஸ்லாமிய குடியரசுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தைகளோ உரையாடல்களோ நடைபெறவில்லை, அல்லது திட்டமிடப்படவில்லை. கடற்படை முற்றுகை முழு வீச்சில் தொடர்கிறது. ஹார்முஸ் நீரிணை திறந்த நிலையிலேயே இயங்குகிறது," என்று டிரம்ப் கூறினார்.
இதற்கிடையில், முற்றுகையை நீக்குதல், முடக்கப்பட்ட ஈரானிய சொத்துக்களை விடுவித்தல் மற்றும் எண்ணெய் மீதான தடைகளை தளர்த்துதல் உள்ளிட்ட 14 அம்ச புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அமெரிக்கா தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும் வரை, ஹார்முஸ் நீரிணையை தெஹ்ரான் மீண்டும் திறக்காது என்று ஈரானிய நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாஃப் கூறியிருந்தார்.
அமெரிக்கா தனது வாக்குறுதிகளை மீறுவதாக கூறியதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, ஈரானின் இராணுவ மற்றும் இராஜதந்திர வழிமுறைகள் இணைந்து செயல்படும் என்றும், பதற்றம் அதிகரித்தால் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் காலிபாஃப் எச்சரித்தார்.