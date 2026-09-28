சீன அதிபர் ஜின்பிங்கிடம் அமெரிக்க ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வது குறித்து பேசவில்லை - அதிபர் டிரம்ப்

அமெரிக்காவிடம் இருந்து ஆயுதங்களை வாங்க விரும்புகிறீர்களா என்று சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிடம் கேட்டதாக கூறப்படுவதை அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மறுத்தார்; இது சீனாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் கூறிய தகவலுக்கு முரணாக அமைந்தது.
தூதர் டேவிட் பெர்டியூ வெளியிட்ட கருத்துகள் குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர் கேட்டபோது, டிரம்ப் குழப்பமடைந்தது போல் காட்டிக்கொண்டார்; அந்த தூதர் சீனாவையும் தைவானையும் குழப்பிக்கொண்டிருக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். ஆனால் பின்னர், சீனாவுக்கு அத்தகைய சலுகையை வழங்குவது "ஒருவேளை நல்ல யோசனையாக இருக்கலாம்" என்றும் டிரம்ப் கூறினார்.
வளர்ந்து வரும் புவிசார் அரசியல் போட்டியாளரான சீனாவுக்கு அமெரிக்கா ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறு குறித்த இந்த முரண்பட்ட கருத்துகள், சீனாவுடனான டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் பெரும்பாலும் ஒருங்கிணைப்பற்ற மற்றும் முரண்பாடான அணுகுமுறையை காட்டுகின்றன.
கடந்த வாரம் வாஷிங்டனுக்கு ஜி ஜின்பிங் மேற்கொண்ட அரசுமுறை பயணத்தின்போது, முக்கிய விவகாரங்களில் டிரம்பிற்கு பெரிய அளவில் பலன் ஏதும் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உச்சிமாநாடு முடிந்து சில நாட்களுக்கு பிறகு ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சேனலின் "ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சண்டே" நிகழ்ச்சியில் ஷானன் பிரீமிடம் பேசிய பெர்டியூ, அந்த சலுகை எப்போது வழங்கப்பட்டது என்பதை தெளிவாகக் குறிப்பிடவில்லை.
ஆனால் அத்தகைய முன்மொழிவு நடைமுறைக்கு வந்தால், சீனா மற்றும் தைவான் மீதான அமெரிக்காவின் பல தலைமுறை காலக் கொள்கைகள் தலைகீழாக மாறும்; அத்துடன் அமெரிக்கத் தொழில்நுட்பம் ஒரு சாத்தியமான எதிரியின் கைக்குச் செல்லும் அபாயமும் ஏற்படும்.
பெர்டியூவின் கருத்துகளில் இருந்து டிரம்ப் நிர்வாகத்தை தனித்துக்காட்ட முயன்ற வெளியுறவுத் துறை, "அமெரிக்கச் சட்டம் சீனாவுக்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதை தடை செய்கிறது; சீனாவுக்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதற்கான எந்த சலுகையோ அல்லது திட்டமோ இல்லை" என்று திங்களன்று தெரிவித்தது.
சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு, டிரம்பும் அதே போன்றதொரு நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார். பெர்டியூவின் தகவல் குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர் கேட்டபோது, "சீனாவிற்கா? தைவானை குறிப்பிடுகிறீர்களா?" என்று அவர் கேட்டார். "அதைப் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. நான் அவரிடம் கேட்க வேண்டும்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.