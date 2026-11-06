ஜின் ஜின்பிங் - டிரம்ப்- புதின் சந்திப்பு குறித்த முன்னேற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்திய சீனா

அமெரிக்க அதிபர் ஜி ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோர் இடையே சாத்தியமான சந்திப்பு குறித்து விவாதித்து வருவதை சீனா முதன்முறையாக உறுதி செய்தது.
சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் மாவோ நிங், ஒரு வழக்கமான செய்தியாளர் சந்திப்பில், "மூன்று நாட்டு தலைவர்களுக்கும் இடையேயான சந்திப்பு தொடர்பாக சீனா சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடன் தொடர்பில் உள்ளது" என்று கூறினார்.
தெற்கு சீன நகரமான ஷென்செனில் இந்த மாதம் நடைபெறும் பிராந்திய பொருளாதார உச்சிமாநாட்டின் போது இந்த மூன்று தலைவர்கள் சந்திப்பு நடந்தால், அது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக அமையும். ஆனால், அவர்களின் நலன்கள் முரண்படும்போது, என்ன விவாதிப்பது என்பதில் மூவருக்கும் இடையே உடன்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு குறித்து விவாதிக்க விரும்புவதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார். அதேசமயம், கீவ் இல்லாமல் உக்ரைனுடனான போர் குறித்து விவாதிக்க புதின் ஆர்வமாக உள்ளார்.
இந்த சந்திப்பு நடந்தால், அது ஐரோப்பாவை நிச்சயம் அதிருப்திக்குள்ளாக்கும், அதே நேரத்தில் இந்த உச்சிமாநாட்டை எளிதாக்குவதன் மூலம் ஒரு இராஜதந்திர வெற்றியை பெற சீனா நம்புகிறது.