தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: டிரம்பின் தலைமை பாணியில் மாற்றம் இருக்காது- ஜான் பால்டன் உறுதி

தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகும் டிரம்ப் தனது பத்தாண்டு கால அரசியல் மற்றும் நிர்வாக பாணியை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் என்று ஜான் பால்டன் உறுதியாகத் தெரிவித்தார். "யார் கூற்றும் கேட்காமல், மக்களுக்காக நானே எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்துச் செய்வேன்" என்ற டிரம்பின் தனித்துவமான செயல்பாட்டு முறை தொடரும் என்றார்.
அமெரிக்காவில் நடந்து முடிந்த இடைக்காலத் தேர்தல்களில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்குப் பிறகும், அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தனது நிர்வாக மற்றும் தலைமை பாணியில் எந்தவிதமான மாற்றத்தையும் செய்ய வாய்ப்பில்லை என்று அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் பால்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் தற்போதைய துணை அதிபரான ஜே.டி. வான்ஸ், வரவிருக்கும் 2028 ஆம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தல் களத்திற்குத் தயாராகும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதாக ஜான் பால்டன் சுட்டிக்காட்டினார். குடியரசுக் கட்சிக்கு இடைக்காலத் தேர்தல்களில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு ஈரானியப் போர்தான் காரணம் என்று ஜே.டி.வான்ஸ் கூறி வருவதை அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார். ஜான் பால்டனின் கூற்றுப்படி, வான்ஸின் இந்த வாதம் "மிகவும் தவறானது" மற்றும் இது ஒரு "பெரிய அரசியல் தவறு" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பொருளாதார நெருக்கடி, உயர்ந்துவரும் நுகர்வோர் விலைவாசி மற்றும் டிரம்பின் இறக்குமதி வரி கொள்கைகள் மீது வாக்காளர்கள் மத்தியில் இருந்த பரவலான அதிருப்தியை குடியரசுக் கட்சியினர் வேண்டுமென்றே கவனிக்கத் தவறிவிட்டதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார். 2024 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பொருளாதார பிரச்சனைகளைச் சிறப்பாகக் கையாள்வதாக டிரம்ப் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறியதே மக்களின் அதிருப்திக்கு முக்கியக் காரணம் என்றும், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் விலையேற்றம் அமெரிக்க நுகர்வோரை நேரடியாகப் பாதித்ததாகவும் பால்டன் விளக்கினார்.
தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகும் டிரம்ப் தனது பத்தாண்டு கால அரசியல் மற்றும் நிர்வாக பாணியை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் என்று ஜான் பால்டன் உறுதியாகத் தெரிவித்தார். "யார் கூற்றும் கேட்காமல், மக்களுக்காக நானே எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்துச் செய்வேன்" என்ற டிரம்பின் தனித்துவமான செயல்பாட்டு முறை தொடரும் என்றார். மேலும், தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சி பெற்ற வலுவான வெற்றியானது டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு எதிரான மக்களின் வெளிப்படையான எச்சரிக்கையாகும் என்று வர்ணித்த அவர், எதிர்வரும் காலங்களில் ஜனநாயகக் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காங்கிரஸ் சபை டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ஊழல் மற்றும் அதிகாரத் தவறுகள் குறித்து கடுமையான விசாரணைகளை முன்னெடுக்கக்கூடும் என்றும் எச்சரித்தார்.
வாஷிங்டனில் நிலவி வரும் தொடர்ச்சியான உள்நாட்டு அரசியல் குழப்பங்கள் மற்றும் சச்சரவுகள் காரணமாக, அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக் கொள்கை முன்னுரிமைகள் ஓரங்கட்டப்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜான் பால்டன் கவலை தெரிவித்தார். இந்த அரசியல் திருப்பங்கள் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனா எதிர்கொள்ளும் பொதுவான பாதுகாப்பு சவால்கள் குறித்த இருதரப்பு விவாதங்களைப் பாதிக்கக்கூடும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். வர்த்தக மற்றும் இறக்குமதி வரித் தகராாறுகளைத் தாண்டி, அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இணைந்து விவாதிக்க வேண்டிய பல முக்கியப் பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள் உள்ளதாகவும், உள்நாட்டு அரசியல் குழப்பங்களால் இந்த விவகாரங்கள் பின்தங்கக்கூடும் என்பதே தற்போதைய மிகப்பெரிய ஆபத்து என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.