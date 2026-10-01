உலகம்

ஃப்ளைதுபாய் சம்பவம்: துணை விமானிக்கு ஈரானுடன் தொடர்பு - அதிபர் டிரம்ப் அதிர்ச்சி தகவல்

அதற்கான பதில் 'ஆம்' என்றே தோன்றுகிறது; இருப்பினும், நாங்கள் அது குறித்து இப்போது விசாரித்து வருகிறோம்.
Donald Trump
அதிபர் டிரம்ப்
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இஸ்ரேல் நோக்கி சென்ற விமானத்தை விபத்துக்குள்ளாக்க முயன்ற 'ஃப்ளைதுபாய்' விமானத்தின் துணை விமானிக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே தொடர்பு இருக்கலாம் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்கள் வியாழக்கிழமை அன்று, தாக்குதல் முயற்சியில் ஈடுபட்ட விமானிக்கும் தெஹ்ரானுக்கும் (ஈரான் அரசுக்கும்) இடையே ஏதேனும் தொடர்பு இருப்பது குறித்து அவருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டதா என்று கேட்டனர்.

டிரம்ப் சொன்ன தகவல்:

அதற்கு அவர், "நாங்கள் அது குறித்து இப்போது விசாரித்து வருகிறோம் எனக்கு கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால், அதற்கான பதில் 'ஆம்' என்றே தோன்றுகிறது; இருப்பினும், நாங்கள் அது குறித்து இப்போது விசாரித்து வருகிறோம்," என்று டிரம்ப் கூறினார். அவர் கூடுதல் விவரங்கள் எதையும் அளிக்கவில்லை.

இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் ஈரான் இருந்தால், அமெரிக்கா பதிலடி கொடுக்குமா என்று கேட்கப்பட்டபோது, ​​"ஓ, அவர்கள் மிக கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாவார்கள், கவலைப்பட வேண்டாம்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.

"அவர்களிடமே கேளுங்கள்," என்று அவர் மேலும் கூறினார். "என்ன நடந்தது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் மிக கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாவார்கள்," என்றார்.

விளக்கம் கொடுத்த நெதன்யாகு:

இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஃபாக்ஸ் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் இதே பிரச்சினை குறித்து கேட்கப்பட்டது. துணை விமானியை ஈரானுடனோ அல்லது வேறு யாருடனோ தொடர்புபடுத்துவது இப்போதைக்கு சாத்தியமில்லை என்று அவர் கூறினார்.

"அவருக்கு ஈரானுடனோ அல்லது வேறு யாருடனோ ஏதேனும் தொடர்புகள் இருந்தனவா என்று கூறுவதற்கு இது மிகவும் முன்கூட்டி எடுக்கப்படும் முடிவு என்று நான் நினைக்கிறேன். அத்தகைய தொடர்புகள் ஏதேனும் இருந்தனவா என்பதை ஓரிரு நாட்களில் தன்னால் கூற முடியும்," என்றார் அவர்.

தொடர்ந்து பேசிய நெதன்யாகு, "அவர் இஸ்லாமிய தீவிரவாத கருத்தியல் திணிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். இது அவருடைய தனிப்பட்ட தகவல்களில் இருந்து நாங்கள் திரட்டும் ஒரு விஷயமாகத் தெரிகிறது," என்று அவர் கூறினார்.

டொனால்டு டிரம்ப்
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